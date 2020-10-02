Депутаты предлагают выдавать малообеспеченным продовольственные сертификаты

Идея создания системы продовольственной помощи населению безрезультатно обсуждается несколько лет Pixabay

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предполагающий введение в стране продовольственных сертификатов для малообеспеченных граждан. Документ направлен в правительство для получения заключения на инициативу, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.



Согласно пояснительной записке, такие сертификаты предлагается предоставлять совершеннолетним россиянам, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Сумма сертификата составит 25% от размера прожиточного минимума. Проект устанавливает, что такая мера поддержки носит заявительный характер. Порядок предоставления сертификата должен будет определить кабмин, полномочия по назначению и их выдаче предлагается передать регионам. Деньги на реализацию проекта предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. Предполагается, что сертификаты будут использоваться для покупки продовольственных товаров, перечень которых установит уполномоченное ведомство. Чтобы приобрести продукты с помощью сертификата, нужно будет предъявить его в магазине, заключившем договор с региональными властями.



Авторы инициативы отметили, что, например, в Калининграде гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии, предоставляются специальные продовольственные карты номиналом 5 тыс. руб., с помощью которых можно покупать продукты питания. Кроме того, продовольственный социальный сертификат уже давно используется в Москве — он является «полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины». По мнению разработчиков, введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата в период сложной эпидемиологической ситуации является важной и своевременной мерой.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что введение продовольственных сертификатов необходимо, однако, встанет вопрос о праве их применения. По его мнению, очень важно, чтобы люди не злоупотребляли ситуацией, и продукты получали те граждане, которые в них действительно нуждаются.



Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда рассказала «Агроинвестору», что в прошлом году три самые малообеспеченные группы населения не потребляли больше, чем 85% от рекомендуемой нормы продовольствия. При этом чтобы первая и вторая децильные группы дотянули до уровня потребления третьей, нужна государственная поддержка. Для этого, согласно ценам прошлого года, понадобится более 300 млрд руб., отмечает Шагайда. Покупательская способность населения падает с 2014 года, и сейчас, в условиях пандемии, когда у людей еще больше упали доходы, такая поддержка особенно актуальна, подчеркивает она.



В России есть определенная система продовольственной помощи населению, но не на федеральном уровне — она разрозненна по категориям, городам и так далее, добавляет Шагайда. По ее мнению, необходимо разработать федеральную программу, которая будет гарантировать определенный уровень доступности продовольствия для всех граждан страны.



Идея введения системы продовольственной помощи для малообеспеченного населения безрезультатно обсуждается на протяжении многих лет. В мае 2017-го Минпромторг оценивал ее стоимость в 200-300 млрд руб. в год. Предполагалось, что с помощью карточек малоимущие граждане смогут покупать определенные продукты питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты российского производства. Тогда сообщалось, что Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы и ищет финансирование. Однако осенью того же года стало известно, что средств на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018-2020 годы не предусмотрено.



К активному обсуждению идеи вернулись в этом году на фоне коронакризиса. Так, в апреле руководители организаций, объединяющих производителей и поставщиков продовольствия, а также торговых сетей призвали правительство незамедлительно начать реализацию замороженного проекта Минпромторга о создании системы продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения.

