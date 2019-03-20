Россельхознадзор должен ужесточить контроль качества зерна

В этом году одной из приоритетных задач Россельхознадзора должно стать ужесточение контроля качества экспортируемого зерна. Об этом на итоговом заседании коллегии службы сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что сейчас отечественное зерно покупают 132 страны, и ведомство должно приложить максимум усилий для сохранения Россией статуса одного из крупнейших мировых поставщиков.



В частности, в 2019 году Россельхознадзору предстоит работа по устранению правовых пробелов законодательной базы в сфере госконтроля по обеспечению качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе при экспортных отгрузках, сообщает Минсельхоз. Особое внимание будет уделено разработке и внедрению единой системы прослеживаемости растениеводческой продукции, уточнил Патрушев. По словам министра, для этого у ведомства уже есть необходимый опыт: разработанный Россельхознадзором комплекс информационных систем уже сегодня позволяет в значительной мере управлять ситуацией в сфере поставок. В частности, с июля прошлого года действует система электронной ветсертификации «Меркурий» для продукции животноводства.



В этом сезоне Россельхознадзор активизировал проверку экспортных погрузочных площадок зерна, объяснив это тем, что участились жалобы импортеров на его качество. В конце 2018 года глава ведомства Сергей Данкверт заявлял, что в 2019-м из-за выявленных нарушений может быть закрыто не менее 10 отгрузочных зерновых площадок. В течение прошлого года было проверено 80 площадок, на 41 нашли нарушения. Три из них были закрыты в судебном порядке. Кроме того, Россельхознадзор стал тщательнее проверять зерно: если раньше на оформление фитосанитарных документов требовалось один-два дня, то теперь три-пять, плюс еще три дня отводится на выдачу заключения, сообщали «Ведомости». Участники рынка не исключали, что ужесточение проверок может быть инструментом для ограничения экспорта. Однако представитель Россельхознадзора Юлия Мелано говорила «Агроинвестору», что служба руководствуется лишь требованиями импортеров, и что вопросы по качеству и безопасности зерна возникают, когда поставщик формирует экспортную партию из зерна, закупленного у нескольких небольших и не всегда надежных производителей.



Для дальнейшего наращивания экспорта зерна России нужно обратить внимание на стабильность параметров качества, соглашается аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv Светлана Малыш. По ее словам, для этого нужно внедрять новые технологии, использовать более качественные семена, проводить необходимые обработки и т. д.



Между тем в январе Сергей Данкверт в кулуарах выставки «Зеленая неделя» в Германии говорил о необходимости менять формы допуска компаний к экспортным поставкам. «Когда любая фирма может экспортировать, государство не может обеспечить контроль в полном объеме», — цитировал его ТАСС. По словам чиновника, по ряду стран ведомство будет предлагать лицензирование экспортной деятельности, также должна усиливаться роль государственных компаний. В свою очередь Минсельхоз планировал до апреля создать новый союз экспортеров зерна. «Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы рынка, именно поэтому необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы основных экспортеров», — пояснял Патрушев в феврале. Правда, сейчас ведомство отказалось от этой идеи. «Мы согласны на то, чтобы экспортеры остались в текущем союзе (Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции — НАЭСП), но поменяли подходы к работе», — заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут (цитата по «Интерфаксу»).



По данным ФТС, с начала сезона по 11 марта из России на экспорт было отправлено 35,4 млн т зерна — примерно на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. По итогам сезона будет вывезено 42 млн т зерна, в том числе 37 млн т пшеницы, прогнозирует Минсельхоз. В 2017/18-м за рубеж было отправлено 52,4 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пшеницы. По ее отгрузкам наша страна заняла первое место в мире и в этом сезоне, как ожидается, сохранит его, несмотря на снижение объемов.

