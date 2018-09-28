Из госфонда продано почти 500 тысяч тонн зерна

Минсельхоз не планирует проводить закупочные зерновые и молочные интервенции в 2018 году. «Проведение государственных закупочных интервенций в текущем году маловероятно. Интервенции на рынке молока также не планируются», — сообщил ТАСС представитель министерства.



Он добавил, что в этом сезоне проводятся торги зерном из интервенционного фонда на экспорт. В соответствии с распоряжением правительства от 23 декабря, планируется продать 500 тыс. т зерна. Торги начались на Национальной товарной бирже (НТБ) 20 июня. Как следует из материалов Минсельхоза, к 21 сентября суммарный объем биржевых сделок составил 494,5 тыс. т на сумму 4,5 млрд руб., в том числе пшеницы 3-го класса — 224,6 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 160,7 тыс. т, пшеницы 5-го класса — 18,2 тыс. т, ячменя — 91 тыс. т. Как сообщает НТБ, также очередные торги были проведены 27 сентября, в ходе которых было реализовано еще 4,6 тыс. т пшеницы 3-го класса на 54 млн руб.



Таким образом, в ходе 31 торговой сессии из госфонда продано 499,1 тыс. т или 99,8% от планируемого объема. По словам представителя Минсельхоза, торги продолжаются до полной реализации 500 тыс. т зерна. В начале сентября глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко уведомлял, что те покупатели интервенционного зерна, которые используют его не по назначению, то есть не поставляют на экспорт, должны будут объяснять свои действия контролирующим органам. Он отметил, что у Минсельхоза есть сведения, что такие покупатели есть.



Кроме того, Минсельхоз готовит проект распоряжения правительства для реализации на бирже еще 1,5 млн т интервенционного зерна, однако оно будет предназначено как для внешнего, так и внутреннего рынков. Проект распоряжения внесен в правительство. Есть разговоры, что могут быть и дополнительные поступления из государственных резервов, отмечал на организованной «Агроинвестором» бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19 вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.



Сейчас в интервенционном фонде остается почти 3,5 млн т зерна на сумму 33,3 млрд руб. При этом в бюджете страны предусмотрено финансирование хранения в госфонде лишь 3 млн т зерна, поэтому торги так или иначе будут продолжены, ранее говорил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «В мировой практике обычно так и бывает: интервенционный фонд сначала накапливают, а потом не знают, что с ним делать. С этим сталкиваются все страны: будь то Россия, или Евросоюз, который также не знает, что делать с интервенционными накоплениями молочной продукции», — констатировал Сизов.



В преддверии нового сезона представители Минсельхоза говорили, что допускают проведение интервенций. Как следует из материалов ведомства, в 2018—2020 годах ежегодно может закупаться до 970 тыс. т зерна (в том числе 890 тыс. т пшеницы), а также 4,6 тыс. т сухого молока и 1,7 тыс. т сливочного масла. В последний раз интервенции проводились в сезоне-2016/17, в ходе которых было закуплено 954 тыс. т зерна на сумму более 9,1 млрд руб. По подсчетам «Объединенной зерновой компании», годовое обслуживание 3,9 млн т зерна в госфонде обходится в 9,5 млрд руб. В 2018 году на обслуживание интервенционного фонда в бюджете заложено 6,5 млрд руб.

