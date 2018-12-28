Россельхознадзор остановил досмотр грузов на терминале в Новороссийске

Руководство портового терминала «Новорослесэкспорт» (НЛЭ, входит в ПАО «Новороссийский торговый порт») попросило управление ФСБ по Краснодарскому краю проверить законность действий Россельхознадзора, прекратившего фитосанитарный досмотр на терминале. Как сообщает РБК, в письме НЛЭ жалуется на «неправомерные» и «противоречащие требованиям действующего законодательства» действия должностных лиц: с 24 декабря служба отказывалась проводить досмотр импортных подкарантинных грузов на территории, о чем уведомила НЛЭ в конце прошлой недели.



Аналогичное письмо было отправлено в Минтранс, сообщает ТАСС. По данным компании, сейчас к порту Новороссийска подходят семь судов-контейнеровозов, на борту которых находятся около 1,5 тыс. контейнеров со скоропортящейся продукцией, без возможности выгрузки их в других портах Азово-Черноморского бассейна и вынужденной переадресации их в порты Украины. Данная продукция должна поступить в сетевые гипермаркеты («Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток»). «Отказ управления Россельхознадзора проводить досмотр подкарантинной продукции повлечет за собой невозможность исполнения договорных обязательств перед крупнейшими розничными сетями, что влечет за собой риск создания дефицита сельскохозяйственной продукции в торговых сетях и спекулятивный рост цен на нее в преддверии новогодних каникул», — говорится в письме.



Россельхознадзор подтвердил приостановку фитосанитарного контроля в терминале порта Новороссийск, однако подчеркнул, что руководство порта было предупреждено заранее. По информации ведомства, на этот терминал «поступают партии подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из стран, в которых широко распространены карантинные объекты», однако необходимых условий для работы инспекторов на терминале не создано. В частности, ведомство указало на отсутствие крытых сооружений для досмотра контейнеров при неблагоприятных погодных условиях, помещений для круглогодичного фитосанитарного контроля транспортных средств и рамп с возможностью вытарки продукции из машин. «Кроме того, отсутствовали эстакады, холодильные камеры для хранения задержанной подкарантинной продукции, интернет и достаточный уровень освещенности для досмотра подкарантинной продукции при наступлении темноты», — перечисляет Россельхознадзор.



Тем не менее Россельхознадзор пообещал досмотреть те партии, которые уже выгружены в терминал НЛЭ. «Однако полноценная работа в части фитосанитарного контроля не может быть возобновлена, пока ПАО «НМТП» не будут созданы необходимые для нее условия», — говорится в сообщении ведомства.



Представители X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ашан» и «Магнита» на запросы «Агроинвестора» не ответили. Пресс-служба Минтранса сообщила, что обращение НЛЭ рассматривается.



Контейнерный терминал «Новорослесэкспорт» работает с 1999 года, в 2006-м вошел в состав НМТП. Терминал занимается погрузкой и выгрузкой контейнерных судов вместимостью до 4,5 тыс. контейнеров, комплектацией партий и промежуточным хранением контейнеров на складе. Как следует из годового отчета НЛЭ, в 2017-м объем перевалки составил 242 тыс. контейнеров. В том числе около 16 тысяч ежегодно приходится на рефрижераторные контейнеры со скоропортящейся продукцией объемом 400 тыс. т, сообщает РБК со ссылкой на таможенную статистику. Речь идет о цитрусовых, гранатах, томатах, салате, перце, картофеле, которые поступают из Египта, Израиля и Турции.



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