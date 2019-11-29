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Аналитика
Ущерб аграриев от ЧС приблизился к 13 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
29 ноября 2019
Минсельхоз скорректировал оценку потерь сельхозпроизводителей и понизил прогноз урожая пшеницы
В этом году агрокультуры погибли на площади 1,55 млн гектара
Фото: Unsplash.com

Минсельхоз повысил оценку ущерба аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году до 12,72 млрд руб. В 25 регионах агрокультуры погибли на площади 1,55 млн га. Об этом рассказал директор департамента растениеводства ведомства Роман Некрасов, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС. «Сумма ущерба, по которому проведена оценка, приближается к 13 млрд руб. Это достаточно серьезные потери для сельхозпроизводителей», — цитирует его агентство. Регионы Дальнего Востока, где потери в сумме составили 4,9 млрд руб., получили компенсации из резервного фонда правительства, остальным регионам агроведомство до конца года выплатит 2,5 млрд руб., уточнил чиновник.

В начале октября Минсельхоз сообщал о гибели агрокультур на 1,2 млн га и ущербе примерно в 11 млрд руб., неделю спустя ущерб увеличился до 11,6 млрд руб.и 1,3 млн га в 19 регионах.

Несмотря на то, что не везде погодные условия были благоприятными для растениеводства, урожай зерна в этом году превысит показатель 2018-го (113,3 млн т). Минсельхоз подтвердил свою прежнюю оценку на уровне 120 млн т в чистом весе, однако снизил по пшенице с 78 млн т до 75 млн т. Такую оценку ведомство сохраняло до конца сентября, когда повысило ее сразу на 3 млн т. По данным министерства на 28 ноября, валовой сбор пшеницы достиг 77,9 млн т в бункерном весе, неубранными остаются около 2% посевов. В 2018-м урожай агрокультуры составил 72,1 млн т.

Также погодные условия могут повлиять на урожай 2020 года: по словам Некрасова, не везде было достаточное количество влаги в период всходов, кроме того, ведомство видит риск вымерзания посевов озимых агрокультур в ряде регионов из-за отсутствия снега. «Но пока достоверных фактов о том, что что-то у кого-то где-то погибло, в Минсельхозе нет», — сказал он. По данным министерства на 28 ноября, озимые посеяны на 18,2 млн га — на 4% выше планового показателя и примерно на 0,6 млн га больше, чем в прошлом году.  90% озимых зерновых пришлось на пшеницу, 6% — на рожь, 3,3% — на ячмень и 0,5% — на тритикале. «Это говорит о том, что аграрии видят перспективы на зерновом рынке», — приводит слова Некрасова «Интерфакс».

Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты говорили, что результаты озимого сева создают хороший задел на урожай-2020, однако многое будет зависеть от погоды и результатов ярового сева.  В том числе определенное беспокойство было связано с отсутствием снежного покрова на фоне ожидаемого похолодания. Однако они тоже не фиксировали жалоб от сельхозпроизводителей на проблемы с озимыми.

По данным Гидрометцентра, сейчас на большей части европейской территории России, а также на преобладающей территории земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири складываются удовлетворительные и преимущественно удовлетворительные условия для начала зимовки и зимовки озимых агрокультру. В отдельных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов еще возможна слабая вегетация в дневные часы.

Что касается ярового сева, то Минсельхоз рассчитывает на увеличение его площади. В целом посевы под урожай 2020 года прибавят 0,8 млн га и достигнут примерно 80,26 млн га, в том числе зерновыми будет занято свыше 47,9 млн га (плюс 650 тыс. га), сообщил «Финмаркет» со ссылкой на презентацию ведомства, представленную в Совете Федерации. При этом ожидается корректировка площадей технических агрокультур, в частности министерство планирует сократить посевы сахарной свеклы на 15% и увеличить — масличных.

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