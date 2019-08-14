Режим ЧС из-за погодных условий введен в 15 регионах

Минсельхоз не меняет прогноз по урожаю зерна, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства. «Минсельхоз России не видит существенных рисков, связанных с урожаем зерновых культур в текущем году. По оперативным данным регионов, на 13 августа намолочено 65,3 млн т зерна против 64,7 млн т годом ранее при урожайности 33,2 ц/га (в 2018 году — 32,1 ц/га). При этом производство зерна в 2019 году ожидается на уровне 118 млн т по сравнению со 113,3 млн т в прошлом году», — сообщил он.



В связи с неблагоприятными погодными условиями 15 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера. Однако, по оценке аграрного ведомства, «текущая ситуация с ЧС характеризуется на уровне средних многолетних значений».



Накануне о введении режима ЧС в шести районах сообщил Минсельхоз Башкирии. Чрезвычайная ситуация будет действовать с 29 июля по 29 августа в связи с засухой. При этом в 2018-м ЧС вводился в 19 районах Башкирии, в общей сложности пострадали посевы на 105,6 тыс. га, отмечается в сообщении. ЧС из-за переувлажнения почвы будет введена в Удмуртии, сообщается на сайте правительства республики: на 12 августа из 25 сельскохозяйственных районов только 13 приступили к уборке зерновых, валовой сбор зерна составляет 9,2 тыс. т, в то время как в 2018-м к этой дате было 77,9 тыс. т. На прошлой неделе о режиме ЧС было объявлено в Забайкалье, где, по данным краевого Минсельхоза, жаркая и сухая погода уничтожила посевы зерновых агрокультур, преимущественно пшеницы, на 28 тыс. га — это 15% от всей посевной площади в регионе.



Вопрос введения режима ЧС изучают в Ульяновской области и Алтайском крае, рассказали «Коммерсанту» местные чиновники. Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал изданию, что из-за засухи в некоторых хозяйствах региона урожай пшеницы снизился в десять раз год к году. В Минсельхозе Ульяновской области сообщили, что вызывает опасение не количество собранного урожая, а его качество.



Погода в текущем сезоне в большинстве регионов страны не способствует высокому урожаю, подтверждает Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ). В числе неблагоприятных факторов — потери озимых посевов, сложная ситуация с влагообеспеченностью во время формирования растений, прохладная и влажная погода в течение периода их созревания, а также теплая и дождливая погода, установившаяся в Центральном и части Приволжского федеральных округах во второй половине уборочной кампании. «После созревания зерновых культур сбор урожая должен быть проведен в течение 5-10 дней, так как после этого срока каждый день будет приносить до 1% потерь», — напоминают аналитики союза.



Однако с учетом сложившихся погодных условий и недостаточной обеспеченности аграриев уборочной техникой сезонные работы могут растягиваться на срок до 30 и более дней, что грозит потерей до 20% выращенного урожая. Также влажная и теплая погода во время уборки приводит к потерям и снижению качественных показателей зерна, в том числе к снижению показателя клейковины и прорастанию зерна в колосе, напоминает НСЗ. Одновременно происходит обильный рост сорняков, с которыми на данном этапе уже нельзя бороться химическими СЗР. Кроме того, аграриям приходится нести дополнительные затраты на сушку зерна.



В результате с учетом роста затрат на ГСМ, агрохимию и технику себестоимость производства зерновых в этом сезоне может вырасти на 45%, предупреждает НСЗ. При этом объемы валового сбора зерна могут быть ниже прошлогоднего уровня и при условии сохранения неблагоприятной погоды составить не выше 105 млн т, прогнозирует союз.



Другие аналитики зернового рынка ожидают валовой сбор выше прошлогодних 113,3 млн т. Так, аналитический центр «Русагротранса» снизил прогноз урожая на 1,4 млн т и сейчас он находится на уровне 118,6 млн т. Как сообщил руководитель центра Игорь Павенский, наибольшие корректировки произошли по Поволжью, где прогноз уменьшен на 1,1 млн т до 21,3 млн т. «Ущерб в результате июньских засушливых условий оказался выше, чем мы ожидали ранее», — признает он. Тем не менее общий сбор зерна в регионе ожидается лишь незначительно ниже итогового значения 2018-го. Из-за засушливых условий в Алтайском крае прогноз урожая зерна в Сибири снижен на 0,7 млн т до 13,7 млн т, в том числе сбор пшеницы в этом году оценивается в 8,8 млн т против 9,4 млн т в прошлом. Общероссийское производство пшеницы в этом сезоне аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует на уровне 74,8 млн т, что, подчеркивает Павенский, остается вторым в истории после рекордного урожая 2017 года.



А благодаря осадкам во второй половине июля прогноз сбора ячменя, напротив, повышен на 1 млн т до 20,2 млн т, акцентирует Павенский. «Прирост по ячменю произошел в первую очередь за счет Центра, где мы ожидаем сбор в 6,6 млн т против 5,8 млн т в 2018 году. На Юге урожай, как прогнозируется, вырастет с 2 млн т до 3 млн т, в Поволжье — с 4,6 млн т до 5,6 млн т», — оценил Павенский. При этом на фоне увеличения валового сбора (в 2018-м, по данным Росстата, производство ячменя составило 17 млн т) качество соответствует показателям 2018-го.



Ранее на этой неделе в сторону снижения пересмотрел прогноз урожая зерновых Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как рассказывал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, оценка производства пшеницы уменьшена до 75 млн т, а общего урожая зерна — до 120 млн т. По словам Рылько, корректировки произошли по Уралу и Сибири, где от засушливых условий довольно существенно пострадал Алтайский край, кроме того, «определенные потери» продолжают наблюдаться по Поволжью. Аналитический центр «Совэкон» прогнозирует урожай зерна на уровне 116,8 млн т, в том числе 74,4 млн т пшеницы.

