Экспорт свинины вырос в 2,5 раза

Из-за снижения оптовых цен на свинину в ближайшие годы с рынка могут уйти не менее 75% мелких компаний Д. Абрамов

В январе-мае 2020 года физические объемы экспорта свежей и мороженой свинины выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ФТС. По итогам шести месяцев этого года Россия вывезла около 85 тыс. т продукции свиноводства (включая страны ЕАЭС), прирост по сравнению с прошлым годом составляет почти 90%, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Такие темпы роста за первое полугодие 2020-го стали возможны благодаря увеличению поставок в Казахстан в 4,8 раза, в три раза больше российской свиноводческой продукции закупала Монголия и в 1,6 раза — Вьетнам.



В 2020 году в сельскохозяйственных предприятиях, по предварительным прогнозам, произведут свыше 4,7 млн т свинины, что на 401 тыс. т или 9% больше, чем в 2019-м. В 2021 году прирост должен составить 7%, в 2022-м — 6%, в 2023-м — 2%. Увеличение производства было заранее спланировано, и оно продлится до 2023 года включительно за счет льготных кредитов, которые до 2018-го выдавали для развития товарного производства, объясняет Ковалев. При этом без освоения экспортных рынков Юго-Восточной Азии дальнейшее развитие отрасли не только неоправданно и рискованно, но и стратегически недальновидно, так как Россия добилась показателей самообеспеченности по этому виду мяса еще в 2018 году, отмечает НСС.



За январь-май доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре составила 8,1% (в январе-мае 2019 года — 5,2%). По сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года стоимостные и физические объемы поставок выросли на 20,8% и на 27,9% соответственно, сообщает ФТС. Вывоз мяса в целом увеличился в 2,2 раза, мяса домашней птицы — в 1,8 раза, сливочного масла — на 35%, молока и сливок — на 21,7%, пшеницы — на 20,4%, сыров и творога — на 7,7%.

Китай и Вьетнам в среднесрочной перспективе являются наиболее перспективными рынками для экспорта свинины не только по объемам импорта, но и по уровню своих внутренних цен. И если Китай пока закрыт, то Вьетнам уже стал основным покупателем нашей свинины: туда по высокой цене поставляются не только субпродукты, как в Гонконг, но и продукция в живом весе, рассказывает Ковалев. Правда, к экспорту в эту страну пока допущены только 10 компаний (еще в начале года их было две), но НСС ожидает, что в скором времени еще 10 предприятий получат право выйти на рынок страны. Это, по словам Ковалева, будет самым значимым событием для роста поставок во Вьетнам. Так как активное увеличение экспорта за счет открытия новых рынков началось только в этом году, компании могут периодически сталкиваться со сложностями при оплате, в логистике и т. п. , но Ковалев такие моменты считает не столько проблемами, сколько уроками роста.



По данным НСС, в 2019 году экспорт продукции свиноводства составил 108 тыс. т, прогноз на 2020-й — 150 тыс. т, 2021-й — 180 тыс. т, 2022-й — 210 тыс. т, 2023-й — 240 тыс. т, 2024 — 270 тыс. т. Если в ближайшие шесть лет экспорт продукции АПК планируется удвоить и довести до $45 млрд, согласно указу президента, то экспорт продукции свиноводства предполагается увеличить в четыре раза — до $500 млн, оценивает НСС.



В связи с достижением самообеспеченности по свинине и продолжающимся ростом производства, в России резко повысилась внутренняя конкуренция, из-за чего оптовые цены на свиней будут планомерно снижаться или как минимум не расти в условиях инфляции в ближайшие годы, предупреждают аналитики НСС. Оптовые цены на мясо также уменьшаются: в 2019-м они упали на 8% по сравнению с 2018-м, за первую половину этого года — еще на 10% от показателей 2019-го. «Безусловно, маржа сокращается, но для эффективных компаний с разумной кредитной политикой это новая реальность, в которую входит рынок. А для неэффективных — это тяжелое время, и, скорее всего, им придется уйти», — добавляет Ковалев. Так, по расчетам НСС, в ближайшие три-пять лет в связи со снижением оптовых цен могут прекратить свое существование не менее 75% мелких и 25% средних компаний с общим годовым производством не менее 250 тыс. т в живом весе.

