Путин поручил нарастить агроэкспорт до $45 миллиардов

Президент Владимир Путин 7 мая после церемонии инаугурации подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем перечислены национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года.



Одна из них касается экспорта сельхозпродукции и продовольствия, который в течение ближайших шести лет должен достичь $45 млрд. Такая задача должна быть решена «при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта», говорится в новом «майском указе» президента. В базовых отраслях экономики, в том числе в АПК, должен быть создан «высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами». Также правительству поручено провести модернизацию системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, и увеличить долю таких экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10%.



В 2017 году Россия экспортировала продукции АПК на $20,7 млрд против $17 млрд в 2016 году. Основными статьями экспорта стали зерно (36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное масло (12%), шоколад (2,6%). Согласно подготовленному ранее проекту развития агроэкспорта, к 2025 году объем вывоза должен достичь $30 млрд. Подробнее о российской внешней торговле сельхозсырьем и продовольствием — в фотогалерее.



Гордеев вместо Дворковича

В понедельник Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России, официальная церемония его вступления в должность прошла в Кремле. После церемонии инаугурации глава государства внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьер-министра.



Позднее Медведев провел в нижней палате парламента консультации с фракциями, в ходе которых назвал имена кандидатов на должности вице-премьеров. Как сообщает РБК со ссылкой на двух участников консультаций, на должность вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, анонсирован полпред президента в Центральном федеральном округе, бывший губернатор Воронежской области и экс-глава федерального Минсельхоза Алексей Гордеев. В прежнем составе правительства сельское хозяйство курировал Аркадий Дворкович.



Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в ГДР. При первом президентском сроке Путина Гордеев уже занимал пост вице-премьера: с 2000 по 2004 год он был заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства России в кабинете Михаила Касьянова. Главой аграрного ведомства Гордеев пробыл до февраля 2009 года, поработав в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина. Продовольственная безопасность — близкая Гордееву тема: он стал доктором экономических наук, защитив диссертацию «Продовольственное обеспечение России». При нем значительно увеличилось федеральное финансирование агросектора — с 9,3 млрд руб. в 1999 году до 42,9 млрд руб. в 2008-м.



Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, возвращение в правительство Гордеева «вызвало положительную реакцию депутатов», передает ТАСС. Президент холдинга «Мираторг» Виктор Линник заявил РБК, что оценивает предложение о назначении Алексея Гордеева на пост вице-премьера по сельскому хозяйству «положительно». Как отметил Линник, Гордеев имеет большой опыт в АПК и заложил основы для развития сельского хозяйства в России — в частности, при нем была введена система квотирования импорта мяса в Россию. Основной акцент в новой должности Гордеев будет делать на развитие экспорта продовольствия и создание единой ветслужбы в России, предполагает глава «Мираторга».

