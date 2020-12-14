Владимир Путин поручил за неделю остановить рост цен на продовольствие

Кроме мер сдерживания экспорта правительство может ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла А. Гордеев

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продовольствие. Фрагмент заседания был показан на канале «Россия-1». В частности, глава государства обратил внимание на удорожание сахара, муки, подсолнечного масла и макаронных изделий и назвал эту ситуацию недопустимой.



При этом он раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова. «Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь, — возмутился Путин. — <…> По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?».



На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции (не менее 165 евро за 1 т). Предполагается, что это должно сдержать рост цен и продукцию переработки, а также снизить объемы вывоза. Мера устанавливается на период с 9 января по 30 июня 2021 года. По данным Reuters, также Россия допускает ввод экспортной пошлины на подсолнечное масло, если не удержит цены в декабре. Также для борьбы с ростом цен наряду с квотой на вывоз зерна может быть введена экспортная пошлина на пшеницу, уточняет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.



11 декабря Генпрокуратура сообщила о резком подорожании сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (12,9%) и хлеба (6,3%) и начала проверку. ФАС в ноябре уточняла, что рост стоимости сахара относительно прошлого года связан с тем, что в предыдущие два сезона наблюдалось перепроизводство, из-за чего цены рекордно упали, и нынешнее повышение — лишь возврат на более привычный для отрасли уровень. Минпромторг объяснил рост цен стремлением производителей к большей прибыли в период пандемии коронавируса. Владимир Путин назвал повышение цен на базовые продукты питания в России попыткой подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности.



Старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абдолреза Аббассиан сказал ТАСС, что рост цен на продовольствие и на международном, и на локальном уровне зависит от комплекса факторов и лишь косвенно связан с пандемией коронавируса. По его словам, это следствие высокого спроса, нехватки поставок отдельных видов продукции, макроэкономических причин, в частности, падения курсов национальных валют. Многие страны-экспортеры столкнулись с логистическими проблемами, что вызвало беспокойство у импортеров. «Россия — крупнейший экспортер пшеницы. В начале года экспорт шел быстрыми темпами, и слабость рубля имеет положительную сторону, потому что дает конкурентные преимущества российской пшенице, — отметил эксперт ФАО. — При сохранении таких темпов экспорта и роста внутреннего спроса необходимо найти баланс, и, я уверен, российские власти справятся с этой задачей. При этом запрет экспорта Аббассиан назвал ошибкой: сейчас мир смотрит на Россию как на надежного поставщика.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил «Агроинвестору», что ограничение экспорта со стороны России может еще больше поднять мировые цены, вслед за ними увеличатся и внутренние, поскольку наша страна все еще значительно зависит от импорта.



Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу к 14 декабря внести в правительство проекты нормативных актов для прекращения роста цен. По сообщению ТАСС, кроме мер сдерживания экспорта правительство может ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла. Источники агентства уточняли, что на совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым была дана рекомендация придерживаться цены сахара не более 36 руб./кг в опте и 45 руб./кг в рознице, подсолнечного масла — 95 руб./кг и 110 руб./кг соответственно.

