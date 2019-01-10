Экспортный потенциал реализован на 70%. За первую половину сезона-2018/19 Россия поставила за рубеж 28 млн тонн зерна

Валовой сбор зерна в России в 2018 году составил 110 млн т в чистом весе, 70 млн т из которых приходится на пшеницу, сообщил в конце декабря Минсельхоз. Ячменя, по информации ведомства, собрано более 19 млн т и свыше 10 млн т — кукурузы. Несмотря на сокращение урожая почти на 18% по сравнению с результатом, полученным в 2017-м, экспорт зерна в течение первых месяцев сезона-2018/19 шел рекордными темпами: с июля по октябрь включительно ежемесячный вывоз был около или свыше 5 млн т. «На протяжении июля — октября отгрузки превышали прошлогодние объемы, — констатирует руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. — Основные стимулирующие факторы: наличие существенных запасов в удаленных от портов регионах (в Центре, Поволжье, Сибири), а также увеличение экспортных цен и ослабление рубля».



Ежемесячные рекорды

В последний месяц осени темпы поставок зерна за рубеж стали понемногу замедляться. В ноябре отгрузки сократились до 4,4 млн т. В декабре экспорт оценивался уже в 4,2 млн т. По информации ФТС, с начала сезона к 13 декабря из страны было вывезено 25,4 млн т зерна, что лишь на 4% выше аналогичного периода прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы составили 21,8 млн т (плюс 13% к объему, экспортированному на ту же дату годом ранее), ячменя — 2,8 млн т (минус 13,5%), кукурузы — 1 млн т (в два раза меньше). Таким образом, по подсчетам аналитического центра «СовЭкон», в последние недели сезона вывоз пшеницы опустился до 0,5-0,7 млн т в неделю против 1 млн т в октябре — начале ноября.



«По нашим оценкам, в июле — декабре 2018 года за рубеж будет отправлено около 28 млн т зерна, что несколько выше показателя за аналогичный период 2017 года (27,76 млн т), — прогнозировал в середине декабря Павенский. — Основной прирост будет иметь место по пшенице — 23,75 млн т против 21,83 млн. т. По ячменю и кукурузе ввиду сокращения их урожая вывоз снизится: до 2,47 млн т против 2,9 млн т в 2017-м и до 1,2 млн т против 2,28 млн т соответственно». Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов соглашается с оценкой общего экспорта, однако, по его мнению, структура отгрузок несколько иная. Так, пшеницы может быть вывезено 23,5-24 млн т, ячменя — 3 млн т, кукурузы — около 0,8 млн т. «За первое полугодие Россия отправит за рубеж около 70% всего экспортного потенциала, в другие годы в среднем за этот период вывоз составлял 45-50% от прогнозируемых к отгрузке объемов», — обращает внимание эксперт. Определенную поддержку экспорту в первом полугодии оказывал курс рубля, также имели место активные farmer sellings (продажи зерна производителями) на юге в первые месяцы сезона, добавляет он. Негативно влияет на экспорт начиная с ноября погодный фактор, усложнившиеся процедуры сертификации и дополнительные проверки на терминалах, изменения требований к предоставлению карантинных сертификатов при перевозках автотранспортом в ЮФО, а также резко сократившиеся на юге запасы зерна.







В начале сезона зерновой рынок опасался введения ограничений на вывоз из-за сократившегося урожая. На встрече экспортеров с Минсельхозом в декабре этот вопрос не обсуждался. Более того, речь шла о том, что прогноз отгрузок зерна за рубеж в текущем сельхозгоду может быть повышен до 42 млн т. «Наша оценка вывоза — 43,2 млн т, включая 34 млн т пшеницы, — говорит директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Если этот прогноз верен, то оставшиеся шесть месяцев сезона экспорт не должен превышать 2 млн т в месяц. С января стоит ожидать резкого торможения отгрузок».



В сезоне-2018/19 экспорт зерна составит около 41 млн т против 52,71 млн т в 2017/18-м, считает Павенский. А с учетом поставок в страны ЕАЭС зернобобовых и муки вывоз достигнет около 43,4 млн т (55,5 млн т). В том числе пшеницы может быть отгружено 34,55 млн т (в 2017/18-м — 40,81 млн т), ячменя — 3,9 млн т (5,87 млн т), кукурузы — 1,9 млн т (5,65 млн т). Декабрьский прогноз ИКАР — 40 млн т зерна по итогам сельхозгода.



Ценовой дисбаланс

На фоне снижения урожая и некоторых проблем с качеством зерна в ряде регионов на старте уборки внутренние цены росли активнее, чем экспортные. По мнению Павенского, это существенно снижало доходность экспортных операций в первые месяцы сельхозгода, когда за рубеж уходила пшеница, проданная по относительно низким ценам. «Рентабельность вывоза — очень индивидуальный вопрос, — считает Суханов. — Многое зависит от наличия у компаний собственных логистических активов, от регионов присутствия того или иного экспортера, географии работы и т. д.». Средняя же доходность осталась на уровне прошлого сезона, хотя у некоторых компаний снизилась, полагает он.



В первой половине сельхозгода экспортные цены были нестабильны. Так, стоимость пшеницы с протеином 12,5% в августе составляла $234/т по сравнению с $195/т в начале сезона. Впоследствии в сентябре наблюдался откат до $220/т, однако затем к середине октября цены вновь восстановились до $228/т. После этого опять имело место снижение до $220/т и возвращение к уровню в $227/т в начале декабря. Стоимость пшеницы с поставкой в январе — феврале 2019 года доходит до $231-234/т (все цены — FOB, Черное море), знает Павенский. В то же время цены CPT (глубоководные порты), а также внутренние цены в регионах Юга и Центра в рублевом выражении без НДС существенно выросли и достигли рекордных уровней, обращает внимание эксперт. Так, к началу сезона пшеница с протеином 12,5% стоила в среднем по стране до 13,7 тыс. руб./т, или на 28% больше, чем в то же время годом ранее. На Юге цены выросли на 35% — до 12,15 тыс. руб./т, в Центре — на 25% до 11,2 тыс. руб./т (все цены — EXW). По фуражной пшенице и ячменю увеличение было еще более существенным, добавляет эксперт.







«В первые месяцы сезона цены на зерно преимущественно росли, и достаточно ощутимыми темпами, достигнув максимальных значений в сентябре, — отмечает Суханов. — Однако мировые спрос и предложение всех зерновых в достаточной степени были уравновешены, при этом возник даже определенный глобальный профицит в связи с доминированием причерноморской пшеницы. Тогда отгрузки европейского и американского зерна на экспорт резко сократились, что привело к увеличению запасов и стало причиной снижения цен». В итоге во второй половине октября и в ноябре имело место «охлаждение цен» на экспортном рынке, подтверждает эксперт слова Павенского.



В перспективе ближайших месяцев по мере сокращения запасов и падения темпов вывоза российского зерна вероятно возобновление роста мировых цен, но маловероятно, что это будет резкое и значительное увеличение, считает Суханов. «Скорее всего, повышение цены будет подразумевать стоимость хранения и финансирования в соответствующие месяцы, о чем свидетельствуют форвардные контракты на февраль — март, — говорит он. — Конечно, многое будет зависеть от условий зимовки пшеницы в основных регионах производства, а также от геополитической ситуации в мире и валютных курсов».



Из-за ожиданий того, что Россия ограничит экспорт, мировой рынок «расслабился», и в декабре цены на поставку зерна за рубеж в первых месяцах второй половины сезона оставались невысокими, сообщает Сизов. В перспективе эксперт прогнозирует их увеличение. «Скорее всего, до конца сезона мы увидим уровни в $240-250/т, а может быть, и больше», — не исключает он.



Потенциал системной конкурентоспособности исчерпан Илья Строкин, Директор центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Предыдущие сезоны стабильно показывали прирост экспорта зерна, связанный в первую очередь с изменением курсовой разницы. По сути, после того как рубль был девальвирован по ряду экономических и политических причин, мы увидели определенный запас маржинальности, связанный с поставками на зарубежные рынки, что позволило наращивать и производство. Обесценивание национальной валюты сделало Россию экспортером пшеницы номер один.



Что мы видим сейчас? После второй волны девальвации, когда рубль упал с 58-59 руб. за доллар до 67 руб., мы не замечаем сокращения импорта и значительного увеличения вывоза. И это серьезная системная проблема. Получается, механизм не работает? Почему рубль ослаб, а экспорт не увеличивается такими же темпами, какими он прирастал раньше? Этот факт является определенным показателем того, что тот потенциал системной конкурентоспособности, который был реализован за счет валюты, исчерпан, и нам нужно думать о более глубоких возможностях для роста конкурентоспособности. Например, уходить в серьезные инициативы, связанные с модернизацией растениеводства.



Кто продает

Сложности с ценообразованием стали, пожалуй, одной из основных проблем первой половины сезона-2018/19, думает коммерческий директор «Глобэкс грейн» (входит в топ-30 экспортеров зерна) Александр Григорьянц. «Внутренний рынок демонстрировал цены несколько выше, чем они нужны с учетом растущих тарифов на перевозку зерна, поэтому маржа была крайне низкая, — делится он. — Большинство регионов вообще не „считаются“ в порты за счет высоких затрат на доставку, рынок закупки очень узкий». При этом предложения зерна в стране еще достаточно и «не чувствуется, что его меньше, чем в прошлом сельхозгоду», обращает внимание топ-менеджер. Однако 95% предложений из-за цен на экспорт не проходят. Поэтому сезон Григорьянц называет таким же тяжелым, как и предыдущий, с той лишь разницей, что 2017/18-й был сложный с точки зрения организации логистики, а этот — из-за более плохой ситуации с ценами и маржой.







Для «СИНКО Трейд» (входит в самарскую ГК «СИНКО») сезон, напротив, складывается «весьма успешно», рассказывает директор компании Вартан Мнацаканян. «С июля по ноябрь мы отгрузили более 34 тыс. т пшеницы, ячменя, нута, а если считать с начала водной навигации по Волге (это конец апреля), то в два раза больше, — доволен он. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортных отгрузок вырос на 12%». Еще одной особенностью текущего сельхозгода для «СИНКО Трейд» стали самостоятельные прямые продажи за рубеж. До этого компания работала в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспортерами. «Открыли для себя и новые рынки: впервые отгрузили нут в Турцию и Египет. Продолжили работу с Индонезией, Иорданией, Бангладеш», — делится Мнацаканян. При этом он подтверждает, что с декабря темпы отгрузок значительно упали. Связано это не только со снижением количества предложений на рынке, но и с ростом цен — они слишком высоки, поясняет он.



«По-разному» сезон проходит для «Краснодарзернопродукт-Экспо» (входит в топ-10 крупнейших экспортеров), сообщает гендиректор компании Евгений Сидюков. «Работаем в пределах бюджета и сейчас его уменьшаем, — говорил он в начале декабря. — Темпы отгрузок сокращаются». В феврале вывоз и вовсе может свернуться, не исключает топ-менеджер. По итогам сельхозгода объем экспорта компании будет меньше, чем в 2017/18-м. Тогда «КЗП-Экспо» проработала вплоть до июня включительно.



Среди компаний, существенно нарастивших экспорт, в первой половине сезона были в первую очередь лидеры этого рынка, отмечает Павенский: ТД «Риф» (плюс 1,5 млн т до 4,8 млн т в январе — ноябре), «Астон» (плюс 640 тыс. т до 2 млн т), «Гленкор» (плюс 400 тыс. т до 2,5 млн т), «ОЗК» (более чем вдвое до 703 тыс. т) и другие, а также агрохолдинг «Степь» (в 2,6 раза до 719 тыс. т), концерн «Покровский» (209 тыс. т) и прочие.



Тенденция первых шести месяцев сельхозгода состоит в том, что многие мультинациональные компании (за исключением «Гленкора» и «Каргилла») сократили объемы вывоза в сравнении с прошлым годом, добавляет Суханов. Причин этому несколько. Среди основных эксперт выделяет сложности с получением квот на отгрузку в Новороссийске, где в этом сезоне преимущество было предоставлено российским компаниям. Кроме того, головные офисы мультинациональных корпораций, как правило, ответственные за принятие окончательного решения о стратегии работы, высказывали серьезные опасения относительно введения ограничений на экспорт зерна из России. «Количество долгих контрактов снизилось, большинство игроков предпочло работать на споте, — знает Суханов. — При этом местные компании, традиционно работающие на более коротком плече, имели некоторое преимущество, что позволило им увеличить объемы вывоза».



Кто покупает

Что касается географии продаж российского зерна, то по традиционным странам-лидерам наблюдается разнонаправленная динамика, рассказывает Павенский. Так, существенно нарастил импорт пшеницы (на 1,2 млн т до 4,4 млн т) Египет ввиду ее высокой конкурентоспособности по цене и качеству (до недавнего времени) в сравнении с пшеницей из стран Восточной Европы, ЕС, США. Ввиду снижения спроса со стороны Турции на фоне финансово-экономических трудностей по итогам июля — ноября вывоз в эту страну, которая занимает второе место в рейтинге крупнейших покупателей зерна России, начал снижаться, хотя ранее он превышал прошлогодний показатель. Согласно информации аналитического центра «Русагротранса», по итогам пяти месяцев Турция закупила 2,7 млн т против 2,8 млн т годом ранее.







Существенное увеличение поставок отмечается во Вьетнам и Нигерию, которые резко взлетели в рейтинге к прошлому году, заняв третье и четвертое места по объемам отгрузок. Первый увеличил закупки более чем вдвое — до 1,2 млн т, вторая в 1,7 раза до 1,27 млн т. Саудовская Аравия и Иран импортировали меньший объем ячменя из-за снижения производства и предложения. Сократили ввоз пшеницы Бангладеш и Индонезия.



Существенно выросли отгрузки в Кению (до 653 тыс. т), а также в порты Прибалтики (Латвию), откуда вывоз идет в страны ЕС, в Восточную, Южную Африку, Северную Америку. Также наблюдается существенное увеличение экспорта в Мексику из Калининграда, а также поставок ячменя в Иорданию, отмечает Павенский.



Один из лидеров расширения объемов закупок российского зерна в сезоне-2018/19 — Филиппины, добавляет Сизов. Страна нарастила импорт более чем в 10 раз и поднялась с 49-го на 12 место с объемом более 610 тыс. т по итогам июля — ноября. «Это перспективное, интересное направление, — комментирует эксперт. — Со следующего сельхозгода у российской пшеницы могут появиться и еще два новых покупателя — Саудовская Аравия и Алжир».



Пробная партия пшеницы объемом 40 т была отправлена в контейнерах в Саудовскую Аравию в декабре. После поступления в страну назначения зерно будет храниться три месяца в хранилищах государственного Агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO), а затем его переработают в соответствии со стандартной процедурой SAGO. Саудовская сторона проведет лабораторное исследование зерна с участием российских представителей. Одной из основных причин, препятствующих поставкам пшеницы в Саудовскую Аравию, является требование страны по полному отсутствию зерен, поврежденных клопом-черепашкой. В первом квартале 2019 года Россия отправит пробную партию пшеницы и в Алжир. У этой страны тоже есть ограничения по зернам, поврежденным клопом-черепашкой.



Логистические проблемы остаются

В прошлом году из-за рекордного сбора обострилась проблема с логистикой зерна. В 2018/19-м сложностей меньше не стало, и, по большому счету, они те же, что и в прошлом сезоне, считает Олег Суханов. «Многие игроки рынка говорят о проблемах с поставкой вагонов, что, на наш взгляд, не связано с физической нехваткой подвижного состава, — обращает внимание эксперт. — Как правило, больше вагонов используется для перевозок на дальние расстояния, что увеличивает сроки оборачиваемости и приводит к возникновению ощущения дефицита вагонного парка в регионах, более близких к портам». Вместе с тем в ноябре отмечалось снижение стоимости перевозки автотранспортом на южных направлениях на фоне сокращения активности экспортеров.



Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом растут, говорит Григорьянц. «Наученные опытом прошлого сезона, теперь мы планируем отгрузки за полтора месяца, — делится он. — При этом с лета стоимость логистики ежемесячно увеличивалась». В январе тарифы должны вырасти еще на 3,5-5% к ценам начала декабря, утверждает топ-менеджер. Если раньше «Глобэкс грейн» вез пшеницу из Самарской области в прибалтийский порт за 3,2 тыс. руб./т, то теперь цена выросла до 3,4 тыс. руб./т. По мнению Григорьянца, высокий спрос на вагоны, а значит, и высокие тарифы, сохранятся вплоть до февраля. И только с марта, когда начнется заметный откат по отгрузкам, стоимость перевозки может снизиться.



В Самарской области в текущем сельхозгоду отмечаются особые сложности с фрахтованием судов для экспортных поставок: рост цен на фрахт убивает практически всю прибыль, недоволен Мнацаканян. «Дело в том, что у нас только одна водная артерия — Волга, по которой можно попасть либо в Каспий, либо в бассейн Азовского и Черного морей, — поясняет он. — Понятно, что судовладельцы предпочитают делать по несколько коротких рейсов в южных регионах, нежели один длинный от нас».



Топ-менеджер тоже говорит об увеличении цен. Сейчас это главная проблема, решением которой должно заняться государство, считает он. В частности, необходимо подключить ФАС, отрегулировать тарифы и налоги для судовладельцев в зависимости от региона, как были отрегулированы тарифы РЖД для отдаленных областей, предлагает Мнацаканян. «В прошлом сезоне аналогичные логистические трудности мы смогли преодолеть благодаря низкой цене на товар и большому количеству предложений на рынке, — говорит он. — В этом же сельхозгоду при дорогом товаре и дорогой логистике, которая, кстати, доходит до 30% в конечной стоимости продукта (а еще порядка 20% прибавляют перевалки на элеваторах), мы фактически получаем „красный свет“». Например, в декабре один из клиентов «СИНКО Трейд», законтрактовав 3 тыс. т пшеницы, не смог ее вывезти из-за неподъемных цен, которые ему выставили судоходные компании. В текущем сезоне, несмотря на увеличение экспортных операций, их доходность будет в полтора раза ниже прошлогодней, полагает топ-менеджер. И не последнюю роль в этом сыграют как раз перечисленные логистические проблемы.



Принципиальных подвижек с логистикой нет, подтверждает Андрей Сизов. Участники рынка традиционно жалуются на длительные сроки получения вагонов. Но в целом ситуация выглядит более спокойно, обращает внимание он. Важным моментом, по мнению эксперта, является то, что в этом сезоне появляются все новые и новые проекты как по расширению действующих зерновых терминалов, так и по строительству новых. Например, терминал по перевалке зерна мощностью 5 млн т в год к 2024 году планируется построить в порту Советская Гавань Хабаровского края. Инвестор готов вложить в проект 1,9 млрд руб. Стивидорная компания «ДелоПортс» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева) намерена на треть (до 6,5 млн т) увеличить мощность зернового терминала КСК, расположенного в Новороссийске. Инвестиции оцениваются в 3,7 млрд руб. Ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию НКХП с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. «Новотранс Актив» (входит в группу «Новотранс») тоже рассчитывает до конца 2020 года запустить терминал для перевалки зерна, а также угля и руды в порту Усть-Луга Ленинградской области.

