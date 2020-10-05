Росстат: в России увеличилось потребление молока и мяса

Среднее потребление мяса выросло до 76 кг М. Стулов

Росстат опубликовал обновленные данные по среднедушевому потреблению основных продуктов питания. Согласно данным статведомства, в прошлом году жители России стали есть больше мяса, яиц, овощей, фруктов и ягод. Наиболее заметно выросло потребление молока и молочной продукции. На том же уровне, что и в 2018 году остались потребление сахара, растительного масла, картофеля и хлебобулочных изделий.



Среднее потребление мяса за прошлый год выросло на 1 кг до 76 кг на человека в год. Рекомендованная Минздравом норма потребления мясной продукции — 73 кг в год. По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, это не существенный прирост, и причин для снижения потребления мясной продукции в 2019 году не было. Прогнозов на 2020 год он пока не дает, уточняя, что делать подсчеты можно будет только после периода самого активного потребления мяса. По словам Давлеева он начинается осенью-зимой, когда на рынке становится значительно меньше овощей и фруктов и они повышаются в цене. При этом в предновогодние дни и новогодние праздники потребление мяса достигает максимального уровня.



Несмотря на кризис и падение доходов населения, потребление мяса не снижается, сказал «Агроинвестору» Давлеев. Причиной этого он называет постепенный переход к правильному питанию и потребительскую привычку. Такие же причины повышения потребления овощей, фруктов и ягод в 2019 году называет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, в последние годы люди стали потреблять значительно больше плодоовощной продукции, так, в 2019 году, согласно Росстату, потребление овощей выросло на 1 кг до 108 кг на человека, фруктов и ягод — также на 1 кг до 62 кг на человека. Причиной этого Решетникова называет в основном хороший урожай фруктов и овощей в прошлом году. «Несмотря на кризис, в России, как и во всем мире, развивается тренд на здоровое питание. В связи с этим особенно много плодоовощной продукции потребляется в свежем виде. Почти все овощи, которые выращиваются в теплицах, потребляются свежими, также как и ягоды», — говорит Решетникова.



В 2020 году продолжение роста потребления плодоовощной продукции и ягод маловероятно, продолжает она. Причина кроется в резком падении доходов населения и курса рубля, а также в существенном увеличении цен на продукцию в рознице. «Сейчас яблоки в рознице продаются гораздо дороже, чем в это же время прошлого года. В том числе из-за того, что урожай товарных яблок в 2020 году меньше», — объясняет Решетникова.



Отрицательную роль также сыграли логистические ограничения из-за пандемии коронавируса. По словам Решетниковой, в отдельных регионах, например, на Дальнем Востоке, в Восточной и Южной Сибири, был наиболее заметный дефицит, поскольку прекратились поставки из близлежащих стран: Китая, Узбекистана. А как только уменьшилось предложение — выросли цены, и упал спрос. По оценкам компании «Технологии Роста», в 2020 году будет однозначное сокращение потребления продукции категории ultra-fresh. Согласно примерным прогнозам, снижение достигнет 10%. В Московском регионе оно будет менее существенным, в ряде других может достигнуть 15%. Согласно нормам Минздрава, среднее потребление овощей должно составлять 140 кг на человека в год, фруктов и ягод — 100 кг.



По данным Росстата, в прошлом году уровень самообеспеченности мясом составил 97,4%, тогда как пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности — 85%. Также Россия достигла нужных показателей самообеспеченности по картофелю — 95,1% (95% в Доктрине). При этом обеспеченность молоком осталась на уровне 2018 года — 83,9%, тогда как показатель Доктрины — не менее 90%. Еще хуже обстоят дела с обеспеченностью фруктами и ягодами: хоть он и вырос с 38,8% до 40,2%, это все еще существенно ниже порогового значения (60%). При этом по овощам показатель вырос на 0,5% до 87,7%, уровень в Доктрине — 90%.

Также в 2019 году увеличилось потребление молока и молочной продукции в пересчете на молоко — на 5 кг до 234 кг на человека. Однако этот уровень по-прежнему ниже нормы, рекомендованной Минздравом, — 325 кг в год. В этом году отраслевые аналитики прогнозируют снижение потребления молочной продукции из-за падения доходов населения.



Кроме того, в прошлом году увеличилось потребление яиц — с 284 штук до 285 штук, что выше рекомендованной нормы (260 яиц в год). Среднедушевое потребление остальных продуктов — сахара (39 кг), растительного масла (14 л), картофеля (89 кг) и хлебобулочных изделий (116 кг) — осталось на прежнем уровне. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в 2019 году рост потребления был очевиден. «Отечественное производство увеличилось, импорт тоже, при этом численность населения не растет, поэтому среднедушевое потребление стало больше», — объясняет эксперт.

