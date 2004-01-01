Путин пообещал поддержку аграриям и новые полномочия Минсельхозу

В ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного комплекса, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре. По его словам, отрасль стала «действительно привлекательной для инвестиций». «Российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики. Когда это вообще можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.



В то же время президент указал на необходимость постоянно улучшать качество российской продукции и повышать конкурентоспособность. «Чтобы нарастить потенциал отечественного сельского хозяйства, нужно модернизировать действующее производство, стимулировать строительство новых современных предприятий, повышать самообеспеченность по отдельным товарным позициям, таким как говядина, молоко, тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые добавки», — пояснил он.



Кроме того, Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию он поставил цель через четыре года стать нетто-экспортером продовольствия. Для этого необходима в том числе современная инфраструктура и агрологистика, расшивка узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощностей морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции, перечислил президент. Ключевыми направлениями развития инфраструктуры он назвал Дальний Восток, а также логистические узлы на Северо-Западе и в Азово-Черноморском бассейне, «где пока сохраняются инфраструктурные ограничения». По словам Путина, с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос в 16 раз и в 2017-м составил $20,7 млрд. Ранее ФТС оценивала стоимостной объем продовольственного экспорта в $20,3 млрд, импорта — в $28,8 млрд.



Россия находится только в начале пути по экспорту мяса, рассказал в ходе форума президент «Мираторга» Виктор Линник. «В прошлом году мы экспортировали рекордный объем — 250 тыс. т. Считаю, что к 2025 году мы могли бы увеличить эту цифру кратно, в пять-семь раз, и довести объем экспорта российского мяса на внешние рынки до $4−5 млрд», — отметил Линник. Однако для развития внутреннего потребления и экспорта, по его словам, необходимо создание единой федеральной ветеринарной службы вместо 85 региональных служб. Последнее предложение Путин поддержал. «Думаю, что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении бы эффективно работала», — объявил глава государства.



Также Путин пообещал поддержать производителей на внешних рынках. «Я говорю о том, что, несмотря на все внешние признаки исполнения требований ВТО, на самом деле очень большой набор инструментов в развитых экономиках применяется для поддержки отечественных, их собственных товаропроизводителей. И мы будем это делать и в будущем», — сказал президент, добавив, что все споры в ВТО в основном связаны с сельским хозяйством.



Осенью прошлого года глава Минсельхоза Александр Ткачев признавал, что российскому АПК вступление в ВТО ничего не дало. Минэкономразвития, в свою очередь, заявляло о намерении добиваться отмены практики агрессивного субсидирования сельского хозяйства в других странах торговой организации, прежде всего, в государствах Евросоюза. Как говорил глава ведомства Максим Орешкин, в результате российская продукция, «гораздо более конкурентоспособная», не может попасть на зарубежные рынки. А замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев утверждал, что хотя Россия также поддерживает сельхозпроизводителей, объемы субсидий ниже, чем во многих других стран, в том числе в США и Евросоюзе. По данным доклада ОЭСР «Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики 2017», в 2014—2016 годах в мире на поддержку производителей сельхозпродукции в среднем ежегодно тратилось $519 млрд. В России за три года совокупная поддержка агросектора составляла 0,9% от ВВП, в Евросоюзе — 0,7% ВВП, в США — 0,5% ВВП.



По данным Росстата, рост сельхозпроизводства в России наблюдается с 2013 года, в прошлом году выпуск продукции АПК увеличился на 2,4%. По сравнению с 2000 годом объем производства сельхозпродукции вырос почти в два раза и, как заявлял Ткачев, отечественные аграрии сегодня могут получать «грандиозные урожаи при любых погодных условиях». В такой ситуации на первый план, по мнению Минсельхоза, должны выйти меры по балансированию рынков, сохранению и увеличению маржинальности в условиях насыщения внутреннего рынка и повышения его конкурентоспособности. А для решения этих задач финансирование отрасли АПК необходимо увеличить с нынешних 242 млрд руб. до 300 млрд руб. «Если ситуация в экономике будет стабильной, ВВП будет расти, будут другие факторы, мы, безусловно, будем наполнять свой бюджет», — пообещал глава Минсельхоза на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

