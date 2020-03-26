Коронавирус стал причиной резкого роста цен на пшеницу

Экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в апреле-мае за неделю увеличились на $10,5/т и теперь составляют $215-216/т (FOB). «Таким образом, они отыграли снижение, которое произошло из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. В то же время это ниже, чем год назад, когда цена в конце марта составляла $223/т», — рассказал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский (цитата по «Интерфаксу»). По информации Refinitiv Agriculture, вчера пшеница в среднем стоила $212,5/т (FOB Новороссийск), что на $6/т больше, чем два дня назад.



Павенский говорит, что основная причина повышения экспортных цен — опасения по поводу возможного нарушения логистических цепочек из-за предпринимаемых странами мер по противодействию распространению коронавируса, а также закупка Китаем пшеницы и кукурузы в США.



«На рост цен на пшеницу повлияли несколько факторов, в том числе и трагикомичные», — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Во-первых, за последние пару недель жители развитых стран, включая ЕС и США, создав запасы туалетной бумаги, логично переключились на ажиотажные покупки крекеров, печенья и даже свежего хлеба и пакетированной муки. «Это привело к резкому росту спроса на муку, соответственно, и на пшеницу», — объясняет он.



Вторая причина связана с логистическими проблемами, либо подозрениями на них, в частности во Франции. «Условно говоря, появилась угроза того, что на работу не выйдут водители, управляющие элеваторами, работники портов, и все встанет. Третий фактор роста цен на пшеницу — слухи о том, что Россия в любой момент может ввести ограничения экспорта», — рассказал «Агроинвестору» Рылько. Покупатели из развивающихся стран восприняли все эти три фактора как некую угрозу остаться без импортной пшеницы в течение нескольких следующих месяцев. «Это, пожалуй, четвертый и резюмирующий фактор», — добавляет эксперт.



В результате после периода сезонного снижения цен на пшеницу, ускоренного коронавирусом, все перешло в фазу, когда тот же коронавирус спровоцировал резкий рост по периферии российского рынка. «Взлетел даже новый урожай. Мы сейчас видим, что пшеница нового урожая уже оценивается примерно в $200/т, хотя еще пару недель назад было $189/т. На фоне всего этого происходит девальвация, и бурный рост цен за последние недели и дни внутри страны», — рассуждает Рылько.



Однако рост потребительского спроса в США и Европе носит спекулятивный и краткосрочный характер. «Как у нас на гречку, муку. Дальше, не хочется лезть в банальности, но все действительно будет зависеть от состояния мировой экономики, динамики курса рубля, коронавируса, погоды, и решений нашего правительства. При прочих равных, мировой рынок должен постепенно охладиться, ведь с погодой все относительно хорошо. О спекулятивном характере событий на мировом рынке пшеницы говорит то, что на соседних рынках кукурузы и ячменя таких ценовых «загогулин» и близко не было», — добавляет Рылько.



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в ближайшее время могут сформироваться в диапазоне $217- 220/т в сравнении с текущими уровнями в $215-216/т, рассказал «Агроинвестору» Павенский. «Но впереди все-таки новый урожай, и он сейчас котируется на уровне $196/т, то есть поднялся за последние две недели на те же $10», — говорит он. По словам Павенского, в ближайшие месяцы цены будут стремиться к показателю нового сезона. «Причем в этом году новый урожай может пойти раньше обычного. Если раньше уборка начиналась в 20-х числах июня, массово она шла уже в июле, то сейчас она может массово развернуться уже в конце июня. Сроки уборки могут сдвинуться примерно на две недели», — предполагает он.



Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах также продолжают расти. За неделю они повысились на 700 руб. и составляют 15,2-15,4 тыс. руб./т (без НДС). На внутреннем рынке, по данным Минсельхоза на 20 марта, цены оставались в целом стабильными. Согласно индексу аналитического центра «СовЭкон», 18 марта пшеница 3-го класса стоила в среднем 13275 руб./т, увеличившись за неделю на 1025 руб./т. Пшеничная мука за тот же период подорожала на 300 руб./т до 18175 руб./т.



Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку. «На фоне общего кризиса и падения курса рубля, финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель», — говорится в письме, опубликованном на сайте союза.



В обращении также указывается, что из-за возросшей привлекательности экспорта производители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия страны или устанавливают сверхвысокую цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам. «При таких ценах на зерно (порядка 15 тыс. руб./т) и муку (примерно 17 тыс. руб./т) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тыс. руб. <...>. Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ», — говорится в письме.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна в марте 2020-го составит 3,8 млн т против 2,6 млн т в марте прошлого года. В том числе будет вывезено около 3,1 млн т пшеницы (2 млн т в 2019-м). В апреле темпы отгрузки снизятся по сравнению с мартом и составят 3-3,1 млн т, из них 2,4 млн т придется на пшеницу. По итогам сезона Россия может экспортировать (без учета поставок в страны ЕАЭС и зернобобовых) 41,5 млн т, из них пшеницы — 33,4 млн т. В сезоне-2020/21, по предварительному прогнозу, на внешние рынки может быть поставлено около 46 млн т зерна, включая 36 млн т пшеницы.

