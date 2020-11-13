ФАС обвиняла российских производителей сахара в ценовом сговоре М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила рост цен на сахар, который с начала года подорожал на 60%. По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, цены просто вернулись к прежним значениям после нескольких лет снижения, сообщает РИА «Новости». По данным Росстата, если 9 января в этом году сахар в рознице стоил в среднем около 31 руб./кг, то к 10 ноября — почти 51 руб./кг.



«Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен», — пояснил Тенишев. Он также добавил, что ни ажиотажного спроса, ни дефицита этого продукта в стране не наблюдается. «С рынком у нас все в порядке», — заявил чиновник.



По подсчетам Минсельхоза, сахар-песок в 2019 году подешевел почти на 40%. Тенишев отметил, что в 2020-м производителям сахара пришлось даже сократить посевы сахарной свеклы на 19% из-за того, что на складах скопились значительные запасы. Производство сахара превышает потребление на протяжении последних нескольких лет. Так, согласно представленным данным, в 2019—2020 годах потребители купили 6 млн т сахара, а произведено было на 1,6 млн т больше.



Также Тенишев заявил, что специалисты подозревают некоторые компании в попытках создать картель. Сейчас эта информация «тщательно проверяется». Если подозрения будут доказаны, то предпринимателям грозят серьезные убытки. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее объяснял, что рынок белого сахара высококонкурентен, и ценового сговора там быть не может. Возможно, сейчас сахарные компании хотели бы занизить цены, потому что рассчитываются со свекловодами в это время года. «Но никак не завысить их», — говорил Рылько.



В конце октября он рассказал «Агроинвестору», что оптовые цены по сравнению с пиковыми моментами немного уменьшились. «Покупатели сейчас не готовы платить такие большие деньги, и производители решили снизить цены», — говорит эксперт. Он добавлял, что их нынешний уровень едва позволяет производителям сахарной свеклы выйти на уровень безубыточности, иногда это даже убыток. У заводов все не так плохо, потому что они работают на «марже переработчика».



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов говорит, что свеклосахарная кампания России сезона-2020/21 началась с отставанием на две-три недели от предыдущего года и с невысоким выходом сахара. Кроме того, переработка свеклы на Юге завершается на один-два месяца раньше, чем в предыдущие шесть сезонов. По прогнозу ИКАР, производство сахара из свеклы с учетом переработки сиропа и мелассы (пять заводов ЦЧР) в этом сезоне достигнет 5-5,2 млн т, ранее аналитики оценивали нижнюю границу диапазона выпуска на уровне 4,85 млн т. Прогноз немного улучшен, поскольку с начала октября выход сахара стал выше, чем в прошлом году.



При этом урожайность свеклы снизится на 24%. Динамика урожайности в этом году нетипична, продолжает Иванов, особенно на Юге и, в частности, в Краснодарской крае: она снижалась, а не росла как в прошлые годы. Эксперт не исключает, что первые отчеты по урожайности и валовому сбору сахарной свеклы, а возможно и других агрокультур, принципиально завышались. Иванов считает, что до февраля 2021 года могут доработать «Заинский»,«Раевский»,«Чишминский», «Черемновский» заводы; минимум до января — «Хохольский», «Кирсановский», «Грибановский»; до декабря — «Рыльский», «Золотухинский», «Елань-Коленовский», «Перелешинский», «Краснояружский», «Дмитротарановский», «Коллективист», «Ульяновский». Возможно и некоторые другие.



Ранее ФАС заявляла о проверке Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») из-за сложившейся на рынке сахара нестабильной ситуации. Служба обвиняла российских производителей сахара не только в ценовом сговоре, но и в попытке создать дефицит. В конце прошлой недели Минсельхоз заявил, что ожидает стабилизации цен на сахар после уборки сахарной свеклы. Росстат отметил, что по итогам октября сахар стал наиболее подорожавшим товаром в категории продуктов питания.

