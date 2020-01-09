Господдержка аграрной отрасли изменится

Так, теперь погектарные субсидии будут получать только малые хозяйства, эти выплаты войдут в компенсирующую поддержку, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. В то же время крупные предприятия смогут рассчитывать на стимулирующие субсидии при производстве зерновых, масличных, а также льна-долгунца.



В компенсирующую выплату в наступившем году будут объединены три меры действующей поддержки: «единая» субсидия, погектарная и компенсация на товарное молоко. По последней никаких ограничений не будет, на нее по-прежнему могут рассчитывать все хозяйства вне зависимости от размера, отметила Фастова. Всего на компенсирующие выплаты в этом году предусмотрено около 34 млрд руб., на стимулирующие — 27 млрд руб. Второй вид поддержки будут получать хозяйства, которые увеличивают объемы выпуска продукции по тем направлениям, которые Минсельхоз определил как приоритетные — выращивание овощей открытого и закрытого грунта, зерновых и зернобобовых агрокультур, рапса и сои, садоводство, виноградарство, производство коровьего и козьего молока, мясное скотоводство.



Среди новых направлений господдержки — раскисление почв, а также льготный лизинг по ставке до 5% на семь лет. На льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование в 2020 году будет выделено 90 млрд руб. против 60 млрд руб. в 2019-м.