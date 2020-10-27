За девять месяцев цены на продукты питания в России выросли на 3,3%

Повышение цен происходит не из-за объективных обстоятельств, а из-за нагнетаемого информационного фона А. Гордеев

Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в сентябре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Как следует из данных ведомства, в ЕС продовольствие за прошлый месяц подешевело на 0,3%, а по отношению к декабрю прошлого года продуктовые цены поднялись на 1%. Заметнее всего в сентябре продукты подешевели в Эстонии, Латвии, Швеции, Чехии (на 1,1-1,6%). Вместе с тем в отдельных странах отмечалось существенное увеличение цен: на Кипре — на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в Литве — на 1,5%, Греции — на 1,2%. ​



В России же в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены на продовольствие опустились на 0,6%, за девять месяцев этого года напротив отмечалось их увеличение на 3,3%. Среди наблюдаемых групп продуктов питания​ снижение цен было отмечено на фрукты — на 5,6% (в среднем по ЕС — на 1%) и овощи — на 5,5% (по ЕС цены на эту группу товаров не изменились). Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 1,6% (в ЕС — снизились на 0,4%), масла и жиры — на 1% (-0,5%), рыбу и морепродукты — на 0,4% (-0,4%), молочные изделия, сыры и яйца — на 0,2% (-0,3%), хлебобулочные изделия и крупы — на 0,3% (-0,2%). Цены на мясо и мясопродукты в России в среднем не изменились, а в ЕС снизились на 0,1%.



В перспективе стоимость продовольственных товаров продолжит повышаться, считает директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В частности, по его мнению, вскоре увеличатся цены на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Кроме того, рост цен на агрокультуры, идущие на корм скоту, приведет к подорожанию мяса и молока.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, в ноябре-декабре обычно дорожают овощи и фрукты — заканчивается предложения овощей открытого грунта, фруктов, собранных в России, их замещают тепличная и импортная продукция. Также происходит реализация овощей и фруктов, заложенных на хранение в специальные хранилища, что увеличивает их стоимость, прокомментировал он «Агроинвестору». Зимой овощи и фрукты могут стоить в 2-3 раза дороже, чем в августе и сентябре, но в последнее время амплитуда сезонного изменения цен снижается, уточняет эксперт. «Очень часто повышение цен происходит не из-за объективных обстоятельств, а из-за нагнетаемого информационного фона, из-за этого, например, сейчас дорожает сахар, — говорит Никиточкин. — Никакого дефицита данного продукта нет и не будет при тех колоссальных переходящих запасах (до 50% от годового объема потребления), что мы имеем».



Цены на мясо сейчас в существенной мере зависят от экспортных успехов производителей — если удастся вывести за рубеж существенные объемы и тем самым снять избыточное предложение внутри страны, то цены отыграют вверх, прогнозирует эксперт. Без этого стоимость мяса, вероятнее всего, будут стагнировать. «Цены же на молочную продукцию очень сильно зависят от платежеспособного спроса, корреляция между динамикой потребления молочной продукции и динамикой реально располагаемых доходов в России очень велика и составляет 0,8, — сообщает Никиточкин. — Если посмотреть на уровни потребления по 10 доходным децилям, то там корреляция вообще достигает 0,95. Поэтому сейчас, в кризисные моменты, производители молочной продукции очень сильно ограничены в возможностях повышать цены».​



Подорожания макаронных изделий эксперт тоже не ожидает. «Не думаю, что цены на макаронные изделия увеличатся, в их себестоимости затраты на пшеницу составляют не более 10%, даже в себестоимости муки они не превышают 40% (больше приходится на зарплаты, электроэнергию, транспорт, налоги)», — объясняет он. Минсельхоз также отмечает, что макароны — это товар длительного хранения, что дает возможность создавать их значительные запасы и способствует сохранению стабильности цен. При этом ведомство подчеркивает, что ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Генпрокуратурой.

