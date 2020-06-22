Экспорт мяса по итогам года может вырасти на 50%

Основной прирост вывоза будет обусловлен увеличением вывоза свинины Flickr.com

По итогам этого года Россия может нарастить экспорт мяса на 50% до 470 тыс. т. В частности, поставки свинины и субпродуктов могут увеличиться на 60% до 160 тыс. т, мяса птицы — на 54% до 324 тыс. т, говядины — на 60% до 9 тыс. т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА). Увеличение поставок свинины связано прежде всего с продажами во Вьетнам на фоне снижения производства в Азии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Так, в прошлом году Китай сократил производство свинины на 21,3% до 42,5 млн т. Прогноз роста экспорта мяса птицы и говядины аналитики связывают с открытием Китая для поставок этой продукции.



Столь значительный прогнозируемый прирост обусловлен низкой базой прошлого года, считает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. При этом экспорт всегда находится в динамике: так, сейчас Китай ужесточает требования к поставщикам мяса птицы. «Если бы мы обсуждали предпосылки прогноза экспорта мяса птицы в Китай, которые были два месяца назад, и по состоянию на сегодняшнее утро, то мы бы совершенно по-другому оценивали перспективы», — добавляет Корнеев.



Гендиректор Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет оценки НРА реалистичными, однако в странах-конкурентах России на рынках восточных государств (США, Евросоюз, Бразилия) образовались излишки мяса, которые могут значительно влиять на цены. Также негативно на прогнозах экспорта отечественного мяса может сказаться укрепление курса рубля, отмечает он. «С другой стороны, развитие экспорта необходимо в связи ростом производства мяса в России», — сказал «Агроинвестору» Юшин.



При планировании отгрузок продукции в другие страны оценивается экономическая целесообразность: экспортная сделка скорее всего будет совершена только в том случае, если ее потенциал как минимум равен внутрироссийскому, подчеркивает Корнеев. Однако при нынешней конъюнктуре мирового рынка мяса, особенно птицы и свинины, постоянно получать необходимый уровень рентабельности довольно сложно, добавляет он.



«Потенциал развития есть, на первом месте — мясо птицы. У свинины тоже огромные возможности экспорта, но он сопряжен с ветеринарными ограничениями, а говядина — это, скорее, имиджево-представительский проект, который говорит о том, что в России тоже умеют выращивать хороших и качественных бычков», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. При этом он считает, что по качеству российское мясо сопоставимо с продукцией основных конкурентов, но в моменте наша страна может уступать Бразилии и США в цене и сроках доставки.



Реализовать экспортный потенциал могут помешать торговые ограничения, вызванные пандемией COVID-19, говорится в исследовании НРА. Среди негативных факторов Юшин также отмечает ужесточение требований к продукции птицеводства на китайском рынке, пандемию, нарушения в логистических цепочках, падение спроса в странах, которые ранее ввозили большое количество мяса.



«При определенных обстоятельствах объемы экспорта продукции животноводства могут даже вырасти. Все больше компаний начинают думать о будущем, учатся у коллег и конкурентов, активнее используют механизмы поддержки, как финансовой, так и информационной. Постоянная работа Минсельхоза и Россельхознадзора по открытию новых рынков является главным залогом будущих достижений», — уверен Юшин.



Аналитики НРА также ожидают, что по итогам года производство свинины вырастет на 7% до 4,21 млн т в убойном весе, и пятая часть прироста отправится на экспорт. Выпуск мяса птицы и говядины увеличится в пределах 1% до 5,4 млн т и 1,63 млн т соответственно. При этом внутреннее потребление мяса упадет из-за снижения доходов населения, прогнозирует агентство. Птица — самый дешевый животный белок, и было бы логично, если ее потребление выросло, а свинины — упало, так как она дороже. «Но всегда нужно оценивать ситуацию с потреблением в конкретных регионах. Если люди будут менять свои предпочтения, то птицу в структуре своего потребления они постараются сохранять как можно дольше», — заключает он.

