Экспорт продовольствия продолжает расти

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году экспорт сельхозсырья и продовольствия из России увеличился почти на 22% относительно 2016-го и достиг рекордных $20,7 млрд. В натуральном выражении поставки выросли более чем на 20% до 65 млн т. В прошлом году российское продовольствие поставлялось в 159 стран. В первом квартале 2018-го позитивный тренд сохранился: объем вывоза прибавил 25,9% или почти $1 млрд до $4,7 млрд без учета торговли со странами ЕАЭС. Согласно проекту развития агроэкспорта, к 2025 году объем вывоза должен достичь $30 млрд.