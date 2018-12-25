Экспортные цены на пшеницу достигли максимума с 2014 года

Экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) установили новый сезонный рекорд на фоне уверенного укрепления внутреннего рынка и ожидания итогов встречи экспортеров и Минсельхоза. Как следует из отчета аналитического центра «СовЭкон», за прошлую неделю цены выросли на $4 до $238 за тонну (FOB), что является самым высоким показателем с декабря 2014 года. По данным Минсельхоза, цена увеличилась на $6 до $238 за тонну.



«В начале недели рынок поддерживали ожидания встречи крупных трейдеров и российского Минсельхоза для обсуждения текущей экспортной кампании. Участники рынка опасались заявлений о возможном ограничении экспорта», — отмечают аналитики «СовЭкона». Встреча состоялась 21 декабря. В преддверие совещания были определенные спекуляции, на волне которых цена предложения российской пшеницы 12,5% протеина достигала $242/т (FOB) и выше, рассказывал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



Однако заявлений о каких-либо ограничениях экспорта по итогам встречи не прозвучало. Напротив, в пятницу вечером Минсельхоз объявил о повышении прогноза отгрузок зерна в сезоне-2018/19 на 3 млн т до 42 млн т, из которых 37 млн т придется на пшеницу. На этом фоне к концу недели котировки незначительно опустились, в понедельник пшеница торговалась в районе $237 за тонну, следует из мониторинга «СовЭкона». Экспортные цены выросли до $240/т, но потом опустились до $238/т, в свою очередь приводит данные гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Информация, что экспорт не будет ограничиваться, является с одной стороны позитивной новостью, а с другой — стабилизирующей. Что касается повышения прогноза объемов вывоза, то это не последняя коррекция вверх российского экспортного потенциала в этом сезоне», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



Другая причина роста экспортных цен — укрепление внутреннего рынка. Так, по данным Национального союза зернопроизводителей, на прошлой неделе продолжали повышаться ценовые показатели практически всех зерновых агрокультур. Пшеница в Центральном и Южном федеральных округах подорожала в зависимости от класса на 75-150 руб./т. В Поволжье отмечался рост стоимости пшеницы 3-го класса на 100 руб./т, пшеницы 4-го класса — на 50 руб./т. На Урале 4-й и 5-й классы поднялись в цене на 150 руб./т и 250 руб./т соответственно, в то время как в Сибири цены остались на уровне прошлой недели.



По данным «СовЭкона», за неделю цена на пшеницу 3-го класса возросла на 225 руб. до 11125 руб./т, 4-го класса — на 150 руб. до 10850 руб./т, 5-го класса — на 150 руб. до 10000 руб./т (EXW европейская часть страны, без НДС). «Котировки поддерживают последние предновогодние закупки потребителей, накапливающих запасы перед длительным периодом низкой активности рынка, укрепление закупочных цен в портах и ослабление рубля», — поясняют эксперты «СовЭкона».



Однако в ближайшее время вероятен откат экспортных цен назад, так как на фоне снижения цен в других регионах российская пшеница становится неконкурентоспособной, прогнозирует «СовЭкон». Однако Петриченко с такой оценкой не согласен. «Речь сейчас идет о росте, и обсуждать можно лишь то, насколько он будет большим или быстрым», — уверен эксперт. Он не исключил, что к февралю котировки могут достичь $245/т. «Российская пшеница остается конкурентоспособной. Да, на последнем тендере GASC (египетская госкомпания по закупке сырьевых товаров) предложения российской пшеницы по ценам $250-255/т не прошли. Но, во-первых, тендеры GASC всегда на $6-10 выше, чем текущий рыночный уровень цен, так как египетские условия поставок требуют дополнительных затрат. А во-вторых, вхождение российской пшеницы в число победителей тендера — лишь вопрос времени», — считает Петриченко.



Согласно оперативным данным ФТС, к 20 декабря в сезоне-2018/19 из России экспортировано 26,8 млн т зерновых агрокультур, что на 4,1% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе отгрузки пшеницы остаются выше на 12% (22,6 млн т).

