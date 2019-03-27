Минсельхоз поставил задачу укрепить лидерство в экспорте пшеницы

Россия должна сохранять лидерство по экспорту пшеницы в мире, заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе круглого стола «Качество в агробизнесе» в Россельхозбанке. «Мы являемся лидером по экспорту пшеницы, наша задача — удержать это лидерство и дальше укреплять эту позицию», — приводит ТАСС слова Лут.



Замминистра отметила, что зерно является одной из основных позиций в экспортном потенциале России. «Наше зерно уже не нуждается в дополнительных характеристиках качества. Основная задача — увеличивать объемы производства зерна на территории России и, соответственно, дальше поставлять», — отметила она. Среди других основных экспортных позиций Лут назвала рыбу и масложировую продукцию. В частности, планируется, что экспорт масложировой продукции из России может достичь почти $9 млрд к 2024 году, напомнила Лут.



Россия вышла в мировые лидеры по экспорту пшеницы в сезоне-2017/18 после рекордного урожая. В результате с июля 2017 года по июнь 2018-го на экспорт было отправлено 52,4 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пришлось на пшеницу. Минсельхоз США оценивает экспорт агрокультуры в прошлом сезоне на уровне 41,4 млн т, в то время как Евросоюз вывез 23,2 млн т, США — 23,1 млн т, Канада — 22 млн т. В этом сезоне, согласно прогнозу аналитиков американского агроведомства, отгрузки пшеницы из России составят 37 млн т, из США — 28 млн т, Канады — 24 млн т, Евросоюза — 23 млн т. Российский зерновой союз ожидает вывоз на уровне 37-38 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» - 36,8 млн т, аналитический центр «Русагротранса» - 33,6 млн т. Все шансы получить хороший урожай и сохранить лидерство по экспорту у России есть

и в следующем сезоне, ранее говорила «Агроинвестору» аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv Светлана Малыш.



В целом настрой рынка на сохранение лидерства по экспорту есть, и такая задача вполне выполнима, если не будет внутренних и внешних барьеров, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Речь идет о более рациональной государственной политике, той самой «регуляторной гильотине», которая должна обрубить излишние формы контроля и надзора, упростить их; пошлина на экспорт пшеницы, которая сейчас обнулена, должна быть полностью ликвидирована и т. д. », — перечисляет Корбут. В то же время он подчеркнул, что у России есть и конкуренты на мировом рынке. «Так, вчера мы проиграли очередной тендер египетского GASC французам и румынам, предложившим более конкурентные цены. Но наш бизнес уже умеет работать эффективно в условиях конкуренции, и если у него будут развязаны руки, то он сумеет реализовать эти задачи», — уверен Корбут.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 21 марта в текущем сезоне экспортировано 36,2 млн т зерна, что почти на 5% ниже аналогичного периода сезона-2017/18. В том числе за рубеж уже продано 30,1 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает отгрузки зерна в марте в 2,3 млн т, включая 1,8 млн т пшеницы, против 2,7 млн т и 2,1 млн т соответственно в феврале. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает в марте вывоз 2,35 млн т зерна, в том числе 1,78 млн т пшеницы.



«Сейчас уже активного экспорта не будет, рынок выдохся. Внутренние цены слишком высоки, а курс доллара неблагоприятный», — говорит Корбут. Кроме того, ресурсов на рынке осталось не так много, тем не менее они еще есть. «Вопрос в том, когда сельхозпроизводители начнут сбрасывать запасы: тогда внутренние цены могут снизиться, и вновь сформируется экспортный паритет. Пока же, несмотря на увеличение цен в глубоководных портах, предложения нет», — сказал Корбут. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу после месячного падения вернулись к росту и на фоне возобновления повышения на мировых биржах котировки увеличились на $3 до $226/т (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина).

