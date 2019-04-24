Республики Поволжья вводят ЧС из-за гибели озимых

В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за гибели озимых. Как говорится в распоряжении главы республики от 23 апреля, режим вводится «в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений». Так, на состояние посевов негативно повлияли почвенная засуха в августе-сентябре 2018 года, низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова во второй декаде ноября, а также сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, что привело к выпреванию посевов озимых.



Площади озимых посевов под урожай 2019 года в Чувашии выросли на 28% до 102,8 тыс. га, сообщается на официальном портале органов власти республики. На сегодня обследованы посевы на 80 тыс. га, или 73,5% площадей, погибшими признаны 59,9% (45,5 тыс. га). «Наибольшая площадь гибели озимых посевов зафиксирована в хозяйствах Яльчикского (96,4% от площади сева), Алатырского (91,1%) и Ибресинского (84,6%) районов», — отмечается в сообщении.



Введение режима ЧС также рассматривается в Башкирии, где из-за перепадов температур в ряде районов погибла треть зернового клина. В целом по республике из 429 тыс. га озимых 74 тыс. га находятся под угрозой пересева. Потеря недополученного урожая оценивается примерно в 510 тыс. т зерна на 6 млрд руб., рассказал на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Как пояснил «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства региона Ирик Сураков, среди основных причин гибели озимых — болезни зерновой культуры и неблагоприятные условия перезимовки. «Дело в том, что снежный покров установился на незамерзшую почву — а это хорошие условия для развития грибковых заболеваний», — пояснил Сураков.



Сложная ситуация с озимыми агрокультурами наблюдается также в Татарстане. Как сообщил Минсельхозпрод региона, из-за высоких дневных температур начался ранний процесс вегетации растений с интенсивным ростом зеленой массы. Однако минусовые ночные температуры и заморозки на почвах оказали неблагоприятное воздействие. «На этой неделе министерством планируется провести обследование полей, засеянных озимыми культурами во всех районах республики. Эксперты изучают ситуацию. По итогам мониторинга будет принято решение о введении или отказе от введения режима ЧС», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.



В начале апреля режим ЧС был введен в Мордовии в связи с выпреванием озимых. Озимые в регионе занимают 190 тыс. га. Как сообщала пресс-служба правительства республики, точную площадь погибших растений должна определить специальная комиссия. По предварительным данным, придется пересеивать около 30 тыс. га.



По информации российских регионов в целом, 91,5% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что приблизительно на уровне прошлого года, докладывал в начале апреля на заседании правительства глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Площадь озимого клина составляет 17,7 млн га, из них 72% к 23 апреля было подкормлено.

