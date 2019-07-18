Аналитики продолжают снижать прогнозы урожая зерна

Аналитическая компания «ПроЗерно» снизила прогноз урожая зерна в этом году со 128 млн т до 123,8 млн т. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко, в том числе оценка сбора пшеницы сокращена с 81 млн т до 76,3 млн т. «Корректировка в первую очередь коснулась Северо-Кавказского федерального округа, юго-востока Центрального округа и юго-запада Поволжья. В этих регионах были очень хорошие виды на урожай в мае, но засуха в июне — а она длилась три-четыре, а иногда пять недель — резко ударила по урожайности», — сказал Петриченко.



В то же время прогноз производства ячменя повышен с 20 млн т до 20,3 млн т, кукурузы — с 13 млн т до 13,5 млн т. «Ячмень от засушливых условий также пострадал, однако очень хорошие показатели демонстрирует озимый ячмень, хотя в общем объеме валового сбора его доля невелика», — пояснил Петриченко. Что касается кукурузы, то агрокультура может показать неплохую урожайность благодаря прошедшим в первой половине июля дождям.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 16 июля в стране собрано 33,8 млн т зерна в бункерном весе с площади 9,1 млн га. Из них 29,6 млн т приходится на пшеницу, текущая урожайность которой составляет 37,6 ц/га — на 3% ниже уровня прошлого года на эту дату. Однако средняя урожайность в итоге ожидается выше прошлогоднего значения. «Сейчас идет уборка тех полей на юге, которые «подгорели» в результате засушливых условий. Позднее уборочная кампания начнется на более продуктивных полях: в целом по западному и северному Черноземью ожидается хорошая урожайность и она изменит ситуацию», — считает Петриченко. При этом делать выводы о качестве зерна в этом сезоне еще рано, предупредил он. «Пока то, что собрали на Юге, лучшего качества по сравнению с прошлым годом. Но еще непонятно то качество зерна, которое будет в Центре и Поволжье после прошедших дождей», — добавил эксперт.



На этой неделе вновь снизил прогноз урожая зерна и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Текущая оценка — 121,5 млн т зерна, включая 77,4 млн т пшеницы, рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. «В первую очередь изменение обусловлено ситуацией на Юге. Однако мы начинаем постепенно пересматривать и Поволжье: неблагоприятные погодные условия, к сожалению, немного подпортили виды на урожай — сказалась засуха в июне, а сейчас идут дожди там, где они не очень нужны. Пока ничего критичного, но, возможно, здесь также будут потери и по количеству, и по качеству», — прокомментировал Суханов, отметив, что есть вероятность дальнейшего снижения прогноза.



Российский зерновой союз, ранее не исключавший новый рекорд производства зерна в 2019 году, отказался от таких ожиданий. Как сообщил накануне президент союза Аркадий Злочевский, новая оценка находится на уровне 128 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Тем не менее ситуация «выглядит вполне оптимистично», а урожай будет вторым после рекордных 135,5 млн т в 2017 году, настаивает Злочевский. В 2016-м валовой сбор зерна составлял 120,7 млн т, в 2018-м — 113,2 млн т. «В целом ряде регионов были засушливые явления, достаточно жесткие. Это в первую очередь Поволжье, ряд регионов Центральной России, Ставрополье, некоторые регионы Ростовской области и Краснодарского края», — сообщил Злочевский. Он также заметил, что ниже ожидаемого будет и урожай масличных агрокультур. «Во многих регионах вредители повредили посевы в период цветения, и это привело к снижению показателей по масличным, прежде всего по крестоцветным, таким как рапс и горчица», — рассказал президент Российского зернового союза.



Между тем, режим чрезвычайной ситуации из-за засушливых условий может быть введен в Алтайском крае. По информации ГТРК «Алтай», на аппаратном совещании глава Минсельхоза региона Александр Чеботаев сообщил, что от засухи могут пострадать посевы в Ключевском, Михайловском и Угловском районах. По данным Национального союза агростраховщиков, совокупный ущерб аграриев от ЧС достигает 7 млрд руб.

