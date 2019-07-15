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Регионы
Ущерб аграриев от ЧС в 2019 году достиг 7 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
15 июля 2019
В 10 регионах Центра, Поволжья и Зауралья урожайность может существенно снизиться
Аграриям, не заключившим договоры агрострахования, выплачивается только половина суммы подтвержденного ущерба
Фото: Pixabay

С начала года убытки российских аграриев от природных аномалий и чрезвычайных ситуаций составили около 7 млрд руб. Как рассказал «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, эта сумма базируется на оценках, заявленных властями пострадавших регионов. «Она включает как ущерб, причиненный в результате ЧС, так и тот ущерб, по которому чрезвычайная ситуация не объявлялась. При этом, если органы АПК указывали оценку убытка в некотором диапазоне, то использовалась оценка убытка по нижней планке», — уточнил глава союза.

По данным НСА, ущерб зафиксирован в 18 регионах. Согласно данным, которые Минсельхоз России озвучил 11 июля на Всероссийском дне поля — 2019, в 10 регионах объявлялся режим «чрезвычайная ситуация». «Ситуация с масштабом ущерба на текущий момент приблизительно находится на уровне прошлого года, когда заявленный ущерб превышал 11 млрд руб., а подтвержденный ущерб в итоге составил 7,3 млрд руб. Из них по ЧС было выплачено 3,7 млрд руб.», — напомнил Биждов. В прошлом году было принято решение, в соответствии с которым 100% ущерба возмещается лишь тем аграриям, которые заключили договоры агрострахования, остальным компенсируется 50%.

Более половины совокупного ущерба в этом году — 4,4 млрд руб. — приходится на гибель озимых. В том числе это связано с неблагополучными условиями в осенний и зимний период. «Причем эту ситуацию с повреждением озимых мы прогнозировали еще в октябре прошлого года, так как озимые в ряде территорий высеивались в сухую почву, в результате чего растения ушли в зиму ослабленными», — сказал президент НСА. На втором месте по объему нанесенного ущерба находится вспышка ящура свиней на Дальнем Востоке. «Только страховщиками там возмещено более 1,5 млрд руб. убытка», — пояснил представитель НСА. Кроме того, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край) наблюдается переувлажнение почвы, а в ряде южных регионов зафиксировано градобитие.

В то же время общая оценка не учитывает проблемы в Центре, Поволжье и Зауралье, где из-за засушливых условий в 10 регионах урожайность может существенно снизиться. «Режим ЧС по этому поводу пока не вводился, однако сильное снижение урожайности в сравнении со средним пятилетним уровнем считается ущербом», — пояснил Биждов. По данным НСА, к моменту начала уборочной кампании — во второй половине июня и в первую неделю июля — показатели индекса вегетации растений были ниже нормы на большей части Тамбовской области, в восточных районах Воронежской области, в центре Пензенской области, в большинстве районов Мордовии. Снижение показателей наблюдалось на севере и западе Волгоградской области, западе и центре Саратовской, юге Ульяновской и Самарской областей. В «красной» зоне — практически вся Оренбургская область и юг Челябинской.

В 2018 году в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС был введен в 28 регионах России, в 16 из них — из-за атмосферной или почвенной засухи, в пяти регионах — из-за переувлажнения почвы. По результатам проведенной оценки, гибель агрокультур в прошлом году произошла на общей площади 1,4 млн га с причиненным ущербом 7 млрд 275 млн руб., говорится в Национальном докладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Всего в 2018-м в результате чрезвычайных ситуаций в отрасли растениеводства пострадали 5,9 тыс. хозяйств.

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