Экспортные цены на пшеницу вернулись к двухмесячному максимуму

На прошлой неделе экспортные цены на пшеницу выросли на $14-20/т (FOB, Черное море) в зависимости от класса. Экспортные котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% восстановились до двухмесячного максимума, а цены предложений устремились к уровню $230 за тонну на базисе FOB, сообщает Refinitiv Agriculture. Основанием для стремительного повышения стали активизация внешнего спроса и опасения относительно ограничения экспорта зерновых из России до конца текущего сезона. Директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский подтвердил «Агроинвестору», что цены FOB за неделю выросли на $10 до $224-225/т, цена нового урожая — $201/т.



Однако, несмотря на рост цен, в апреле Россия может экспортировать меньше зерна, чем в марте. По прогнозу Павенского, в апреле объем вывоза зерна может составить 3-3,1 млн т, включая 2,4-2,45 млн т пшеницы, тогда как в марте показатель отгрузок, по предварительным данным, составил 3,78 млн т, в том числе 2,9 млн т пшеницы. Тем не менее, экспорт может быть выше показателей апреля прошлого года, когда за рубеж было отправлено 2 млн т зерна, включая 1,45 млн т пшеницы.



Снижение экспорта к концу сезона — традиционное явление, которое усиливается прогнозами рекордных урожаев зерна, прокомментировал Павенский. При этом спрос со стороны импортеров есть, и он выше, чем обычно в конце сезона, но он не настолько значительный, чтобы привести к росту объемов вывоза. «Тот же Египет, который является вторым по величине покупателем российской пшеницы, в последний раз на тендере GASC покупал пшеницу, в том числе нашу, 11 февраля, хотя в предыдущие сезоны страна вела закупки и в марте, и в апреле», — говорит он.



Среди причин снижения экспорта Павенский также называет конкуренцию с ЕС. «Они с начала года отгрузили 23,9 млн т пшеницы, остаток — примерно 6,7 млн т, в прошлом году было немногим больше млн т. В США остаток составляет 6,4 млн т, примерно как в прошлом году. Украина уже отгрузила большую часть, ей осталось вывезти 2,3 млн т, что чуть больше, чем в прошлом году», — сравнивает он. По оценке «Русагротранса», в России остаток пшеницы для вывоза составляет 5,2 млн т, в прошлом году в это время было 3,3 млн т. «Сильного ажиотажа по-прежнему нет, да цены FOB за неделю выросли на $10 до $224-225/т, что находится примерно на прошлогоднем уровне, но цена нового урожая — $201/т, прогнозы производства в мире рекордные, и пока импортеры не форсируют закупки кратно», — рассуждает он.



Ранее «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко писал, что в этом сельхозгоду Россия может потерять мировое лидерство по экспорту пшеницы, уступив первое место ЕС. Такой сценарий вполне вероятен, если Минсельхоз сохранит планы по введению квоты на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы в 7 млн т, говорил Петриченко. «По нашей оценке, при текущем экспорте зерна, который на исходе марта без учета зернобобовых составил 31 млн т, можно до конца сезона без проблем для внутреннего рынка вывезти еще 8,5-9 млн т зерна <...>. Но при разрешенном экспорте в 7 млн т реакция операторов рынка оказалась естественной — все начали «работать локтями», спешно закупая зерно для того, чтобы успеть вывезти как можно больше в рамках квоты», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).



Павенский считает маловероятным такой сценарий развития событий, в котором Россия уступит первенство по экспорту пшеницы. «И с учетом квоты в 7 млн т, и с учетом стран ЕАЭС, к концу сезона мы вывезем 34,6 млн т пшеницы. А по прогнозу Международного совета по зерну (IGC), ЕС экспортирует в этом сезоне 31,5 млн т. Мы даже без учета поставок в страны ЕАЭС вывезем больше», — уверен он.

