Российский агроэкспорт может снизиться из-за COVID-19

Распространение коронавируса COVID-19 в мире является возможной предпосылкой снижения экспорта продукции АПК и рыбохозяйственного комплекса, говорится в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства от 12 апреля.

Также в документе отмечается, что сейчас наша страна находится в условиях внешнеполитического санкционного давления, усиления структурных дисбалансов в мировой экономике, роста конфликтного потенциала в зонах экономических интересов государства и вблизи его границ. Кроме того, увеличились колебания мировых товарных рынков, изменилась структура глобального спроса на энергоресурсы. При этом экспортно-сырьевая модель себя исчерпала, а российских несырьевых компаний среди лидеров мировой экономики нет, следует из стратегии.

Увеличение экспорта сельхозсырья и продовольствия до $45 млрд к 2024 году — одна из целей стратегии наряду с обеспечением продовольственной безопасности страны. Для их достижения решаются задачи, связанные с созданием новой товарной массы продукции АПК и ориентированной на экспорт товаропроводящей инфраструктуры, устраняются торговые барьеры, создаются системы продвижения продукции на внешние рынки и др., говорится в документе. Это связано с рядом внешних и внутренних факторов, в том числе политических, отмечают авторы стратегии. Для сокращения рисков и угроз необходима систематизация товарных потоков с учетом транспортной и территориальной доступности, строительство оптово-распределительных центров, совершенствование ветеринарного, фитосанитарного и земельного законодательств.

В стратегии говорится, что в ближайшие годы нужно увеличить перерабатывающие мощности, создать новые товарные направления и группы, а также обеспечить поддержку экспорта продукции. «Следует ожидать усиления роли Российской Федерации как поставщика продовольственного сырья и продукции на мировой рынок и увеличения доли экспорта в сфере сельскохозяйственного производства», — отмечают авторы документа. При этом они уточняют, что крупнейшей статьей внешних поставок в отрасли останутся зерновые — к 2024 году объем их вывоза составит $11 млрд, отгрузки за рубеж масложировой продукции достигнут $8,6 млрд, рыбы и морепродуктов — $8,5 млрд. Поставки мяса должны вырасти до $1,6 млрд, готовой продукции — до $2,2 млрд. Такие же показатели указаны в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК». В этом году плановый объем агроэкспорта составляет $25 млрд.

Однако в разделе стратегии, посвященном ключевым рискам в сферах АПК и рыбохозяйственного комплекса, кроме прочего отмечается неопределенность, которая возникла в начале 2020 года в связи с распространением коронавируса и снижением биржевых котировок на сельскохозяйственную продукцию. «Коронавирусная эпидемия привела к возникновению проблем с доставкой продовольственной продукции в Китайскую Народную Республику и общему снижению деловой активности в мире. Отмена деловых мероприятий и тендеров может негативно отразиться на динамике экспорта продукции агропромышленного комплекса», — предупреждают авторы стратегии.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года на заседании правительства в марте. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда отметил, что стратегия должна стать основой долгосрочного развития сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов, ее приоритеты увязаны с национальными целями, которые определены президентом. Необходимо создавать условия для инвестиций в отрасль, поскольку от этого зависит благополучие миллионов людей и позиции России на мировом аграрном рынке, акцентировал он. Чтобы агросектор и дальше успешно развивался, нужно адекватно реагировать на существующие вызовы, подчеркнул Мишустин. Среди них премьер-министр назвал санкции, колебания рыночной конъюнктуры, разнообразные чрезвычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса, которая уже серьезно влияет на экспорт товаров и услуг.