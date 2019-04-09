Правительство утвердило правила льготных перевозок зерна

Правительство России сохранит в 2019 году действие льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда регионов. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями в понедельник, 6 апреля подписано постановление об утверждении правил выделения денег РЖД для компенсации потерь, возникающих из-за льготных тарифов.



«Мы такие средства запланировали. В случае необходимости они могут быть и увеличены — все будет зависеть от того, какой будет урожай в конечном счете. Эти деньги должны помочь регионам Сибири, которые расположены далеко от рынков сбыта, вывезти излишки зерна со своей территории и, соответственно, реализовать его», — сказал Медведев.



Как следует из постановления №406, субсидии будут предоставляться при перевозке зерна из восьми регионов: Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. В списке пунктов назначения значатся 20 регионов Центра и Северо-Запада (в том числе Москва и Санкт-Петербург), а также 10 регионов Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного округов.



Пресс-служба правительства сообщает, что постановление о льготной перевозке зерна подготовлено Минсельхозом во исполнение поручения президента по реализации послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда Владимир Путин заявлял о необходимости «проработать продление этой меры, обязательно, на следующие зерновые сезоны». Субсидия будет предоставляться РЖД в размере потерь в доходах, понесенных с 1 февраля по 31 августа текущего финансового года (в 2019-м — со дня вступления в силу правил).



Ранее Минсельхоз опубликовал несколько вариантов постановления о продлении субсидирования железнодорожных перевозок зерна. В последнем сообщалось, что субсидии в 2019 году будут предоставляться в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете. Сейчас в нем для РЖД выделено 99,98 млн руб., что позволяет перевезти порядка 80 тыс. т зерновых грузов. Как говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, такой объем является очень небольшим и позволит снять напряжение лишь на отдельных комбинатах. При этом союз не исключает, что в 2019 году российские аграрии могут превысить рекорд урожая зерновых 2017 года, когда было собрано 135,5 млн т.



Срок установления льготного тарифа на перевозку зерна в период с 1 февраля по 31 августа обусловлен высоким темпом экспорта и наращивания запасов зерна в начале маркетингового года и необходимостью сдерживания повышения цен в конце маркетингового года, пояснял Минсельхоз. В январе аграрное ведомство прогнозировало, что к 31 августа запасы зерна (пшеницы, ячменя, ржи) в России составят 22,4 млн т без учета производства в 2019 году. Из них почти 30% придется на Сибирский федеральный округ (6,5 млн т), 22% — на Приволжский (4,9 млн т). К 1 марта, по данным Росстата, запасы зерновых и зернобобовых агрокультур в России составляли 27,4 млн т (-28% к началу марта 2018-го), в том числе пшеницы — 16,5 млн т (-33%).

