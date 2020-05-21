Производство мяса будет расти, несмотря на кризис

В ближайшие два года производство мяса в России будет расти. Подъем в основном будет обусловлен наращиванием экспорта и стабилизацией внутреннего потребления, однако рентабельность отрасли снизится в результате подорожания кормов из-за большой доли импортных ингредиентов. Такой прогноз содержится в обзоре рейтингового агентства НКР «Рынок мяса в России в условиях пандемии» (есть у «Агроинвестора»).



Базовый сценарий прогноза предполагает сохранение значительной части карантинных мер до конца первого полугодия 2020-го с постепенной отменой в мае-июне в отдельных регионах. По итогам 2020 года НКР прогнозирует снижение ВВП до 5-6% и падение доходов населения на 7-8%. При таком развитии ситуации восстановление спроса на мясо может начаться в июле-августе этого года. В течение острой фазы пандемии (второй квартал 2020 года) производители будут бороться за основной в текущей ситуации канал сбыта — розничную торговлю на отечественном рынке. Внутреннее потребление сохранится на уровне 2019 года (77 кг на человека по всем видам мяса), но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.



Так, аналитики считают, что при базовом сценарии в 2020/21 годах доля потребления говядины сократится до 15%, хотя в 2019-м она составляла 20%. При этом цены на нее вырастут на 2%, производство прибавит 4%. Доля потребления свинины составит 23% (-10% по сравнению с 2019-м), ее средняя цена увеличится на 3%, а производство — на 9%. Доля мяса бройлера в потреблении вырастет с 47,1% в 2019-м до 62%, цены на этот вид мяса в среднем станут на 5% выше, а производство увеличится на 2%.



Согласно базовому сценарию, российские производители свинины нарастят объемы выпуска благодаря выходу проектов на максимальную мощность. «В целом по рынку увеличение объемов производства будет наблюдаться за счет повышения экспортного потенциала на фоне вызванного пандемией дефицита животного белка в мире», — говорится в исследовании. Рост выручки крупнейших отечественных производителей мяса замедлится на 10%, а маржинальность топ-10 компаний отрасли снизится на 5%, так как себестоимость продукции будет повышаться быстрее выручки.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев подтверждает, что в ближайшее время можно ожидать роста производства свинины за счет ввода новых мощностей. Однако для устойчивого увеличения цен на мясо нужны предпосылки, а их пока нет, добавляет он. «Как на фоне падения доходов населения и снижения объемов закупок будут расти цены? Это нелогично», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Корнеева, наиболее реалистичным сценарием является либо фиксация цен на текущем уровне, либо их снижение в моменте. «Вряд ли в этом году будет устойчивый рост цен. Скорее, такие же или меньше», — добавляет он.



Кризисный сценарий предполагает более длительные ограничительные меры в большинстве регионов страны, либо вторую волну пандемии в четвертом квартале этого года, которая продлится до начала 2021-го. В таком случае ВВП России в 2020 году может сократиться на 7-8%, а восстановление реальных располагаемых доходов населения начнется лишь в первом полугодии 2021-го. В этом случае в целом за 2020 год доходы населения уменьшатся на 10-12%.



Вместе с тем, объемы производства мяса продолжат расти благодаря сохранению экспортного потенциала при незначительном падении внутреннего потребления. Давление на цены будут оказывать возросшие затраты на ингредиенты кормов и другие составляющие себестоимости конечной продукции, ввозимые из-за рубежа. Многие компании окажутся в ситуации «ценовых ножниц» в связи с падением курса рубля, сокращением доходов населения и снижением цен на мясо. При этом возможности увеличения розничных цен будут ограниченными в том числе из-за включения мяса в перечень социально значимых товаров первой необходимости, говорится в обзоре.



Согласно кризисному сценарию, в 2020/21 годах доля потребления говядины сократится до 10%. При этом цены на нее снизятся на 5% по сравнению с первым кварталом 2020-го, производство вырастет на 1%. Доля потребления свинины составит 18%, ее средняя цена упадет на 3%, а производство — вырастет на 5%. Доля бройлера в потреблении вырастет до 73%, цены на этот вид мяса в среднем упадут на 2%, а производство увеличится на 1%. Выручка 10 крупнейших компаний отрасли при таком сценарии не изменится по сравнению с 2019 годом, однако валовая рентабельность может стать отрицательной (-4%), что приведет к уходу с рынка наименее эффективных предприятий.



НКР резюмирует, что доля затрат на мясо в потребительских расходах в этом году увеличится до 31-33%, хотя в 2019-м она составляла 26%. «Проведенный НКР анализ показал отсутствие прямой зависимости между потреблением мяса и изменениями ВВП и реальных располагаемых доходов населения», — говорится в исследовании. Доходы населения падали с 2013 по 2017 год, несколько восстановившись в 2018—2019 годах, при этом потребление мяса росло на протяжении 2013-го и в 2016—2020 годах, сокращение зафиксировано только в 2014—2015. В течение рассматриваемого периода динамика номинального ВВП была отрицательной только в 2015-м, в то время как потребление мяса в расчете на душу населения сокращалось как в 2015 году, так и в 2014-м.



Кризис 2014 года и нынешний — абсолютно разные, подчеркивает Корнеев. Во-первых, это связано с изменением поведения населения. Если в предыдущие кризисы люди могли свободно перемещаться, находиться на рабочем месте, то сейчас такой возможности нет, доступ к торговым точкам ограничен, а некоторые переходят на углеводную группу продуктов. «Во-вторых, нужно не забывать про сегмент HoReCa, который сейчас практически полностью исключен. Там ведь тоже используется мясо», — говорит Корнеев.



При этом крупнейшие производители мяса будут наращивать объемы производства и рыночную долю даже в случае снижения цен, говорится в исследовании. Несмотря на пандемию коронавируса, отечественные производители говядины и свинины готовы увеличивать производственные мощности даже в условиях насыщения рынка. Слияния и поглощения на мясном рынке продолжатся: мелкие и средние предприятия будут вынуждены кооперироваться с крупными игроками либо уходить с рынка из-за постоянно сокращающейся маржи, следует из обзора.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев ранее рассказывал «Агроинвестору», что производство свинины в этом году вырастет на 7-10%. Этот фактор приведет к снижению цен еще минимум на 10-15%, следствием чего станет увеличение потребления этого вида мяса. Уже в первом квартале этого года наблюдалась такая картина: цены упали на 10%, а потребление выросло на 6,5%. «Рост производства не говорит о том, что эта свинина окажется лишней. Просто это приведет к дополнительному снижению оптовых и розничных цен», — отмечал он



Новость дополняется

