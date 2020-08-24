Потребление мяса может вырасти, несмотря на кризис

В последние месяцы значительно увеличились продажи целой тушки птицы Pixabay

Несмотря на экономический кризис и падение реальных располагаемых доходов населения спрос на мясо в целом остается стабильным. По итогам года среднее потребление может достигнуть 77 кг на человека — на 1 кг больше, чем в 2019-м, предварительно оценила Национальная мясная ассоциация (НМА). «Многие ассортиментные позиции мяса в России в рознице заметно дешевле, чем в других странах, в последние пять лет это позволяло увеличивать потребление», — рассказал «Агроинвестору» глава НМА Сергей Юшин. Однако на данном этапе сложно в полной мере оценить последствия кризиса, поскольку широкие исследования еще не проводились. «Нет никаких сомнений в том, что определенная часть людей сегодня меняет свое потребительское поведение», — добавляет он.



В апреле аналитики мясного рынка прогнозировали, что из-за падения доходов потребители будут переходить на более дешевую мясную продукцию. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что в каждой категории произошел переход на более дешевые продукты. «В последние месяцы значительно увеличились продажи целой тушки птицы. В меньшей степени потребляются части птицы. Даже в типах упаковки наблюдается сдвиг в сторону самого простого ее вида — полиэтиленового пакета, — комментирует он. — Был всплеск предложения дешевой свинины, он пришелся на май-июнь, сейчас он не такой большой. Также покупатели перешли на более дешевые изделия с деликатесов — вареные колбасы, сосиски». Спрос на продукцию мясной группы относительно стабильный, однако, по мнению эксперта, тренд выбора более дешевых позиций, скорее всего, сохранится до конца года. При этом, по словам Давлеева, то, что сейчас люди экономят на путешествиях, будет способствовать поддержке потребительской корзины.



От снижения доходов населения меньше всего страдает курица как наиболее доступный вид мяса, больше всего — говядина, оценивает исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Он также отмечает падение спроса на деликатесы. «Оптовые цены на говядину не растут, а на отдельные отруба — снижаются, что свидетельствует о некотором уменьшении спроса, несмотря на небольшое падение импорта в сочетании со скромным ростом производства», — подтверждает Юшин, добавляя, что спрос на птицу остается стабильным.



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Свое влияние на спрос оказал и сезон: благоприятная погода и популярность отдыха на природе с шашлыками, продолжает Юшин. «Пока мы можем говорить об очень высоком спросе на свинину, который значительно вырос, и это отражается на оптовых ценах. Мы не ожидали такого роста потребления, который наблюдаем сегодня, учитывая приросты производства», — комментирует он.



По мнению Корнеева, сейчас на рынке мяса не ожидается значительных изменений в структуре потребления. Основной фактор, который влияет на спрос сейчас, — насыщение рынка на фоне снижения доходов населения. При этом платежеспособный спрос ограничивает как возможности увеличения объемов поставок на внутренний рынок, так и повышения цен производителями, отмечает он.



Нетипичная для рынка ситуация с введением самоизоляции из-за коронавируса с некой долей вероятности может повториться, из-за чего снова может пострадать HoReCa. По словам Сергея Юшина, в период карантина часть потребительского спроса переместилась из этого сегмента в розничную торговлю. «В большинстве крупных торговых сетей мы наблюдаем заметный рост продаж мясной продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорит он.



Константин Корнеев тоже отмечает уязвимость сегмента HoReCa, а также мясопереработки перед ограничительными мерами, связанными с коронавирусом. По мнению эксперта, в случае введения новых карантинных мер снижение объемов поставок мяса может составить до 15-25%. При этом ритейлеры могут несколько увеличить объем заказов замороженной продукции для включения в ассортимент продукции курьерской доставки. «Однако сильно пропорция «охлажденная — замороженная продукция» не изменится», — думает он.



Согласно данным Росстата, по итогам июля говядина в рознице стоила в среднем на 6% дороже, чем в начале года, при этом мясо птицы подешевело на 1,6%, свинина — на 3,2%. «Так как мы не ожидаем роста цен, а, скорее, с конца августа — начала сентября мы увидим сезонное снижение, более низкие цены на часть товаров мясной группы в любом случае будут поддерживать спрос», — считает Юшин. На динамику текущих цен может повлиять увеличение предложения на фоне роста производства в секторе свиноводства, которое по итогам года может прибавить минимум 7-8%, а также стабильное производство индейки с возможностью наращивания объемов, поясняет глава НМА. А вот импорт сегодня не является определяющим фактором, хотя рынок говядины все еще попадает под его влияние. «В случае увеличения поставок говядины (сейчас предложение немного превышает спрос) цены на этот вид мяса могут уменьшиться», — добавляет Юшин.



Продолжающееся снижение располагаемых доходов населения не станет тем фактором, который негативно повлияет на спрос, — мясо все равно будет оставаться доступным, уверен Юшин. При этом он обращает внимание на важность экономической поддержки со стороны правительства в подобных условиях. «Мы понимаем, что значительная часть наших сограждан с ограниченными экономическими возможностями сегодня не получает животных белков в том количестве, в котором это необходимо для поддержания здорового образа жизни и полноценного питания», — говорит Юшин. Решение проблемы он видит не в понижении цены для всех, включая состоятельных людей, в ущерб доходам производителей, а в адресной поддержке нуждающегося в дополнительном питании населения.

