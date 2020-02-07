Большая часть господдержки АПК пойдет на льготное кредитование

На поддержку АПК по государственным программам в федеральном бюджете в 2020 году предусмотрено 319,5 млрд руб. В 2019-м эта цифра составила 318,2 млрд руб., сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на 11-й Международной аграрной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В том числе 283,6 млрд руб. будет выделено на госпрограмму развития сельского хозяйства, 35,9 млрд руб. — на комплексное развитие сельских территорий.

Наибольшая доля средств — 32% — в 2020 году предусмотрена на льготное кредитование (90,9 млрд руб.). 22% будет направлено на межбюджетные трансферы, в том числе на «компенсирующую» субсидию — 34,2 млрд руб., на «стимулирующую» - 27,1 млрд руб. 12% выделяемых денег или 33,8 млрд руб. пойдет на поддержку экспорта сельхозпродукции, на инвестиционные кредиты (займы) направят 30,2 млрд руб., рассказала Фастова.

По ряду направлений ожидается сокращение финансирования, следует из презентации замминистра. Так, с 19,5 млрд руб. в 2018 году до 1,1 млрд руб. в текущем уменьшится сумма, направляемая на техническую модернизацию отрасли. С 5,4 млрд руб. до 3,8 млрд руб. снизится объем поддержки федеральной программы «Создание системы поддержки фермерства и развитие сельской кооперации». На 5,1 млрд руб. меньше будет выделено на развитие агроэкспорта.

Льготное кредитование по-прежнему остается одной из главных мер поддержки АПК, подчеркнула Фастова. Из предусмотренных по этому направлению 90,9 млрд руб. 71,3 млрд руб. пойдет на инвестиционное кредитование, еще 19,6 млрд руб. — на краткосрочное. Изменения произойдут и в самом механизме данной меры поддержки. Так, в части краткосрочного льготного кредитования до 600 млн руб. будет увеличен максимальный размер кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого региона страны. Минсельхоз также подготовил изменения для внедрения гибких механизмов формирования плана льготного краткосрочного кредитования для регионов, прогнозирующих увеличение количества заявок на предоставление таких займов в перспективе.

В части инвестиционного льготного кредитования принято решение о пролонгации на срок до 12 лет ранее заключенных кредитов на строительство новых тепличных комплексов, реконструкцию и (или) модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней, приобретение оборудования и специализированного транспорта. Кроме того, установлен механизм рефинансирования ранее привлеченных льготных инвесткредитов.



Также ведомством разработан ряд мер по развитию сельхозстрахования. Объем средств федерального бюджета на поддержку этого направления в 2020 году увеличен до более чем 2,2 млрд руб. Для регионов, принявших обязательства по субсидированию агрострахования, повышен лимит «компенсирующей» субсидии, а отказавшимся от данной поддержки лимит уменьшен.

«С текущего года изменятся и сами подходы предоставления субсидий», — отметила Фастова. В частности, теперь «единую» субсидию, несвязанную поддержку и субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве заменят «компенсирующая» и «стимулирующая» выплаты. Первая будет выделяться на поддержку сельхозпроизводства по отдельным секторам растениеводства и животноводства по фактическим показателям и будет компенсировать часть затрат на производство (на 1 га, 1 т, 1 гол.). Вторая будет направлена на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие фермерства.

Также произойдут изменения в части поддержки мелиорации. Компенсация затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области известкования кислых почв. Будет возмещаться до 90% затрат на разработку проектной документации, приобретение мелиорантов почвы, осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов до места проведения мероприятий и на их внесение.

«В 2020 году планируется также корректировка в части компенсации затрат на транспортировку сельхозпродукции и продовольствия, — добавила Фастова. — Так, мы рассчитываем на снятие временных ограничений на вывоз зерна из регионов Сибири, Урала и Приволжского федерального округа в направлении Дальнего Востока». В то же время в этом году планируется ввести субсидирование затрат на перевозку соевого шрота из регионов ДФО, занимающихся производством сои, и на транспортировку минеральных удобрений в регионы ДФО, выращивающие данную агрокультуру.