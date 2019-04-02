Перевозки переходят на цифру. Как развитие IT-технологий влияет на зерновую логистику

Еще два-три года назад многие российские агрокомпании и не подозревали, что перевозки сельскохозяйственных грузов можно осуществлять с помощью онлайн-сервисов. Впрочем, в то время подобных IT-платформ в отечественном АПК еще и не существовало. Сейчас в России появилось несколько подобных цифровых систем, которые понемногу наращивают базу клиентов и объемы перевозимой продукции.



Пионеры цифровых перевозок

В отраслевом сообществе периодически появляется информация о запуске различными компаниями IT-площадок для транспортировки зерна, рассказывает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Но о том, реально ли они все работают, точной информации нет», — говорит он. Наиболее известными действительно функционирующими цифровыми сервисами являются Smartseeds и Trucker.



По состоянию на март этого года в системе Smartseeds зарегистрировано 4 тыс. автомобилей, на которых установлены трекеры, а владельцам транспорта за счет компании выданы электронные подписи. Через проект размещают заявки на перевозку несколько крупнейших российских экспортеров зерна. За период работы этой платформы — год и три месяца — с ее помощью перевезено более 1 млн т зерна и масличных, утверждает CEO Smartseeds Кирилл Подольский. «Сервис создан ради построения оцифрованной торговой системы, и перевозки являются ее важнейшей частью, — комментирует он. — Наша задача — полностью оцифровать автоперевозки сельскохозяйственных грузов: от размещения заказа до ведения всего документооборота». Пока же, по словам руководителя, для поиска машин большая часть грузовладельцев обращается к тем перевозчикам, которых они хорошо знают, а не к тем, с кем выгодно работать.







Примерно по такой же схеме, как Smartseeds, работает компания Trucker, которая начала осуществлять перевозки сельхозпродукции осенью 2018-го. За первые три месяца работы платформы с ее помощью было перевезено 7 тыс. т пшеницы и 7 тыс. т сахарной свеклы. Первым клиентом сервиса стал один из крупнейших экспортеров зерна «Мирогрупп». «Руководство компании оказало нам серьезную помощь и поддержку в наших первых шагах на рынке агроперевозок, — вспоминает управляющий директор сельскохозяйственного бизнеса Trucker Михаил Мезенцев. — Мы продолжаем сотрудничать с „Мирогрупп“, но теперь в списке наших клиентов из крупных игроков аграрного рынка числятся Cargill, „Русагро“, а также нескольких крупных холдингов из Липецкой области. С целым рядом сельхозкомпаний и экспортеров ведем переговоры о начале перевозок». В 2019/20 сельхозгоду Trucker планирует «существенно расширить количество клиентов» и перевезти более 2 млн т сельхозпродукции, в основном это будет зерно и сахарная свекла, делится планами топ-менеджер.



Стоимость перевозки определяет заказчик, а задача сервиса — подобрать оптимального исполнителя. «На начало марта в нашей системе аккредитовано более 6 тыс. единиц транспорта, мы являемся связующим звеном между грузовладельцем и водителем. Таким образом, заказчик имеет доступ к огромному количеству водителей, которые прямо сейчас готовы выйти на маршрут», — поясняет Мезенцев.



По словам Александра Корбута, РЗС сейчас тоже занимается совместно с одной из компаний разработкой проекта Market Place — автоматизированной площадки для торговли зерном, одним из элементов которой будут цифровые перевозки. «Подбор клиента, выбор перевозчика, а также мониторинг места нахождения машины будут происходить в онлайн-режиме», — говорит он, добавляя, что информация о компании-партнере РЗС пока не разглашает.



Цифровые перевозки агрокультур планирует запустить и онлайн-площадка для торговли зерном Direct. Farm, сервис будет частью созданной системы. «Сейчас наша основная задача — привлечь на портал достаточное количество сельхозпроизводителей, — сообщает директор по маркетингу Direct. Farm Антон Гончаренко. — После этого запустим приложение, через которое продавец, покупатель и перевозчик смогут искать друг друга напрямую».



Однако не только компании, ориентированные на работу с экспортерами и создание цифровых торговых площадок, внедряют IT-технологии. Так, предприятие «Трейд Агро Транс», занимающееся транспортировкой сельхозпродукции с 2012 года, 2,5 года назад разработало бесплатное мобильное приложение для смартфонов, через которое грузоотправитель может найти перевозчика в режиме онлайн. После регистрации в нем участники могут размещать заказы на доставку грузов или информацию о свободном транспорте. Однако заполнением документации компания не занимается — данная функция осуществляется участниками сделки. Представитель «Трейд Агро Транс» рассказал, что сейчас приложением пользуется «достаточно много клиентов», однако, по его наблюдениям, крупные фирмы все же чаще заказывают машины по телефону.



Электронная очередь избавит от простоев

Среди основных плюсов IT-сервисов для перевозок агропродукции Александр Корбут выделяет возможность для заказчика в реальном времени отслеживать движение перевозчика, что позволяет экономить время на простоях при погрузке и разгрузке. Сейчас цифровые сервисы используются в основном для доставки зерна до портов — не случайно основные клиенты компаний Trucker и Smartseeds — экспортеры. Онлайн-платформы предусматривают помимо ведения бухгалтерии создание электронной очереди на зерновых терминалах (онлайн-система для организации очереди загрузки и разгрузки груза, а также для контроля движения грузового транспорта).



«Цифровая очередь — одна из тех услуг, которые мы предлагаем для своих клиентов, — рассказывает Михаил Мезенцев из Trucker. — В октябре 2018 года такая очередь заработала на одном из крупнейших зерновых терминалов России „КСК“». Результатом внедрения данного инструмента стало практически полное исчезновение простоя автотранспорта, а затраты на оплату таких задержек у экспортеров сократились в 18 раз. Соответственно, произошло и снижение тарифов на перевозку — машины вместо того, чтобы сутками ждать разгрузки, делают дополнительные рейсы. «Появилась предсказуемость и возможность качественного планирования логистики всеми участниками — экспортером, стивидором, перевозчиком», — добавляет топ-менеджер.







По мнению Мезенцева, цифровая очередь — актуальный инструмент и для сахарного бизнеса, который тоже сталкивается с проблемами очередей. «Мы уже тестово внедрили электронную очередь на одном из сахарных заводов в Липецкой области и планируем в 2019 году запустить их на всех предприятиях одного из крупнейших производителей сахара в России», — делится планами он.



Внедрение цифровых сервисов позволит значительно упростить работу как грузоотправителей, так и терминалов, считает первый заместитель гендиректора зернового терминала «КСК» Юрий Горбенко. При этом грузоотправители не будут нести дополнительных затрат, связанных с функционированием системы «цифровая очередь». Переход на нее выгоден не только терминалу и грузоотправителям, но и перевозчикам. Открытость системы и ее информативность позволят всем участникам процесса максимально эффективно организовать транспортировку. «Отправитель видит возможности терминала в приеме, перевозчик отслеживает потребность отправителя в грузе определенного вида и качества, терминал информирован о сроках и времени поступления груза на выгрузку», — перечисляет Горбенко. Помимо прочего, электронная очередь позволит отправителю регулировать взаимоотношения с грузовладельцами и оперативно вносить изменения в планы отгрузки.



Использование созданного сервиса, по мнению топ-менеджера, откроет дополнительные возможности и для перевозчиков: водитель в режиме онлайн увидит заказ на перевозку от грузоотправителя и готовность терминала к выгрузке автотранспорта. Это позволит спланировать прибытие автомобиля на терминал к установленному времени, что максимально исключит длительные стоянки автотранспорта в несанкционированных местах, а также существенно сократит время в пути, что, в свою очередь, разгрузит транспортные магистрали экспортных регионов.



К новому сезону электронная очередь будет запущена и на терминале одного из крупнейших экспортеров зерна «Зерно-Трейд» в Таганроге. Гендиректор компании Алексей Едуш полагает, что она будет активно использоваться.



Дополнительные плюсы

Онлайн-платформы предусматривают и ведение бухгалтерии

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Благодаря онлайн-сервисам снижается влияние человеческого фактора. «Диспетчер может знать, что машина должна прийти через определенное время, но может об этом забыть, — говорит Александр Корбут. — При использовании же цифровых технологий о прибытии автотранспорта грузополучатель будет уведомлен автоматически. Соответственно, исключаются форс-мажоры, которые могут привести к простоям».



По мнению Подольского, преимуществами использования IT-платформ для транспортировки сельхозгрузов являются сокращение затрат за счет поиска оптимальных перевозчиков по соотношению «цена — качество» в режиме онлайн, уменьшение количества логистических подразделений предприятий, а также полный контроль расходов на транспортные услуги со стороны топ-менеджеров компаний и их владельцев.



«Благодаря использованию цифровых сервисов компания-покупатель может снять с себя лишние заботы, связанные с администрированием перевозок, контролем за приходом и уходом машин», — добавляет коммерческий директор компании «Глобэкс Грейн» (крупный экспортер зерна) Александр Григорьянц. Преимуществом можно назвать и то, что онлайн-сервисы также обеспечивают документооборот. При их использовании заказчику не нужно самостоятельно «добывать» документы на автотранспорт в соответствии с правилами бухучета — вплоть до данных водителя, копий паспортов транспортного средства и его прав. Цифровой сервис берет на себя эту функцию, и это очень удобно, считает он. Однако «Глобэкс Грейн» пока не пользуется услугами IT-площадок, так как не транспортирует сельхозпродукцию автомобилями, продавцы сами доставляют ее до элеваторов и портов, с которыми работает компания. «Хотя для автоперевозок, в частности в центре страны, эти сервисы работают эффективно, — знает Григорьянц. — И, конечно, если наша компания решит самостоятельно возить зерно автотранспортом и нам придется искать перевозчиков, то мы обязательно таким сервисом воспользуемся».



«Зерно-Трейд» почти ежедневно использует сервис Smartseeds для перевозки зерна. «Транспорт заказывается с мобильного телефона, получаем его вовремя, плюс оформление документов берет на себя сам сервис, а электронный документооборот в разы упрощает оформление грузов как на отгрузку, так и на выгрузку», — перечисляет Алексей Едуш. Сейчас с помощью цифровой платформы компания перевозит 30% от всего объема экспортируемого зерна.



Стоимость перевозок традиционным способом и через онлайн-системы пока получается одинаковой, обращает внимание топ-менеджер. Хотя, используя онлайн-площадки активнее, водители будут более оперативно работать, их эффективность повысится, и тарифы на транспортировку в итоге снизятся, надеется он. Сейчас, по словам Едуша, машин на рынке перевозок в избытке, но при этом искать их с использованием цифровых технологий проще.



Есть и трудности

Однако существует ряд факторов, которые тормозят развитие онлайн-сервисов для перевозок. В силу возраста и менталитета некоторые сельхозпроизводители скептически относятся к цифровым технологиям, утверждает Антон Гончаренко. «В сельском хозяйстве, как правило, существуют годами наработанные связи, отношения. Поэтому к новому игроку или формату услуг участники рынка относятся с осторожностью», — подтверждает Мезенцев. Пока еще далеко не все аграрии готовы перейти на онлайн-сервисы, многие предпочитают использование привычных схем работы, соглашается с остальными Алексей Едуш.



Главная сложность развития в России цифровых платформ для транспортировки сельхозгрузов состоит в том, что многие менеджеры привыкли работать по «серым» и «черным» схемам, считает Подольский. Соответственно, прозрачность документооборота, которую предлагают онлайн-сервисы, им невыгодна. «Люди не заинтересованы в рассмотрении способов повышения эффективности их деятельности, так как у них несколько другие цели», — добавляет он.







Еще одна проблема, по мнению Подольского, — тотальное нарушение участниками рынка весогабаритного контроля. «Через наш сервис продукцию можно возить только по правилам, без перегруза, так как у нас открытая система», — рассказывает топ-менеджер. Из-за того, что огромное количество участников рынка работает не по правилам, цены на перевозку снизились до критического уровня, утверждает он. По подсчетам бизнесмена, в начале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го тарифы упали на 15-20%, несмотря на рост стоимости топлива. «Перевозчики, работающие с перегрузом, отнимают работу у добросовестных компаний, — говорит Подольский — А между тем работать с перегрузами поощряют терминалы, грузоотправители, а также наши контролирующие органы, которые добросовестных водителей наказывают сильнее, чем тех, что платят взятку, но едут с перегрузом». Между тем, подчеркивает бизнесмен, из-за перегрузов разрушаются дороги, подвергаются опасности все участники движения. Но правоохранители смотрят на это сквозь пальцы, так как в виде взяток собирают «огромные деньги», сетует он.



Однако, надеется Подольский, проблема весогабаритного контроля может быть решена в ближайшие месяцы, и в новом сезоне рынок прекратит использовать это нарушение как конкурентное преимущество. «Если государство в лице ФНС смогло решить в отрасли проблему незаконного возмещения НДС, то с ситуацией с весогабаритным контролем она точно справится», — верит топ-менеджер.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько согласен: отсутствие стопроцентного контроля за перегрузом препятствует развитию цифровых технологий для транспортировки агропродукции. «Пока эта проблема толком не будет решена, достаточно сложно представить себе, что онлайн-сервисы начнут полноценно работать», — думает он. При этом эксперт добавляет, что при осуществлении перевозок без перегруза логистика полностью изменится, эффективность зернового бизнеса, в частности на Юге, резко упадет, так как, по сути, придется использовать вдвое больше транспорта. «Несмотря на то, что перегруз — это грубое нарушение, с ним пока что выгодно работать как отправителям, которые таким образом ускоряют погрузочные работы и снижают цену транспортировки, так и перевозчикам», — признает он. Возможность осуществления работы с перегрузом ставит в неравное положение перевозчиков, уверен Мезенцев. По факту на рынке есть два тарифа: с перегрузом и без него, добавляет он.



Цифровизация неминуема



Аграрии скептически относятся к цифровым технологиямФото: stfalcon.com



Тем не менее большинство экспертов и участников рынка уверено, что за онлайн-сервисами в области транспортировки зерновых — будущее. «Мы уже наблюдаем устойчивый спрос среди участников рынка на эту услугу. Кто предложит лучший сервис как для заказчика, так и для перевозчика, тот и станет лидером этого направления», — считает Михаил Мезенцев. Активное внедрение электронных систем перевозок позволило бы существенным образом снизить расходы на сопровождение отправления грузов, сократить сроки оплаты, думает он.



Smartseeds в качестве основной задачи ставит себе не просто развитие системы онлайн-перевозок, а построение целой цифровой отраслевой платформы для торговли soft commodity (продовольственные товары, которыми торгуют на бирже) или похожей продукцией на внутреннем рынке, а потом и на внешнем. «Уверен, что с наступлением цифровизации профессии зернового трейдера, бухгалтера, банковского операциониста в том виде, в котором они существуют сейчас, уйдут в прошлое», — подчеркивает Кирилл Подольский.



По мнению Александра Корбута, спрос на онлайн-сервисы для транспортировки агропродукции будет зависеть от стоимости предоставляемых услуг: чем они будут доступнее, тем быстрее будет расти количество пользователей. «У нас в стране очень много маленьких частных перевозчиков, имеющих от одной до пяти машин. И, скорее всего, именно им будет интересно регистрироваться на онлайн-площадках для перевозок, — предполагает эксперт. — А вот у крупных предприятий есть свои диспетчеры, которые обеспечивают стыковку водителей с отправителями. Они в эти сервисы не пойдут, скорее, будут создавать свои платформы, предлагая их другим участникам». Мезенцев подтверждает, что в Trucker по большей части зарегистрированы компании и водители, которые имеют до 10 машин. Перевозчики, парк которых составляет более 50 единиц транспорта, фактически являются конкурентами компании, ведь они тоже выступают агрегаторами перевозок, только в формате офлайн. Такие предприятия имеют в штате коммерческую службу, бухгалтерию и самостоятельно ведут поиск клиентов, поясняет он.



В перспективе цифровые сервисы для перевозок сельхозпродукции позволят более четко организовать всю логистику. Однако нельзя рассматривать онлайн-перевозки как отдельно взятый элемент. Необходимо формировать цифровые технологии и решения для всех элементов товаропроводящей цепочки, обращает внимание Корбут. Но эффективно работать такая цепочка будет тогда, когда в России появятся полноценно функционирующие распределительные центры. Для них взаимодействие с IT-платформами даст возможность планомерных поставок и отгрузок продукции. Также онлайн-сервисы будут активно использовать и торговые сети, так как поставки будут осуществляться вовремя и у них появится возможность в режиме онлайн отслеживать перевозку.



Алексей Едуш уверен, что вскоре на цифровые технологии перейдут практически все участники зернового рынка. «Это дело пары лет», — говорит он. Дмитрий Рылько полагает, что развитие IT-технологий позитивно повлияет на рынок транспортировки сельхозпродукции, так как они облегчат работу всем его участникам. Но полноценно заработают такие сервисы только в том случае, если будут исключены все возможности работать с перегрузом. Хотя представить такую ситуацию «достаточно сложно», ведь «в споре административных препон с эффективностью побеждает, как правило, эффективность», заключает он.



В подготовке статьи участвовала Екатерина Дятловская.

