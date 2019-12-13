Систему агрострахования снова изменят

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание о совершенствовании страхования в агросекторе и поручил Минсельхозу совместно с Минфином и Центробанком разработать его оптимальную модель. Основной целью должно стать максимальное вовлечение сельхозпроизводителей в систему страхования, в том числе за счет низкой стоимости страхового полиса. Также нужно предусмотреть возможность гибкого перераспределения средств между регионами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении на сайте правительства. «Здесь должны срабатывать перестраховочные институты. Тогда сам сельхозпроизводитель будет заинтересован в максимальном страховании», — подчеркнул Гордеев (цитата по сайту кабмина).



По данным Минсельхоза, сейчас страхуется только около 3,8 млн га — 5% посевной площади и 5 млн условных голов сельхозживотных — 17,5% общего поголовья. И хотя в растениеводстве размер начисленной страховой премии по сравнению с прошлым годом увеличился в четыре раза до 2,7 млрд руб., а в животноводстве — почти вдвое до более чем 1 млрд руб., участники совещания признали, что этого все равно недостаточно, учитывая, что число чрезвычайных ситуаций в регионах с каждым год растет.



В конце ноября агроведомство оценило ущерб аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 12,72 млрд руб. (в 2018-м — примерно 7 млрд руб.). В 25 регионах агрокультуры погибли на площади 1,55 млн га, большая часть посевов не была застрахована. При этом рост спроса на агрострахование в этом году в основном связан с низкой базой прошлого, когда в секторе произошел провал из-за того, что компенсации на оформление договоров страхования с господдержкой включили в «единую» субсидию. В этом году средства стали защищенной статьей бюджета.



По информации «Коммерсанта», правительством поставлена задача увеличить застрахованные площади до 50%. На это потребуется 9-11 млрд руб. господдержки, подсчитал Национальный союз агростраховщиков (НСА), притом, что на 2020 год в бюджете предусмотрено 2,5 млрд руб. Ранее Минсельхоз рассчитывал, что новые правила агрострахования, действующие с марта, позволят увеличить долю застрахованных полей до 11,3% к 2025 году.



«Очевидно, что страховые механизмы необходимо совершенствовать, — признал в ходе совещания Гордеев. — Новая модель агрострахования должна привести к главному — вовлечению широкого круга сельхозпроизводителей в систему страхования, при этом стоимость страхового полиса должна быть минимальной». Изменения в закон о господдержке сельхозстрахования, которые вступили в силу с 1 марта текущего года, уже позволили снизить средний страховой тариф по страхованию урожая с 4,2% до 2,6%, отметил президент НСА Корней Биждов. По оценке союза, дальнейшее повышение доступности агрострахования без ущерба для экономической целесообразности страхования возможно обеспечить за счет диверсификации страховых программ. В частности, НСА предлагает добавить в программу страхования компенсацию прямых понесенных затрат на производство продукции. «Однако такая мера потребует внесения изменений в закон о господдержке агрострахования», — добавил Биждов.



В России действует мультирисковая программа страхования, которая позволяет компенсировать стоимость урожая в случае его потери из-за природных явлений. Однако в условиях высоких рисков для возмещения полной стоимости погибших агрокультур нужны значительные финансовые резервы, обратил внимание президент НСА. Сейчас максимальный размер единичной выплаты по страхованию урожая составляет 206 млн руб., по страхованию сельхозживотных — 570 млн руб. по одному событию, привел данные Биждов. В целом, по информации НСА, с момента принятия закона о господдержке агрострахования (2011 год) выплаты страховых компаний аграриям составили 31,1 млрд руб., компенсации из бюджета по ЧС в АПК за этот период достигли 22,6 млрд руб.



Летом «Агроинвестор» проводил опрос сельхозпроизводителей, который показал, что в основном они не страхуют урожай, поскольку не рассчитывают получить выплаты в случае его гибели или считают полисы слишком дорогими. Причем, те, у кого ранее был негативный опыт взаимодействия со страховыми компаниями, в дальнейшем, как правило, не возвращаются к изучению возможности страхования. Так, например, у НПО «Нива» (Краснодарский край) был опыт страхования полей как с господдержкой, так и по коммерческим договорам. «Выплаты по страховому случаю мы получали через суд», — сетовал гендиректор хозяйства Иван Молчанов. По его словам, доказать потери из-за погодных факторов очень сложно. «Мы рассматривали предложения по агрострахованию, однако посчитали, что страховать поле, доход с которого составляет 5 млн руб. за 1 млн руб. невыгодно», — говорил совладелец предприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин.



Агрофирма «Сосновка» (Московская область) ранее хотела страховать посевы, однако, сделав мониторинг предложений, пришла к выводу, что это очень дорого и невыгодно, рассказывал председатель совета директоров Александр Маркин. Агрофирма «Ильинка» (Челябинская область) не страхует урожай более четырех лет, поскольку у нее был негативный опыт. «Для заключения договора приходилось тратить много времени на сбор документов, а вот выплат по страховым случаям мы не получили ни разу», — делился коммерческий директор компании Николай Исаев. Компания «Тамбовские фермы» в этом году впервые застраховала урожай, потому что это было необходимо для получения субсидии. Однако гендиректор предприятия Игорь Поляков признавал, что не рассчитывает на возмещение ущерба в случае потери урожая. «В нашем регионе всего пять метеостанций, и именно на их данные ориентируются страховые компании для подтверждения страхового случая. Наши поля находятся в сотне километров от ближайшей метеостанции, и, например, если приборы зафиксировали дождь в районе этой станции, то не факт, что дождь прошел и у нас», — пояснял он.



«РСХБ-Страхование» наблюдает значительный рост активности аграриев при заключении договоров сельскохозяйственного страхования с господдержкой, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. За девять месяцев этого года было заключено в 2,8 раза больше договоров, чем за аналогичный период 2018-го, в том числе по страхованию урожая с господдержкой заключено в четыре раза больше договоров. Вместе с тем, остается проблема высокорисковых территорий, где развитие агрострахования сдерживается значительной ценой, в которую заложен высокий уровень риска, признает компания.



Если в прошлом году система агрострахования была едва ли не под угрозой полного исчезновения, то в этом ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, говорит руководитель Центра сельскохозяйственного страхования компании «Росгосстрах» Вадим Константинович. По его словам, сейчас страховая защита стала доступнее для аграриев, а условия более гибкими: для заключения договора агрострахования можно выбрать один или несколько рисков из перечня указанных в законе, наиболее характерных для конкретного региона, и тем самым снизить общую стоимость страховой защиты. Также отменена условная франшиза. «Это должно искоренить случаи, когда при небольших потерях убыток не рассматривался и ущерб аграриям не возмещался, — поясняет он. — Теперь при любом снижении урожая убыток будет урегулирован». У «Росгосстраха» почти весь портфель договоров страхования урожая и многолетних насаждений состоит из договоров с господдержкой, что, по мнению Константиновича, говорит о привлекательности условий для аграриев при выборе страховой защиты. «Основные интересы — это страхование от всех рисков, но много сельхозпроизводителей выбирает как риски, связанные с засушливыми агрометеорологическими явлениями, так и единичные редкие риски, существенно снизив при этом стоимость страхования, — рассказывает он. — У нас уже есть конкретные примеры, когда страховое событие наступает по одному выбранному риску».



Факторами развития страхования должны быть увеличение субсидирования и вовлечение в агрострахование малого и среднего фермерства, считает Константинович. «Также необходимо разрабатывать новые специальные программы страхования, ориентированные как на конкретные регионы, так и отдельных производителей со специфическими интересами в страховании», — полагает он.



Существующая система агрострахования с господдержкой ориентирована на компенсацию аграриям финансовых потерь, возникающих из-за гибели урожая в результате не только чрезвычайных ситуаций, но и просто ввиду неблагоприятных погодных условий, приводящих к недобору урожая. «С нашей точки зрения, необходимо сохранить существующую систему, которая в целом хорошо себя зарекомендовала. Параллельно с ней возможно создание системы, ориентированной на защиту от полной гибели урожая в результате чрезвычайных ситуаций, — говорит представитель «РСХБ-Страхования». — При ее построении целесообразно снизить средний уровень рисков за счет их территориальной диверсификации, т. е. обеспечить максимально широкий охват территорий, в идеале — всей страны».



Приемлемой цены страхования можно достичь путем ограничения объема возмещения. «Если в существующей системе мы в полном объеме компенсируем аграриям недобор урожая, то в новой можно предусмотреть компенсацию только прямых затрат, понесенных аграриями при выращивании урожая. Снижение объема компенсации и достижение максимально широкого охвата создадут возможность для обеспечения большей части российского сельского хозяйства защитой от чрезвычайных ситуаций», — считает «РСХБ-Страхование».

