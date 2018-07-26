Господдержка развития экспорта может составить 300 млрд рублей

На реализацию поставленной президентом задачи по увеличению агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году может быть выделено 300 млрд руб. Как сообщил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с членами Совета Федерации в среду, сейчас разрабатывается нацпроект по развитию экспорта и обсуждается объем его финансирования.

По словам Гордеева, запрашивается сумму в 700 млрд руб. на шесть лет. «Но, думаю, получим 300 млрд руб. Эти средства планируется направить на поддержку инвестиционных проектов, которые имеют перспективу на развитие экспорта», — приводит слова вице-премьера «Интерфакс». Чиновник констатировал, что Россия выполнила задачу импортозамещения по основным видам продовольствия и теперь важен переход к экспорту. Как ожидается, к октябрю-ноябрю Минсельхоз подготовит новый вариант госпрограммы развития сельского хозяйства, куда войдет нацпроект по развитию экспорта и все целевые показатели.

В целом Гордеев указал на необходимость перенастройки всей сельскохозяйственной политики. Так, кроме наращивания экспорта нужно обеспечить совершенно другой подход к развитию отрасли, имея в виду не только продовольствие, но еще и цепочку продвижения продукции к потребителю. Также необходимо развивать новые направления, в частности, агроэкологию и производство органической продукции. «Думаю, Россия как страна с громадными природными ресурсами, включая земельные ресурсы, может позиционироваться в мире как производитель такого продовольствия, как «биопродукт», — цитирует Гордеева РИА «Новости».

В мае президент Владимир Путин подписал указ о целях и стратегических задачах до 2024 года. В частности, правительству поручено увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд, в том числе сельхозпродукции — до $45 млрд c $20,7 млрд в 2017-м. Реализация таких амбициозных планов позволит России приблизиться к десятке крупнейших стран-поставщиков продовольствия, отмечает партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ Виталий Шеремет. Однако результаты выхода на новые рынки прямо пропорциональны инвестициям в их изучение. «Важно понимать, какие критерии влияют на выбор товара в каждой стране, в каждой социальной группе, в каждой провинции», — прокомментировал «Агроинвестору» Шеремет. Кроме того, необходимы инвестиции в продвижение российской продукции, в первую очередь, национальных брендов. Также перспективным с точки зрения экспорта является и производство органической продукции. «Сегодня в нашей стране, по разным оценкам, от 10 млн га до 40 млн га нераспаханной земли. Она могла бы стать основой массового органического производства, платежеспособный рынок для которого есть не только на Востоке, но и в Европе», — добавил Шеремет.



Интервенции нужно было применить

Правительство также обсуждает усиление присутствия государства на зерновом рынке, сообщил Гордеев сенаторам. По его словам, использование системы интервенций будет продолжено, при этом ведется поиск и других инструментов для обеспечения доходности аграриев. «Так называемые индикативные цены по основным видам продовольственных товаров, куда входит, естественно, и зерно, необходимо сделать таким образом, чтобы были реальные рычаги влияния у министерства, у государства, для того чтобы обеспечить справедливые доходы для сельхозпроизводителей», — пояснил Гордеев.

Интервенции вице-премьер назвал «очевидным и правильным механизмом». При этом в прошлом сезоне, по мнению Гордеева, необходимо было закупать зерно в госфонд. «Если говорить о прошлом годе, когда у нас был рекордный урожай, очевидно, государство должно было сделать закупки для стабилизации цен, иметь эти запасы и уже дальше распоряжаться в зависимости от ситуации в последующие годы», — сказал Гордеев (цитата по ТАСС).

В госрегулировании нуждается и российский молочный рынок, уверен вице-премьер. «Здесь должен быть более тонкий инструмент, мы с министерством нарабатываем его, включая и тему жесткого регулирования, чтобы отсутствовали фальсификаты и различного рода суррогаты молочной продукции на рынке, которые вытесняют качественную продукцию», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что государство оказывает «достаточно ощутимые» меры поддержки инвесторов на этом рынке, однако цены на молоко сейчас падают. В связи с этим, по словам Гордеева, встает вопрос, для чего стимулировались инвестиции, если при этом возникают трудности со сбытом.

Ранее эксперты зернового рынка высказывали разное отношение к проводимым государством в предыдущих сезонах зерновым интервенциям. Так, президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин говорил, что интервенции в сезоне-2017/18 были нужны, поскольку без них цены на зерно опустились ниже рентабельности аграриев. Кроме того, аграрии во время посевной-2017 ориентировались на цены госзакупок, однако в итоге неожиданно получили новые «правила игры». Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, в свою очередь, приветствовал отказ от интервенционной системы. «Государство хранит 4 млн т интервенционного зерна, тратит значительные средства и слабо представляет, что с ним делать», — пояснял Сизов «Агроинвестору». «Отчасти вредным механизмом» называл интервенции в сезоне-2017/18 и бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев.

В то же время более пристальное внимание государства к молочному сектору необходимо, уверен исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, необходимо решить вопросы с фальсификацией продукции, сбалансировать взаимоотношения с Белоруссией, сформировать систему долгосрочных контрактов между российскими производителями и переработчиками, развивать экспорт, рассказывал он «Агроинвестору». Кроме того, отрасли нужна подпрограмма развития, которая дала бы инвесторам уверенность в долгосрочности и прогнозируемости господдержки.