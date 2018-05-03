 Экспорт продовольствия продолжает расти
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Рынки
Что экспортирует Россия
3 мая 2018, 13:48
В 2017 году поставки продукции АПК на внешние рынки впервые превысили $20 млрд, в первом квартале 2018-го объем вывоза продолжил расти
Экспорт продовольствия продолжает расти
Фото: Е. Кузьмина
Экспорт продовольствия продолжает расти

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году экспорт сельхозсырья и продовольствия из России увеличился почти на 22% относительно 2016-го и достиг рекордных $20,7 млрд. В натуральном выражении поставки выросли более чем на 20% до 65 млн т. В прошлом году российское продовольствие поставлялось в 159 стран. В первом квартале 2018-го позитивный тренд сохранился: объем вывоза прибавил 25,9% или почти $1 млрд до $4,7 млрд без учета торговли со странами ЕАЭС. Согласно проекту развития агроэкспорта, к 2025 году объем вывоза должен достичь $30 млрд.

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