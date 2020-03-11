Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в мартовском обзоре повысила прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1 млн т до 35 млн т благодаря большому спросу со стороны Турции и конкурентному ценообразованию. Таким образом американские аналитики подтвердили, что по итогам сельхозгода наша страна сохранит первое место в мире по вывозу этой агрокультуры. Вторую строчку займет Евросоюз с 32 млн т, третью — США с 27,5 млн т. Для них оценки по сравнению с февральским прогнозом не изменились.



Благоприятная погода в сочетании с совершенствованием технологии производства улучшила урожайность и качество российской пшеницы. С ростом поставок Россия становится все более конкурентоспособной, завоевывая долю рынка в странах-импортерах, чувствительных к ценам, говорится в обзоре FAS USDA. Сейчас крупнейшим мировым импортером является Египет, большую часть спроса он обеспечивает за счет российской пшеницы, отмечают аналитики. Также Россия доминирует на рынке Турции, поставляя более 2/3 всей закупаемой страной пшеницы. «Недавний всплеск турецкого импорта пошел на пользу российскому экспорту. Внутренний совет по зерну Турции получил разрешение на беспошлинный ввоз дополнительных партий пшеницы для стабилизации внутренних цен», — говорится в обзоре. Также американские аналитики отмечают увеличение поставок российской пшеницы в Бангладеш, Нигерию и Индонезию, повышенный спрос на фураж со стороны Филиппин. При этом наша страна расширяет географию экспорта, в частности, получила доступ на рынки Алжира и Бразилии. «Расширяя сферу своей деятельности и ища новые рыночные возможности, Россия, как ожидается, останется грозным экспортным конкурентом», — отмечают американские аналитики.



При этом FAS USDA более чем на 2 млн т до 9,43 млн т понизила прогноз российского экспорта прочих зерновых, объяснив это медленными темпами вывоза. В том числе потенциал отгрузок ячменя уменьшен с 5,6 млн т до 4,6 млн т, кукурузы — с 5,7 млн т до 4,7 млн т. Также на 30 тыс. т до 110 тыс. т понижена оценка по вывозу овса.



По информации Минсельхоза России, к началу марта экспорт зерна составил 30 млн т без учета торговли со странами ЕАЭС. На динамику поставок в первой половине сельхозгода повлияли достаточно высокий уровень внутренних цен, а также востребованность зерна для переработки и производства кормов. По итогам сезона ведомство прогнозирует экспорт на уровне 45 млн т.



С марта по июнь Россия может поставить на внешние рынки 9,4 млн т зерна, что на 1 млн т больше, чем в прошлом году, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». В том числе вывоз пшеницы может вырасти с 5,7 млн т до 6,5 млн т. Отгрузки зерна в оставшиеся месяцы сезона будут повышаться за счет увеличения продаж перед посевной и ослабления курса рубля, рассказал «Финмаркету» руководитель центра Игорь Павенский. По его оценке, в марте экспорт зерна без учета поставок в страны ЕАЭС может достичь 2,9-3 млн т против 2,6 млн т в марте 2019 года. Вывоз в апреле также может превысить прошлогодний уровень и составить 2,4-2,5 млн т против 2 млн в год назад. Экспорт зерна и зернобобовых по итогам сельхозгода составит 41,8 млн т против 45,4 млн т в прошлом сезоне, в том числе поставки пшеницы будут на уровне 32,7 млн т против 35,8 млн т. С июля 2019-го по февраль этого года Россия экспортировала 32,4 млн т зерна с учетом вывоза в страны ЕАЭС. Это на 4,6 млн т или на 12% меньше, чем за аналогичный период 2018/19 сельхозгода.



Ранее директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина в ходе агрологистической конференции GrainLogistics: New epoch обращала внимание, что, возможно, в этом сезоне России не удастся реализовать свой экспортный потенциал, поскольку для этого поставки должны превышать 2,5 млн т в месяц, тогда как в январе за рубеж было отправлено 1,9 млн т, в феврале — 1,8 млн т. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточнял, что причин для снижения экспорта зерновых несколько. Во-первых, у России в этом сезоне просто физически меньше зерна, а во-вторых, сейчас «включился механизм самоограничения экспорта». После аномально теплой зимы эксперты прогнозируют возможную засуху летом 2020 года, как в 2010 году, что отразится на новом урожае.



При этом опрошенные «Агроинвестором» эксперты допускают, что сейчас вывоз может несколько активизироваться на фоне девальвации рубля, однако значительного роста поставок за рубеж они не ожидают. «Запасы ограничены, потенциал сформирован, и выше него экспортерам «прыгнуть» довольно затруднительно», — пояснял Рылько.



По данным аналитического центра «Русагротранс», крупнейшим экспортером зерна из России остается ТД «Риф». С начала сезона по февраль он вывез почти 3,6 млн т зерна. На втором месте компания «Мирогрупп ресурсы», которая входит в создаваемый ВТБ зерновой холдинг. Она отправила за рубеж 2,8 млн т зерна. Тройку лидеров замыкает «Гленкор», экспортировавший с июля по февраль около 2,1 млн т зерна.

