Ужесточение проверок зерна привело к дефициту судов

В течение сентября ставки фрахта в Азовском регионе в сторону Черного и Средиземного морей выросли на треть, следует из мониторинга логистической компании «Глогос проект». Только за прошлую неделю ставки увеличились в среднем на $3 и сейчас фрахт на базисе Ростов-Мармара (Турция) составляет $30 за тонну пшеницы против $22-23 на начало месяца, на базисе Ростов-Египет — $40/т против $30/т.



«Участники рынка видят главную причину такой динамики в образовавшемся дефиците флота, способного работать из портов Азовского моря», — поясняется в сообщении «Глогос проекта». В связи с большим количеством жалоб на зараженное зерно со стороны ключевых стран-импортеров (Египет, Индонезия, Израиль и Судан) Россельхознадзор ужесточил фитосанитарный контроль. На прошлой неделе были введены дополнительные исследования на выявление заболеваний в экспортируемой пшенице и процедура полной, а не профилактической фумигации. «Освидетельствования занимают около семи дней и являются обязательными. Без документов, подтверждающих прохождение проверки, оформление судов невозможно ни в каком направлении», — отмечает логистическая компания.



При полной фумигации, в отличие от профилактической, требуется обработка всего теплохода, а не только трюма с зерном. При этом не на всех судах технические характеристики позволяют проведение полной фумигации. Кроме того, экипажу необходимо на несколько дней покидать судно, что влечет дополнительные расходы. «Таким образом, количество подходящего флота, который может экспортировать зерно по новым правилам, существенно сократилось. Владельцы тоннажа, которые сейчас не могут заниматься транспортировкой зерна из-за новых требований, переключились на работу с углем и металлоломом», — констатирует «Глогос проект».



Подобная ситуация наблюдается не только в портах Азовского моря, но и в других российских портах, сказал «Агроинвестору» гендиректор «Глогос проекта» Константин Гриневич. «Новые правила оформления документов коснулись всех российских портов южного региона, в том числе портов Новороссийск, Кавказ и т. д. Везде сейчас уделяется пристальное внимание качеству отгружаемого товара», — сказал он. В то же время эксперт добавил, что нынешние ставки фрахта находятся не на пиковых значениях, и не влияют на объемы отгружаемого зерна. Так, согласно мониторингу «Глогос проекта», в конце сентября прошлого года фрахт на базисе Ростов-Мармара составлял $37/т, а Ростов-Египет — $56/т.



Об ужесточении контроля за экспортируемым из России зерном Россельхознадзор объявил в начале сентября. Как сообщало ведомство, это связано с ростом за последние три месяца количества получаемых претензий от стран-импортеров. В результате были усилены проверки соблюдения фитосанитарных норм, а также введен ряд дополнительных требований для выдачи фитосанитарных сертификатов. Это продолжает приводить к задержке отгрузок, простою автотранспорта и дополнительным издержкам грузоотправителей, сообщил «Агроинвестору» один из экспедиторов, работающий в Новороссийске. «На один терминал выделяется лишь один инспектор, в связи с чем образуется постоянная очередь автотранспорта. Наиболее сложная ситуация — по фасованным грузам, что приводит к нарушению сроков исполнения контрактов», — рассказал он.



В то же время он отметил, что основные издержки в связи с действиями Россельхознадзора наблюдаются на берегу, до погрузки на судно. По словам экспедитора, ставки фрахта сейчас находятся на вполне приемлемом уровне. «В предыдущих сезонах размер ставок был выше. Поэтому говорить, что сейчас в этом сегменте есть какая-то проблема именно в связи с ужесточением контроля я бы не стал», — отметил он.

