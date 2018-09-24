В этом году экспорт продукции АПК может достичь $26 млрд

Экспорт продукции АПК по итогам этого года может вырасти до $25-26 млрд против $20,7 млрд в 2017-м. Об этом сообщил директор аналитического центра «СовЭкон» в ходе VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной «Агроинвестором». Новый рекордный показатель будет установлен благодаря хорошей конъюнктуре, в первую очередь на рынке зерновых.



«Ожидаем, что в текущем году Россия, особо не приложив усилий, в первую очередь благодаря хорошей экспортной конъюнктуре, установит новый рекорд по экспорту продовольствия и сельхозпродукции. Прошлый год был $21 млрд, в этом году, я думаю, мы увидим $25 млрд, а может, и $26 млрд», — сказал Сизов. В то же время такой рост означает, что далее такие же высокие темпы сохранить не удастся, отметил эксперт.



Без господдержки и дополнительных усилий экспорт продовольствия к 2024 году составит «в лучшем случае $25 млрд», подтвердил руководитель подразделения «Агроэкспорт» аналитического центра Минсельхоза Дмитрий Авельцов. По его словам, выход на объем в $45 млрд — такую задачу поставил президент Владимир Путин в майском указе — может произойти в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», для реализации которого необходимы «немаленькие усилия». В то же время конкретные суммы финансирования Авельцов не назвал. В пояснительной записке к проекту обновленной госпрограммы, опубликованной на regulation. gov.ru, говорится, что расчетная потребность Минсельхоза на реализацию задач по экспорту — 696 млрд руб., при этом Минфин подтвердил возможность дополнительного финансирования в объеме 350 млрд руб.



Авельцов также представил основные параметры федерального проекта по экспорту. Так, самый значительный рост отгрузок в ближайшие шесть лет должна показать мясная и молочная продукция, вывоз которой к 2024 году покажет увеличение в 4,4 раза до $2,8 млрд против $633 млн в 2017-м. Как пояснил Авельцов, для достижения поставленных целей необходимо открытие рынков других стран, однако это не произойдет сразу. «Снятие торговых барьеров прогнозируется в интервале с 2020 по 2022 год, соответственно основные объемы прироста планируются в 2021—2024 годах», — отметил Авельцов.



Значительную динамику также должна показать продукция масложировой отрасли, экспорт которой к 2024 году вырастет в 2,7 раза до $8,5 млрд. Чтобы обеспечить масложировую отрасль сырьем, Минсельхозом запланировано как увеличение урожайности, так и изменение структуры посевных площадей в стране. «Если в 2017 году валовой сбор масличных культур составил 16,5 млн т, а зерновых — 135 млн т, то в 2024-м, по нашим планам, необходимо собрать 35 млн т масличных и 150 млн т зерновых», — рассказал Авельцов.



В соответствии с проектом, экспорт зерна к 2024 году увеличится в 1,5 раза до $11,4 млрд (в 2017-м — $7,5 млрд), рыбы и морепродуктов — в 1,9 раза до $8,5 млрд. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей продукции должен превысить этот показатель и составить $8,6 млрд, что в 2,5 раза больше уровня 2017-го. Как подчеркнул Авельцов, достигнуть результатов получится только при увеличении доли продуктов более глубокой переработки и с более высокой стоимостью. «Нужно понимать, что в 2017 году 1 т экспорта нашей продукции стоила порядка $313, то есть мы экспортировали на $20 млрд продукции, которая весила 65 млн т. Средняя стоимость одной тонны должна превысить $400 к концу 2024 года», — сказал представитель «Агроэкспорта». Он также добавил, что импортируемая в Россию продукция примерно в четыре раза дороже, в 2017-м ее стоимость в среднем равнялась $1,3 тыс./т.



Указ о росте экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2025 году президент Владимир Путин подписал в мае после своей инаугурации на очередной срок. В июне поставленная задача обсуждалась экспертами в Российском экспортном центре в рамках «проектных мастерских», 15 августа в правительство был внесен паспорт нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в который вошел проект «Экспорт продукции АПК». По словам Авельцова, утверждение самого проекта планируется в октябре. В 2016-м вывоз продовольствия и сельхозпродукции из России составил $17 млрд, в 2015-м — $16 млрд, в 2014-м — $19 млрд. На прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил, что министерство постарается перевыполнить поставленную главой государства цель и поставить на внешние рынки агропродукции на $50 млрд к 2024 году.

