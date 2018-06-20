Наращивание агроэкспорта потребует господдержки в $12,4 млрд

Отраслевые эксперты представили проекты развития российского несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году, согласно которым экспорт продукции АПК будет доведен до $45 млрд. Как сообщает Масложировой союз России, презентация прошла на площадке «проектной мастерской» Российского экспортного центра (РЭЦ). В соответствии с ней совокупный прирост экспорта АПК за семь лет ожидается в объеме около $56,5 млрд.



Для полноценного развития экспортного потенциала агропродукции необходимо не просто увеличивать товарную массу, но усовершенствовать ее качественный состав, отметил директор подразделения «Агроэкспорт» Дмитрий Авельцов, представляя работу проектной группы АПК. Этот этап потребует технологического перевооружения отрасли и создания новых производств, а, значит — масштабного привлечения инвестиций. По предварительным оценкам, для обеспечения целевого экспорта АПК государству придется вложить около $12,4 млрд, еще $43 млрд составят внебюджетные средства и прямые инвестиции бизнеса. Как рассказал исполнительный директор союза Михаил Мальцев, среди ключевых потребностей развития — не только модернизация и переработка, но и усовершенствование логистической инфраструктуры с ориентиром на экспортные направления, создание эффективной системы устранения торговых барьеров и построение эффективной системы продвижения.







По оценке аналитиков «проектной мастерской», по темпам роста к 2024 году одну из ведущих позиций займет масложировая продукция — здесь ожидается почти трехкратное увеличение, с $3,1 млрд и до $8,6 млрд. Также среди лидеров — зерно (с $7,5 млрд в 2017 до $11 млрд в 2024-м) и рыба (с $4,4 млрд до $8,4 млрд). Такой динамики экспорта в стоимостном выражении планируется добиться за счет увеличения доли продукции с более высокой добавленной стоимостью по каждой категории. Ранее вице-премьер Алексей Гордеев заявлял, что видит перспективы увеличения объемов агроэкспорта в продукции глубокой переработки. По его словам, это прежде всего вся линейка зерновой продукции, а также продукция животноводства.



Что касается масложирового сектора, то, по словам Мальцева, один из наиболее значимых факторов развития экспортных возможностей — устранение торговых барьеров. «Сегодня мы находимся в положении, когда должны искать пути выхода буквально по каждой стране-партнеру. Говорим ли мы о ЕС, Китае, Индии, Иране или других приоритетных страновых направлениях, везде нас ждут или высокие ввозные пошлины, или особые требования к качеству продукции», — отметил он. Снятие таких барьеров потребует серьезной переговорной работы от власти, предупреждает Мальцев.



«Проектные мастерские» организованы в РЭЦ для выполнения указа президента России Владимира Путина по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта. Согласно его указа, вывоз продукции АПК должен вырасти в 2,2 раза до $45 млрд в 2024 году. По итогам работы «проектных мастерских» будет разработан национальный проект по поддержке внешней торговли, в который в том числе войдет и вывоз продукции АПК. Как сообщает пресс-служба РЭЦ, документ будет представлен на рассмотрение правительства в конце июня.



По данным РЭЦ, по экспорту АПК в денежном выражении Россия находится на 23-м месте, показав с 2012 по 2016 год прирост на 28%. В 2016 году объем экспорта продукции АПК составил $17,1 млрд, в 2017-м он увеличился до $20,7 млрд. Как спрогнозировал Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня, по итогам 2018 года экспорт продукции сельского хозяйства превысит $23 млрд. Основными статьями вывоза в прошлом году стали зерно (36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное масло (12%), шоколад (2,6%).

