Прогнозы сбора зерна в 2019 году растут

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая зерновых в России в новом сезоне на 3 млн т до 129,1 млн т. В том числе оценка производства пшеницы увеличена с 80 млн т до 83,4 млн т. Как сообщил «Агроинвестору» директор центра Андрей Сизов, корректировка связана с хорошим состоянием озимых посевов в большинстве ключевых регионов европейской части страны.



«На текущий момент подтверждаются хорошие виды на новый урожай на Юге. В конце осени — начале зимы был один проблемный регион — это Ставропольский край, но и там ситуация улучшилась. Также подтверждаются хорошие виды на урожай в Центре — сейчас мы можем более уверенно об этом говорить, так как снег в Центральном Черноземье сошел», — сказал Сизов.



Аналитический центр «Руагротранса» в конце марта повысил прогноз урожая зерна со 123,3 млн т до 124 млн т. Как отмечал руководитель центра Игорь Павенский, пересмотр коснулся в первую очередь пшеницы, производство которой, как ожидается, вырастет почти на 10% по сравнению с 2018-м, до 79 млн т. «Мы видим лучше ситуацию, в первую очередь, в Поволжье и Центре, где складывается хорошая ситуация с влагозапасами», — пояснял Павенский.



Аналитическая компания «ПроЗерно» в конце марта увеличила свою оценку сбора зерна со 128 млн т до 129,4 млн т, из которых 81,8 млн т придется на пшеницу. «Увеличение прогноза связано с более позитивным взглядом на состояние озимых. Если раньше наша оценка гибели озимых была 5,5%, то сейчас она снижена до 4,8%», — говорил гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Кроме того, компания увеличила оценку посевных яровых площадей до 29,8 млн га. При этом Петриченко не исключает, что яровой сев может превысить 30 млн га.



Международный совет по зерну (IGC) в мартовском отчете прогнозировал производство пшеницы в России в новом маркетинговом году на уровне 77,1 млн т без учета Крыма. А президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский не исключал, что в будущем сезоне Россия побьет рекорд 2017 года в 135,5 млн т.



Минсельхоз сохраняет предварительный прогноз урожая-2019 на уровне 118 млн т, в том числе 77-78 млн т пшеницы. «Точнее о цифрах можно будет говорить после завершения весенних полевых работ», — пояснил на итоговом заседании Минсельхоза во вторник глава ведомства Дмитрий Патрушев. Тем не менее он отметил, что посевная в этом году «в целом проходит в штатном режиме».



Согласно оперативным данным министерства, к 15 апреля в стране из 17,7 млн га озимых зерновых агрокультур подкормлено 10,7 млн га или 60,5% площадей. Яровые зерновые культуры посеяны на 2,4 млн га или 8% к прогнозу. Из них 1,2 млн га занял яровой ячмень (16% от плана), 216 тыс. т — яровая пшеница (1,8%), 228 тыс. га — кукуруза на зерно (9%).



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