Сдерживание цен на сахар может привести заводы к убыткам

Административные меры могут снизить мотивацию участников рынка инвестировать в производство Е. Кузьмина

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров заключили соглашения о принятии мер по стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что соглашения подписываются в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% — подсолнечного масла. Агроведомство рассчитывает, что цены должны скорректироваться к началу следующей недели. Предельные оптовые цены на сахар не должны превышать 36 руб./кг, розничные — 46 руб./кг.



Торговые сети уже начали снижать розничные цены на сахар и подсолнечное масло после подписания соглашения, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. Ведомство рассчитывает, что такие же цены на эти продукты будут установлены в малых и несетевых магазинах, сообщает ТАСС. Министерство проводит работу с регионами, чтобы иметь ясную картину того, как идет взаимодействие производителей, дистрибьюторов и малой несетевой торговли, сказал Мантуров.



Однако уровень оптовых цен на сахар, указанный в соглашении, может негативно повлиять на свеклосахарную отрасль, которая в предыдущие сезоны работала в условиях перепроизводства и рекордно низких цен. Так, например, группа «Русагро», один из крупнейших в стране производителей сахара, заявила о негативном эффекте от подписанных соглашений в размере 1-2 млрд руб. через восемь месяцев в основном в сахарном сегменте. По словам гендиректора холдинга Максима Басова, по сравнению с EBITDA компании — это не катастрофическая цифра, «но это тоже деньги наших акционеров».



Группа «Сюкден» тоже присоединилась к соглашению о стабилизации цен. «О долгосрочных последствиях этого документа для отрасли говорить пока рано — они будут видны в середине марта 2021 года, после того как станут известны данные о закупке семян сахарной свеклы и начале сева на Юге, — прокомментировал «Агроинвестору» финансовый директор компании Глеб Тихомиров. — Тем не менее, для абсолютного большинства заводов цена 36 тыс. руб./т сахара, в лучшем случае — это точка безубыточности, а для многих предприятий такая цена убыточна».



Холдинг «Продимекс», крупнейший с стране производитель сахара, тоже присоединился к соглашению. Заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский отмечает, что из-за дефицита сырья в этом сезоне компания вынуждена была покупать свеклу по высокой цене. Ограничение цены на сахар в рамках соглашения изменило экономику бизнеса компании, однако точные параметры пока еще просчитываются, сказал он «Агроинвестору».



Цена в 36 руб./кг опасна для сахарной отрасли, причем пострадают в основном вертикально интегрированные компании, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он поясняет, что независимые аграрии уже продали сахарную свеклу переработчикам, которые закупали сырье по рыночным ценам, ориентируясь на то, что реализуют сахар по цене свыше 40 руб./кг. «В то же время, многие аграрии работают по давальческой схеме и "сидят" на белом сахаре, так что и для них ситуация, мягко говоря, некомфортная. По нашим подсчетам, чтобы выйти на безубыточное производство, компаниям нужно продавать сахар по более высоким ценам», — подчеркивает эксперт.



Он добавляет, что в рыночной экономике лучшим способом борьбы с высокими ценами являются сами высокие цены, которые дают стимул участникам рынка производить больше. «Причины текущего роста цен на продовольствие, как правило, находятся за пределами ответственности производителей. Падение курса рубля, рост мировых цен, неурожай некоторых агрокультур, в том числе сахарной свеклы. Все это увеличивает издержки и является объективными факторами повышения цен, — сказал Рылько «Агроинвестору». — Пытаться административно снижать цены — занятие опасное, на наш взгляд. Один из возможных уроков текущего сезона — создание на нескольких ключевых рынках государственных интервенционных запасов, с помощью которых можно было бы гасить колебания цен. Это недешево, но, наверное, обойдется стране дешевле, чем жесткое администрирование».



Эксперт напоминает, что в прошлом сезоне Россия произвела рекордный объема сахара — около 7,8 млн т — и оптовые цены на него рухнули. «В этом году неурожай сахарной свеклы, цены по сравнению с прошлым годом существенно выросли, но не пробили рекордные уровни прошлых лет», — добавляет он. По данным Минсельхоза, в этом году урожай сахарной свеклы составил около 33,5 млн т — на 19,9 млн т меньше, чем в 2019-м.



По данным Росстата, в ноябре средняя цена реализации сахара производителями составила 35,8 тыс. руб./т против 18,7 тыс. руб./т в аналогичный период 2019 года. При этом, например, в феврале 2016 года средняя оптовая цена приближалась к 39 тыс. руб./т, урожай сахарной свеклы в 2015-м был выше, чем сейчас, — почти 39 млн т. Годом ранее валовой сбор агрокультуры составлял 33,5 млн т, средняя цена реализации сахара в 2015-м была на уровне 36,2 тыс. руб./т.



Рост цен на сахар и подсолнечное масло привел к повышению инфляции на 0,3 п. п. вместо ожидаемых Центробанком 0,1 п. п. Меры правительства по сдерживаю цен могут снизить инфляцию на 0,1 п. п., оценила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она заявила, что не поддерживает административные меры правительства по регулированию цен на продукты питания. По ее мнению, их можно рассматривать как крайнюю меру, когда исчерпано влияние рыночных механизмов, сейчас же их применили сразу.



Глава регулятора также обратила внимание, что административные меры должны быть краткосрочным, поскольку их продление «законсервирует дисбаланс спроса и предложения» и снизит мотивацию участников рынка инвестировать в производство тех или иных продуктов. Необходимо разработать механизм сглаживания волатильности цен на некоторые группы товаров, стоимость которых сильно зависит от внешних факторов, уверена Набиуллина.

