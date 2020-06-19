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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Рынки

РСХБ видит риски диспропорции производства мяса бройлера

Производство мяса птицы традиционно концентрируется в густонаселенных регионах с доступом к дешевому зерну и рынкам сбыта

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Производство мяса птицы в Сибири и на Дальнем Востоке почти в 10 раз меньше, чем в Центральном федеральном округе
Ю. Эйвазова
Производство мяса птицы в Сибири и на Дальнем Востоке почти в 10 раз меньше, чем в Центральном федеральном округе
Ю. Эйвазова

В России отмечается территориальная диспропорция в производстве мяса бройлера: наблюдаются риски перепроизводства мяса курицы в европейской части России и дефицит в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов в ходе встречи по актуальным вопросам развития АПК, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вице-президент группы «Ресурс» Александр Туз считает, что птицеводство будет двигаться с запада на восток. По его мнению, инвестиционный потенциал на Дальнем Востоке связан не только с удовлетворением внутреннего спроса в этом регионе, но и с увеличением экспорта отечественной продукции в страны Юго-Восточной Азии. «С открытием рынка Японии, требование к качеству и культуре производства продукции мяса птицы, безусловно, возрастет. Удовлетворить эти требования смогут только вертикально интегрированные холдинги с высоким потенциалом экспорта», — добавил он (цитата по сообщению Россельхозбанка).

Производство мяса птицы сконцентрировано в густонаселенных регионах с достаточным количеством кормовых ингредиентов. Именно поэтому большая часть курицы и индейки в России производится в Центральном и Южном федеральных округах, в меньшей степени — в Поволжье. В этих регионах есть источники дешевого зерна, достаточно рабочей силы и главное — большой рынок для реализации своей продукции, прокомментировал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Подобная картина географической концентрации птицеводства наблюдается практически во всех странах: в Германии — на северо-западе, в Бразилии — на юге и юго-востоке, Америке — на востоке и юго-востоке, перечисляет он.

Альберт Давлеев, Agrifood Strategies

В Сибири и на Дальнем Востоке управлять экономикой птицеводства довольно сложно ввиду логистических барьеров. Но и там можно было бы сделать свои региональные проекты по производству мяса курицы с радиусом доставки до 500 км. Среди преимуществ Дальнего Востока — значительное количество сои, но ее в большом количестве вывозит в Китай. Однако можно было бы закупать зерно в Красноярском крае, где его избыток, а соевый шрот привозить из европейской части России и с Дальнего Востока.


Диспропорции в выпуске мяса птицы — это типичное проявление географического разделения труда, определяемое климатическими условиями, ресурсной базой и рыночным потенциалом, продолжает Давлеев. При этом производство птицы в условной Белгородской области с учетом всех дополнительных издержек и доставкой на Камчатку позволяет покрыть стоимость транспортных расходов, так как себестоимость производства на западе страны гораздо дешевле, оценивает он. По данным Росстата, в январе-мае в Дальневосточном федеральном округе произвели 121,7 тыс. т мяса птицы на убой, в Сибирском — 102 тыс. т, в Центральном — чуть более 1 млн т.

В Сибири мясо бройлера в промышленных масштабах производят «Алтайский бройлер» (входит в группу «Черкизово»), «Продо Тюменский бройлер», «Октябрьская птицефабрика» и «Новосибирская птицефабрика». С одной стороны, игроков в регионе не так много, как в европейской части России, говорит гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Но это не проблема. Так как современная товаропроводящая инфраструктура достаточно хорошо развита, и есть возможность в полном объеме обеспечить потребности всех регионов в мясе птицы, производство которой у нас в профиците, так же, как и основного товара субститута — свинины», — добавляет он.

Снижение курса рубля привело к росту стоимости ресурсов, используемых в производстве птицеводческой продукции, которые зависят от курса валют. По данным Росптицсоюза, их доля в себестоимости достигает 45-50%.​ В результате высокая валютная составляющая, а также рост цен на зерно (+20-25%), привели к увеличению себестоимости мяса птицы и яйца в среднем на 17-20%. При этом ее рост и низкие отпускные цены сформировали у птицеводческих предприятий существенный дефицит оборотных средств: доходы производителей бройлеров за пять месяцев этого года снизились на 27% (почти на 22 млрд руб.).

По данным Россельхозбанка, за январь-май 2020 года средняя цена тушки бройлера составила 98 руб./кг, что на 7% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. По оценке Центра отраслевой экспертизы, средняя цена за 2020 год может снизиться на 7 руб. по сравнению с 2019-м и составить 101 руб./кг. Причина этого — колебания спроса в первой половине текущего года и быстрый прирост производства свинины, которая является ближайшим субститутом бройлера.

По прогнозу Россельхозбанка, потребление птицы на душу населения в абсолютном выражении будет расти быстрее других видов мяса. К 2028 году емкость мирового рынка птицы вырастет на 12% до 120 млн т в продуктовом весе за счет прироста населения.

Елизавета Литвинова 

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