Российский агроэкспорт получил новые возможности для роста

Российский экспорт продукции АПК на фоне проблемной ситуации в связи с пандемией коронавируса и ослаблением курса рубля может получить новые возможности, хотя в краткосрочной перспективе компании к ним только присматриваются, сохраняя или умеренно корректируя экспортные планы. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Сейчас у России появилась возможность увеличить свою долю на мировом рынке продовольствия, а диверсификация экспорта — в интересах мирового сообщества, отмечает он. Президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр ранее также говорил, что любой кризис дает не только проблемы, но и новые возможности для бизнеса, в том числе в плане развития экспорта.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов полагает, что, с одной стороны, ослабление рубля на руку экспортерам и повышает конкурентоспособность отечественной продукции, с другой — цены на сельхозсырье сильно упали с начала года на фоне обвала нефтяных фьючерсов и ограничений в связи с пандемией коронавируса. «Возможно, в объемных показателях [экспорт] будет больше, а в деньгах ситуация не поменяется», — цитирует его РИА «Новости». По мнению Сизова, экспортные планы компаний вряд ли будут принципиально меняться, хотя можно ожидать двойного эффекта для мясной отрасли, которой придется активнее думать о поставках продукции на внешние рынки из-за опасений падения внутреннего спроса.

Сейчас есть факторы, которые обычно играют на руку российским экспортерам мяса, прежде всего, это ослабление рубля. Однако девальвация валют происходит и в других странах, которые конкурируют с Россией в экспорте мясной продукции, и это, в первую очередь, государства Южной Америки, говорит президент Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Быстрому наращиванию российского экспорта в новых условиях может помешать и значительное падение цен на мясо в ряде стран. Оно произошло из-за снижения спроса в определенных каналах реализации, отмечает он. Так, страны, которые традиционно не вывозили определенные отруба, например, США — куриную грудку, могут начать продавать их по очень низким ценам.

«Рестораны быстрого питания закрыты, люди не ходят на барбекю, не собираются компаниями, и это приводит к существенному превышению предложения над спросом. Естественно, фермеры сейчас будут думать, куда продать эту невостребованную продукцию. Недаром же американская администрация решила выделить еще $19 млрд на их поддержку, в рамках которой происходит выкуп у фермеров их продукции», —рассказал «Агроинвестору» Юшин.

За последний месяц в США цены на тушку бройлера упали на 42%, а в России она стоит примерно на 20% дороже, чем в США. В конкурентоспособной Бразилии цены снизились на 14%, и теперь бройлер вдвое дешевле российского. «Конечно, мы будем искать ниши и работать с теми частями птицы, которые по-прежнему находятся в той ценовой категории, в которой мы конкурентоспособны», — говорит Юшин. При этом экспорт баранины может немного увеличиться. «Но у нас пока нет потенциала роста производства в два-три раза. Потенциал повышения экспорта за год — 30%, и к этой цифре мы будем стремиться», — добавляет Юшин.

«Я хочу подчеркнуть: никакого головокружения от будущих открывающихся экспортных рынков быть не должно. Все гораздо сложнее. Люди в традиционных странах-импортерах тоже будут вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно не любой ценой, но приложив максимальные усилия, постараться удержать существующие рынки экспорта», — акцентирует глава НМА.

При этом дефицит животного белка в Китае поддержит спрос на все виды мяса, но этот рынок пока закрыт для российской свинины. «Говядину поставлять туда мы можем, но не думаю, что это огромные объемы, так как право на экспорт в эту страну имеют только два российских предприятия. Мясо птицы сейчас может чувствовать себя уверенно, но ситуация может быстро меняться по мере того, как Китай и Вьетнам переориентируются на поставки и других стран», — рассуждает Юшин. При этом проблем с логистикой у российских экспортеров мяса пока нет. «Однако страны-конкуренты предлагают нашим партнерам более выгодные цены. И тогда импортеры российского мяса отказываются от контрактов по разным надуманным причинам», — знает Юшин.

Группа «Черкизово» не отказывается от планов по наращиванию экспорта по ключевым направлениям — в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африки. «Ведется работа как по расширению ассортимента на рынках, где мы уже работаем, так и по началу отгрузок в новые страны», — говорит руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин (цитата по «Прайму»). «Дамате» также пока не меняла своих планов и планирует экспортировать продукции на $25 млн.