Экспортные цены на пшеницу возобновили рост

После шести недель снижения цены на российскую пшеницу перешли к росту. Согласно мониторингу аналитического центра «СовЭкон», на минувшей неделе средние экспортные котировки на пшеницу (12,5% протеина) увеличились на $4 до $222 за тонну (FOB глубоководные порты). Мониторинг Минсельхоза показал увеличение цены к 20 сентября на $1 до $221 за тонну.



По мнению аналитиков «СовЭкона», период падения экспортных цен на пшеницу, вероятно, закончился. 18 сентября египетское госагентство GASC закупило 475 тыс. т мукомольной пшеницы по ценам в диапазоне $226-229 за тонну. «Минимальная цена выросла на $3 по сравнению с предыдущим тендером. 415 тыс. т будут поставлены из России, 60 тыс. т — с Украины. Участники рынка связывают такую крупную покупку с тем, что ведущий мировой импортер в ближайшей перспективе не ждет более низких цен», — отмечает «СовЭкон».



В нынешнем сезоне цены на пшеницу вернулись к уровням сезона-2014/15, отметил директор «СовЭкона» Андрей Сизов на бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной «Агроинвестором». «Одна из предпосылок — не очень хороший урожай пшеницы в северном полушарии, неурожай в Европе. Другая причина связана с вопросом, не будет ли Россия вводить ограничения на экспорт зерна», — сказал Сизов. В этом сезоне впервые за последние шесть лет прогнозируется сокращение глобальных запасов пшеницы, что привело к изменению ценовой конъюнктуры мирового рынка, в свою очередь добавил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «В течение последних шести сезонов была совершенно «убитая» картина для сельхозпроизводителей. Цены постоянно падали. В прошлом сезоне оттоптали дно и чуть приподнялись, однако сейчас продолжается восстановление ценовой картины», — сказал Петриченко.



Также поддержку ценам оказывает ужесточение проверок экспортируемого зерна со стороны Россельхознадзора, в результате чего участники рынка жалуются на увеличение сроков получения фитосанитарных сертификатов и опасаются дальнейшего усложнения проверок. В то же время Россельхознадзор объясняет усиление контроля исключительно участившимися случаями несоответствия требованиям стран-получателей. Как ранее сообщал Россельхознадзор, в частности, нотификация об обнаружении в российской пшенице возбудителей твердой головни поступила от Индонезии. А Вьетнам уведомил, что с 1 ноября будет возвращать партии в случае обнаружения семян бодяка полевого. Кроме того, по словам представителя Центра оценки качества зерна Юрия Чистякова, еще с прошлого года надзорные органы фиксируют ужесточение требований со стороны импортеров. «Даже те страны, с которыми мы и раньше сотрудничали, выставляют дополнительные требования. Но это связано не с нашей политикой, а с политикой стран-импортеров, которые пытаются таким образом остановить рост цен на наше зерно», — утверждает Чистяков.



На этом фоне повышение цен на пшеницу в этом сезоне, вероятно, продолжится. «В перспективе первого полугодия 2019 года увидим и $250 за тонну, а, возможно, и еще выше», — прогнозирует Сизов. В то же время ждать возобновления активного роста цен на внутреннем рынке пока не приходится из-за активного укрепления рубля к доллару, отмечает «СовЭкон». По подсчетам центра, на прошлой неделе средние цены на пшеницу 3-го класса на европейской части России увеличились на 25 руб. до 11050 руб./т, на 4-й и 5-й класс — остались на уровне 10850 руб./т и 9050 руб./т. В Сибири пшеница в зависимости от класса подорожала на 100-225 руб./т, на Урале — на 0-250 руб./т, следует из данных Национального союза зернопроизводителей.



Согласно оперативной информации ФТС, с 1 июля по 20 сентября Россия экспортировала 13,2 млн т зерновых агрокультур, что на 23% выше аналогичного периода прошлого сезона. В том числе объем вывоза пшеницы с начала сезона вырос на 36% до 11,2 млн т, ячменя — снизился на 14% до 1,5 млн т, кукурузы — на 38% до 397 тыс. т. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует экспорт по итогам сезона-2018/19 на уровне 41,9 млн т против 52,4 млн т в предыдущем маркетинговом году, в том числе пшеницы — 34,4 млн т против 40,4 млн т сезоном ранее. «ПроЗерно» оценивает экспортный потенциал в текущем сельхозгоду на уровне 42,8 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы, «СовЭкон» - в 43 млн т, в том числе 33 млн т пшеницы.

