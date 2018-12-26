Минимум 10 отгрузочных площадок зерна могут закрыть в 2019 году

Не менее 10 отгрузочных зерновых площадок могут быть закрыты в 2019 году из-за выявленных нарушений, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, в течение 2018-го проведены проверки примерно 80 отгрузочных зерновых площадок в нескольких регионах. «Нарушения были выявлены на 41 площадке <...> Предположительное количество площадок, которые могут быть закрыты уже в следующем году, не менее 10», — приводит RNS слова Данкверта.



Руководитель надзорного ведомства сообщил, что по итогам проверок в этом году в судебном порядке было закрыто три таких площадки. «Две в Краснодарском крае, одна в Волгоградской области», — сказал Данкверт. Так, 13 декабря судом на 20 суток была приостановлена работа контейнерной площадки в Новороссийске, принадлежащей ООО «Рускон» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева). По информации Россельхознадзора, решение было вынесено по результатам проверки партии рапса. «В ходе досмотра выявлено, что выгрузка подкарантинной продукции осуществлялась на площадку, не имеющую твердого покрытия из бетона или асфальта, установлено наличие просыпей и заражение карантинным объектом — амброзией полыннолистной», — сообщает Россельхознадзор. В результате «Рускон» было признано виновным по ст. 10.3 КоАП (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).



В ноябре по этой же статье была приостановлена работа контейнерной площадки в Новороссийске, принадлежащей ООО «Агроконт». Тогда гендиректор «Агроконта» Алексей Носков говорил «Агроинвестору», что компания не намерена оспаривать решение суда и устранила практически все выявленные замечания. Россельхознадзор также сообщал, что в ходе проверки 13 отгрузочных площадок в портах Астраханской области обнаружил грубые нарушения на 10 из них. Кроме этого Данкверт обещал, что служба через суд будет требовать закрытия пяти-шести зерновых отгрузочных площадок в Ростовской области.



В то же время вызывает вопросы, почему Россельхознадзор озаботился состоянием площадок только сейчас, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Нашли в щелях между бетонными плитами просыпи зерна, и на этом основании останавливают работу. Как будто никто не знал об этих щелях ранее», — недоумевает он. Что касается амброзии, то, по его словам, избежать ее попадания на площадку крайне сложно. «Весь Юг в амброзии, она разносится на километры. Поэтому ни один хозяйствующий субъект побороть ее не способен в принципе», — уверен Злочевский.



Россельхознадзор усилил контроль за зерновыми площадками и отгружаемой продукцией в начале этого сезона. Ведомство объясняло это участившимися претензиями со стороны стран-импортеров. Всего она пригрозило приостановкой деятельности примерно 30 компаниям, или половине организаций, ведущих отгрузки зерновой продукции из Краснодарского края и Ростовской области. Участники рынка, в свою очередь, не исключали, что ужесточение проверок может стать инструментом для ограничения экспорта, шедшего в первые месяцы сезона активными темпами. По данным ФТС, с 1 июля по 20 декабря Россия экспортировала 26,8 млн т зерна, что на 4,1% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы выросли на 12% до 22,6 млн т, ячменя — снизились на 14% до 2,8 млн т, кукурузы — сократились в два раза до 1,1 млн т.

