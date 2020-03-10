Девальвация рубля поддержит агроэкспорт

На российском рынке «черный вторник»: из-за обвала цен на нефть в результате распада альянса ОПЕК+ рубль резко ослабел к доллару и евро, индексы Мосбиржи и РТС начали день с падения на 9,5% и 13,5%, хотя днем частично его отыграли. Тем не менее, ситуация на финансовых рынках стала чрезмерно волатильной, и девальвация рубля, безусловно, негативно повлияет на планы российского бизнеса во всех отраслях. «В целом для продовольственного сектора возможные отрицательные последствия пока кроются в снижении глобального спроса на продукты питания, в том числе закупок продовольствия в Китае и других странах Азии на фоне эпидемии коронавируса, — рассказала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — Вероятно, этот отрицательный эффект на спрос не будет таким длительным, как на рынках энергетических и других сырьевых товаров».



Ситуация финансового кризиса и сильной волатильности — это опасно и плохо для всех игроков реального сектора экономики, так как провоцирует рост рисков неисполнения обязательств, повышает транзакционные издержки, может провоцировать неплатежи, перечисляет Снитко. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов тоже не исключает, что будут многочисленные попытки продавцов отказаться от исполнений обязательств по действующим контрактам. «Такая ситуация может сохраняться до окончания быстрой девальвации рубля», — считает он.



С одной стороны, падение цен на нефть вместе с фактором коронавируса вызывает дальнейшее снижение мировых цен на все сырьевые товары. С другой стороны, текущая девальвация рубля, если она продлится, вызовет значимый подъем рублевых цен на внутреннем рынке, комментирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке возрастает, соответственно, темпы экспорта агропродукции будут несколько выше, чем мы ожидали. Параллельно усилится продовольственная инфляция на внутреннем рынке», — говорит он.



Девальвация рубля на 11,5% (при текущем/ближайшем курсе доллара 72 руб., среднегодовой в 2019-м — 64,6 руб.) существенно улучшит положение российской агропродукции на мировом рынке — либо сделав ее дешевле на 11,5%, либо увеличив маржу экспортеров российской сельхозпродукции, рассуждает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Также улучшится положение российской продукции на внутреннем рынке вследствие того, что импорт предположительно вырастет в цене на те же 11%. От этого выиграют производители томатов, яблок, молочной продукции, сахара, перечисляет он. «Также основными бенефициарами девальвации будут «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод», поскольку стоимость импортной техники существенно возрастет и есть основания думать, что часть сельхозпроизводителей переключатся на закупку российской техники», — предполагает Никиточкин.



Ослабление рубля сильно укрепит ценовую конкурентоспособность российских производителей на внешних рынках, что позитивно скажется на экспортных показателях, соглашается старший менеджер практики оказания услуг компаниям агропромышленного комплекса PwC в России Антон Виноградов. Падение курса рубля, безусловно, является мощным стимулом для наращивания экспорта, соответственно, можно ожидать его увеличения, солидарен с ними президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Конечно, подешевевший рубль всегда радует экспортеров, но все валюты наших конкурентов на мировом рынке тоже подешевели к доллару и евро: и турецкая лира, и бразильский реал, обращает внимание Снитко. «Так что говорить об улучшение конкуренции на внешнем рынке за счет девальвации рубля в полной мере справедливо, пожалуй, лишь в отношении конкуренции с европейскими компаниями», — добавляет эксперт.



Хотя экспорт зерна сейчас и может вырасти, слишком высокого увеличения темпов отгрузок ожидать не приходится: запасы ограничены, потенциал сформирован, и выше него экспортерам «прыгнуть» довольно затруднительно, продолжает Дмитрий Рылько. Девальвация рубля, безусловно, поддержит экспорт по большинству позиций, в первую очередь, по масличным и продуктам их переработки, считает Сизов. «Тем не менее, говорить о скачке в разы в ближайшие месяцы не приходится, максимум, что мы увидим — рост на несколько десятков процентов по сравнению с тем, что прогнозировалось ранее, — оценивает он. — Отчасти девальвация будет нивелирована снижением цен в долларах на мировом рынке. Отчасти тем, что в ближайшей перспективе покупатели на внутреннем рынке, включая экспортеров, могут столкнуться с резким сокращением предложения. Владельцы того же зерна, в первую очередь пшеницы, и подсолнечника могут приостановить продажи, ожидая, насколько еще упадет рубль, или будут выставлять слишком высокие цены — на десятки процентов выше уровня рынка».



По словам Сизова, ситуация резкого падения предложения и стремительного роста цен станет для наших чиновников своеобразной проверкой того, насколько серьезно они относятся к стратегическим планам по наращиванию экспорта. «В таких условиях у них будет серьезный соблазн попытаться регулировать поставки на внешние рынки, и если они реально начнут этим заниматься, значит, указы президента воспринимаются чиновниками не так серьезно, как по идее должны бы», — подчеркивает он.



При этом ослабление рубля скажется на росте валютных издержек сельхозпроизводителей. По мнению Виноградова, с наибольшими проблемами столкнуться компании, имеющие инвестиционные проекты с законтрактованной поставкой оборудования в валюте и валютными кредитами. Однако, как показывает практика, текущий курс является, скорее, «шоковым» и в ближайшее время рынок придет к более справедливому уровню, который будет немного ниже, добавляет он.



По словам Никиточкина, основные «проигрывающие» от девальвации, как видится в данный момент, это производители сахарной свеклы — из-за крайне низкой цены на сахар цена ее реализации и так очень низкая, при этом производители зависят от импортных семян. «Очень важный вопрос, который волнует сейчас всех аграриев — это цены на ГСМ, потому что многие ждут их снижения в результате падения цен на нефть, однако по тем или иным причинам у нас в стране эти события мало связаны, — продолжает он. — В целом, девальвация может скорректировать планы посевной, но не существенно — если хозяйства собирались в ближайшее время закупить иностранную технику, но теперь этот процесс будет отменен или отложен».



Дарья Снитко надеется, что на планы по посевной события на финансовых рынках уже не успеют повлиять. «Пока нет ожиданий по резкому росту ставок кредитования (как это было в 2014—2015), что могло бы усложнить привлечение оборотных средств на кампанию», — отмечает она. Аграрии вряд ли будут корректировать планы посевной из-за девальвации рубля, так как они уже сформированы и даже частично реализованы, подтверждает Злочевский. Коррективы в посевную может внести только погода — падение рубля вряд ли сильно отразится на планах аграриев: посевная программа давно сформирована, семена и другие средства производства уже запасены, соглашается Рылько. Сизов тоже думает, что принципиальных корректировок не будет. «У большинства аграриев к этому времени уже все закуплено, а то, что, что нужно докупить, будет приобретаться по несколько более высоким ценам, но их резких скачков не произойдет», — поясняет он.



События четырех прошедших дней могут поднести огонь к бикфордову шнуру мирового кризиса, о котором очень много говорилось в последние два года, предупреждает Никиточкин. «Очень многое зависит от того, насколько лидеры мировых держав смогут скоординироваться для решения этой глобальной проблемы. Сейчас это смотрится маловероятным ввиду многочисленных ценовых, торговых, санкционных войн между США, Россией, Китаем, Саудовской Аравией, — говорит он. — Англия занимается самоопределением после выхода из ЕС, у Франции и Германии внутренние политические проблемы. Поэтому лично у меня самые плохие опасения на счет экономической и политической ситуации ближайших лет».

