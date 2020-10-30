ФАС проверит обоснованность роста цен на сахар

Производство сахара в этом году может составить менее 5 млн тонн Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит Союз сахаропроизводителей России («Союзроссахар») из-за сложившейся на рынке сахара нестабильной ситуации. Служба обвиняет российских производителей сахара не только в ценовом сговоре, но и в попытке создать дефицит, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева. По его данным, за период с 20 по 26 октября зафиксировано увеличение цены сахара на 3,8%. Неделей ранее темп роста составлял 4%. С начала года цена увеличилась в 1,5 раза — это самый большой рост среди продовольственных товаров.



«Мы продолжили большое расследование на рынке сахара, начатое службой еще в начале года. Проверки проводятся не только в Союзе сахаропроизводителей России, но и в ряде других ассоциаций и компаний. Речь идет не только о подозрениях в ценовом сговоре, но и о попытках создания дефицита на товарном рынке», — рассказал Тенишев.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что повышение цен было ожидаемо, но даже их нынешняя планка не компенсирует аграриям потери от неурожая сахарной свеклы с учетом возросших затрат на ее производство. «На ситуацию нужно взглянуть шире и не сравнивать ее с прошлым годом, когда у нас был рекордный урожай и рекордно низкие цены. Нужно посмотреть на всю предыдущую динамику, рентабельность свекловодов и убедиться в том, что никаких сверхъестественных цен там нет», — объясняет эксперт. По его словам, рынок белого сахара высококонкурентен, и ценового сговора быть не может. Возможно, сейчас сахарные компании хотели бы занизить цены, потому что рассчитываются со свекловодами в это время года. «Но никак не завысить их», — резюмирует Рылько и уточняет, что понимает обеспокоенность ФАС ростом цен на сахар, но здесь имеет смысл обратить внимание на соседние аграрные рынки, где, по объективным причинам, происходит то же самое.



Ранее ФАС выдала предупреждение гендиректору «Русагро» Максиму Баскову и финансовому директору Sucden Глебу Тихомирову за их высказывания о возможном дефиците сахара на рынке и вероятном росте цен на него. Ведомство напомнило, что не стоит делать такие заявления, поскольку они могут привести к ажиотажному спросу на продукцию, такие заявления нарушают закон о конкуренции. 19 октября «Русагро» в своем отчете опубликовала информацию об «ожидаемом дефиците сахара в России». Тихомиров в комментарии для Business FM также сообщил о возможном дефиците. Позже «Русагро» пояснила, что имелось ввиду в отчете: из-за низкого урожая сахарной свеклы компания прогнозирует снижение производства сахара, которое будет ниже уровня потребления. Однако дефицита на рынке не будет потому, что имеются достаточные запасы.



Тем не менее, из-за плохого урожая уже отмечается значительный рост оптовых цен на сахарную свеклу. В этом году тонна продукта обойдется в 3,4 тыс. руб., что почти в два раза выше, чем годом ранее. Почти вдвое выросли и оптовые цены на сахар — до 39,6 тыс. руб./т, говорится в обзоре Центра агроаналитики.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что урожай сахарной свеклы в этом году находится на крайне низком уровне — кроме сокращения посевов почти во всех регионах наблюдается серьезное падение урожайности. Как результат — сезон переработки сахарной свеклы в этом году будет непривычно коротким, говорил ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Валовой сбор будет на уровне далекого 2014-го (тогда, по данным Росстата, накопали около 33,5 млн т), а мощность заводов с того времени заметно выросла. Переработка в этом году началась на одну-три недели позже предыдущего сезона. Выход сахара тоже невысокий», — говорил он. По прогнозу ИКАР, производство сахара в этом году снизится до 4,85-5,2 млн т с 7,86 млн т в прошлом году.

