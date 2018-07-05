Алексей Гордеев: госпрограмма АПК потеряла актуальность

Курирующий АПК вице-премьер Алексей Гордеев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам сказал о необходимости пересмотра госпрограммы развития сельского хозяйства. Она рассчитана на период до 2020 года включительно, но, по мнению Гордеева, уже не актуальна. Чиновник предложил «попробовать изменить ее на год раньше», сообщает портал нижней палаты парламента.



Гордеев отметил, что для российского сельского хозяйства наступает новый этап развития. «Мы практически выполнили большинство целевых показателей Программы продовольственной безопасности. Теперь необходимо решать задачи повышения качества в глобальном смысле этого слова, — подчеркнул он (цитата по сайту Минсельхоза). — На новый качественный уровень должен выйти агробизнес, идя по пути наращивания глубокой переработки сельхозпродукции. Необходимо повысить качество продовольствия, установив ответственность производителя перед покупателем».



При этом главным показателем работы, по мнению вице-премьера, станет увеличение экспорта продукции АПК с $20 млрд в прошлом году до $45 млрд в 2024-м, согласно майскому указу президента Владимира Путина. Это сложно, но достижимо, уверен Гордеев. В середине июня, посещая «проектную мастерскую» в Российском экспортном центре (РЭЦ), которая занимается формированием нацпроекта по развитию экспорта, он говорил, что видит перспективы увеличения объемов аграрного экспорта в поставках продукции глубокой переработки,

в частности, животноводческой. Задача замещения импорта, которую решала действующая госпрограмма, переходит в стратегическую задачу развития внешней торговли, и для ее реализации потребуется системная работа и комплексные решения, подчеркнул Гордеев. В прошлом году при обновлении госпрограммы Минсельхоз убрал импортозамещение из задач развития отрасли, тогда же появилась задача реализации экспортного потенциала отечественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия.



Также в ходе заседания Гордеев обратил внимание на необходимости устойчивого развития сельских территорий. По его словам, это направление нужно усилить, поскольку за счет него можно решить ряд актуальных проблем регионов. Кроме того вице-премьер обратил внимание на развитие аграрной науки. «Сеть образовательных учреждений большая, а отдачи от нее нет», — посетовал он, отметив, что нужна новая модель, которая будет отвечать интересам отрасли.



По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, среди основных показателей новой госпрограммы наверняка будут традиционные ориентиры по объемам производства. «От стимулирования увеличения валовых показателей пока не откажемся, хотя фокус может быть перенесен с традиционных и крупных секторов российского АПК к нишевым сегментам, таким как рисоводство, льноводство, садоводство и другие», — предполагает она. Также важная цель — достижение статуса нетто-экспортера продовольствия. Как показывает мировая практика, меры по созданию условий для реализации амбициозных задач по наращиванию экспорта могут касаться не только инвестиций «в объем». Сейчас особенно важны вливания в модернизацию технологий и инфраструктуры. Исходя из опыта зарубежных стран, в арсенале такие меры, как развитие логистических (хранение, перевозка) и экспортных (мощности по перевалке, специализированные порты и парк транспорта, наземные и дешевые речные маршруты в соседние страны) баз, говорит эксперт.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский уверен, что отрасли нужна новая политика и стратегия, основанная на поддержании доходности аграриев. В ходе совещания, которое министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел с отраслевыми объединениями вскоре после своего назначения, эксперт озвучил стратегические вопросы, которые, по его словам, не решались годами. «Нынешняя госпрограмма ориентирована на увеличение валового производства продукции, а не на сохранение доходности отрасли за счет расширенного воспроизводства, когда будет расти и вал. Увеличивай объемы, независимо от того есть ли рынок сбыта и сколько стоит продукция. Это неправильно и неэффективно», — рассказал Злочевский «Агроинвестору». Также РЗС не устраивает отсутствие хоть каких-то инструментов регулирования межотраслевых пропорций, отраслевой системы управления рисками, которую нужно создавать силами Минсельхоза.



По словам заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, можно потратить сколько угодно денег на поддержку АПК, но если не будет системы сохранения доходности аграриев, то это все будет бесполезно. «Справедливые закупочные цены лучше, чем просто заливать отрасль субсидиями, когда сельхозпроизводители все равно продолжают жить в нищете», — уверен он. Сейчас нам нужно развивать животноводство, учиться потреблять больше зерна, регулировать продовольственный рынок, чтобы не допускать серьезных падений закупочных цен, перечисляет депутат.

