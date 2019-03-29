IGC: мировой урожай пшеницы в сезоне-2019/20 вырастет на 3,2%

Международный совет по зерну (IGC) в мартовском отчете повысил прогноз глобального производства пшеницы в сезоне-2019/20 на 7,7 млн т до 758,7 млн т. Таким образом, по сравнению с текущим сезоном валовой сбор увеличится на 23,8 млн т или 3,2%, хотя и останется чуть ниже рекордного 2017/18 маркетингового года.



Рост в следующем сезоне ожидается в первую очередь за счет Евросоюза, который нарастит урожай пшеницы на 11,1 млн т до 149 млн т, Австралии (на 5,6 млн т до 22,9 млн т), а также России. Для нашей страны IGC в мартовском выпуске повысил прогноз урожая на 4,8 млн т до 77,1 млн т (без учета Крыма), что на 5,4 млн т больше нынешнего сезона.



Вследствие повышения урожая по России увеличен и прогноз экспорта пшеницы — как подсчитал IGC, в будущем сезоне он составит 34,2 млн т. Объем отгрузок также в очередной раз скорректирован и для нынешнего сезона — плюс 0,7 млн т до 35,2 млн т. Таким образом, оценки IGC подтверждают ожидания, что Россия и в этом, и в следующем сезоне может сохранить лидерство в экспорте агрокультуры. На второй строчке — США: для них прогноз отгрузок в этом сезоне снижен на 1,2 млн т до 26,3 млн т, а в следующем сезоне ожидается увеличение объема до 27,5 млн т.



В целом мировой урожая зерна (пшеница и кормовое зерно) в сезоне-2019/20 увеличится на 2,4% до 2175 млн т, однако рост сможет лишь компенсировать снижение входящих запасов, а с учетом предполагаемого значительного роста спроса прогнозируется дальнейшее уменьшение переходящих остатков, отмечают аналитики организации. В 2018/19 глобальное производство зерна сократилось на 17 млн т, в первую очередь за счет сокращения сбора пшеницы (-29 млн т) и ячменя (-4 млн т). Потребление зерна в текущем сезоне, как ожидается, вырастет на 1%, в результате чего к концу переходящие на следующий сельхозгод запасы упадут до трехлетнего минимума. В 2019/20 вместе с ростом урожая пшеницы также ожидается увеличение сбора и других зерновых агрокультур, в том числе кукурузы (+10 млн т), ячменя (+7 млн т) и риса (+5 млн т).



Пока в России виды на будущий урожай зерна благоприятные и все идет к тому, что отечественные аграрии могут превысить рекорд 2017 года в 135,5 млн т, заявил накануне президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Перспектива следующего сезона — я не могу исключать, что мы побьем этот рекорд. Все идет к этому. Если погода сложится достаточно благоприятно, то все идет ровно к этому», — приводит ТАСС слова Злочевского. Он отметил, что сейчас аналитики прогнозируют урожай зерна в диапазоне от 119 млн т до 127 млн т, однако такие оценки являются консервативными и обусловлены желанием экспертов перестраховаться.



Минсельхоз России прогнозирует урожай зерна в этом году на уровне 118 млн т, из которых 75-78 млн т придется на пшеницу. Согласно оперативным данным на 27 марта, сев яровых зерновых агрокультур проведен на 582 тыс. га или 2% от общей площади, в том числе 345 тыс. га зерновые заняли в Южном федеральном округе (13% от плана) и 235 тыс. га — на Северном Кавказе (24% от плана). Также яровой сев стартовал на Дальнем Востоке: первые 220 га засеяны в Приморском крае. Озимые зерновые под урожай 2019 года, по информации Минсельхоза, занимают 17,7 млн га, на 33% площадей к 27 марта была проведена подкормка.

