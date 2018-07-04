Должность по наследству

«Дмитрий Патрушев — старший сын бывшего руководителя ФСБ, и этим все сказано», — говорит бывший сотрудник Россельхозбанка в ответ на просьбу охарактеризовать своего экс-начальника, в мае назначенного министром сельского хозяйства. Многие эксперты и участники рынка знают его с тех пор, как он возглавил профильный банк в 2010 году, но и они сдержанны в комментариях. Принцип «краткость — сестра таланта» — это про Дмитрия Патрушева, считает один из них. «Он производит впечатление профессионала и очень правильно ведет совещания — не затягивает, погружается в суть вопроса, не любит, когда льют воду», — делится эксперт. Он надеется, что многочасовые совещания в Минсельхозе с «переливанием из пустого в порожнее» останутся в прошлом. Впрочем, было хуже, когда они в ведомстве совсем не проводились, добавляет руководитель другого отраслевого объединения. «После того, как новый министр вскоре после назначения собрал совещание с отраслевыми союзами, у нас с ним была личная встреча, поскольку нужно было обсудить вопрос не для всех, — рассказывает он. — Я увидел, что, с одной стороны, человек очень быстро вошел в тему, хотя она была достаточно специфической. С другой — он не любит много говорить. Патрушев сам немногословен, и это заставляет как-то собираться собеседника, четче формулировать мысли. И тут же с его стороны идет реакция — сделайте вот так и так, и будем заниматься этим вопросом дальше». То, что у Патрушева все обсуждается кратко и по делу, подтверждает и его бывший подчиненный. «Еще он очень аккуратный, строгий и совсем недоверчивый к людям», — добавляет он. Вместо Александра Ткачева, которого в отрасли нередко называли «болтуном и весельчаком» — сказывается южный темперамент — агроведомство возглавил сдержанный на слова и эмоции уроженец Ленинграда.



Молодой гений Официальная биография Дмитрия Патрушева немногословна — видимо, как и он сам. Родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В 2002—2004 годах обучался в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». До назначения министром его карьера была вполне типичной для сыновей ближайших соратников Владимира Путина — быстрой и успешной. С 1999 по 2002 год работал в Министерстве транспорта, в 2004-м поступил на работу в ВТБ, где с 2007 года занимал должность старшего вице-президента. В мае 2010-го был назначен председателем правления Россельхозбанка.

Правда, «Собеседник», подробно изучавший биографию нового министра, когда тот еще возглавлял РСХБ, не смог найти ни одного его однокурсника по ГУУ или тех, кто вспомнил бы его. Зато СМИ не раз сообщали, что в 2006 году Патрушев окончил Академию ФСБ. Вызывает сомнения и научная работа чиновника: известно, что в 2003 году он стал кандидатом экономических наук, а в 2008 — доктором наук. Патрушеву тогда был 31 год, средний возраст соискателей этой степени в России — 49 лет. Конечно, не исключено, что новый министр — вундеркинд. Правда, эксперты проекта «Диссернет» обнаружили немало заимствований в диссертациях Патрушева.



Должность по наследству

Назначение Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства стало довольно неожиданным для широкой общественности и даже вызвало волну недоумений. Банкир, член совета директоров Газпрома, потомственный «неодворянин» — сын секретаря Совета безопасности страны, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева — и вдруг в Минсельхоз? «Патрушев что, какой-то специалист в аграрном производстве?» — задавался вопросом директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, в этом году баллотировавшийся на пост президента России. С таким же успехом можно было назначить Виталия Мутко (в новом правительстве он сохранил пост вице-премьера) или Владимира Мединского (остался на посту министра культуры), иронизировал Грудинин, добавляя, что отношение у аграриев к Россельхозбанку, мягко говоря, не самое теплое.



В том, что Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, есть как политическая, так и экономическая логика, связанная с приоритетами развития АПК в России, считает партнер компании Kesarev Consulting (в частности, занимается вопросами GR) Юрий Панасик. Политическая логика в том, что нахождение Александра Ткачева на должности главы Минсельхоза носило «временный» характер: его переход в федеральное правительство с позиции губернатора Краснодарского края в 2015 году был нужен для обеспечения стабильного транзита власти в стратегически значимом для федерального руководства регионе после завершения Олимпиады Сочи-2014. «Президентские выборы в марте 2018-го и формирование нового правительства сняли моральные обязательства перед Ткачевым, — комментирует Панасик. — При этом сам экс-министр оставался для федеральных элит непонятным и непредсказуемым игроком. Также нельзя сказать, что Ткачев смог стать своим для федеральных групп интересов, даже несмотря на то, что в каком-то смысле был приемлемым и комфортным главой агроведомства для крупнейших участников рынка».



Кто будет новым министром, во многом зависело от подходов к кадровой политике, сложившейся сейчас на федеральном уровне. Предыдущий опыт формирования руководящего состава правительства, равно как и обновленный состав, показывают несколько трендов, обращает внимание Панасик. Во-первых, ведомство может возглавлять представитель сферы или индустрии, за регулирование которой он отвечает: Ткачев руководил крупным агропромышленным регионом. Во-вторых, во главе подобных ведомств должен стоять профессиональный менеджер, технократ, не обязательно тесно связанный с курируемой отраслью, но желательно с финансовым управленческим опытом. Это должен быть человек, способный оценивать и обеспечивать эффективность мер господдержки. Такой подход, по мнению Панасика, особенно характерен для секторов с ощутимыми для государства бюджетными вливаниями. Например, Минобороны в свое время возглавил гражданский министр Анатолий Сердюков, Минздравсоцразвития руководила Татьяна Голикова, перешедшая туда из Минфина и теперь как вице-премьер также курирующая социальный блок.



«В отношении АПК реализовался комбинированный подход. Гордеев с большим опытом в АПК и имеющий опыт управления регионом со значимым весом сельского хозяйства в структуре экономики стал профильным вице-премьером. Патрушев как выходец из финансового блока занял позицию министра, — комментирует Панасик. — При Ткачеве была обратная комбинация: министром был человек, тесно связанный с агросектором, а курирующий АПК вице-премьер Аркадий Дворкович — технократом с экономическим бэкграундом». В интервью для книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» в 2000 году президент говорил о важности «чувства локтя» про близких ему людей. Сейчас чувство локтя и защищенной спины востребовано и в правительстве его четвертого президентского срока, отмечали «Ведомости».



Разговоры о кандидатуре Патрушева начали ходить еще примерно за полгода до президентских выборов и предстоящей смены состава правительства, рассказывает один из отраслевых экспертов. Правда, чем ближе была дата назначения, тем меньше обсуждали именно Патрушева. «Было достаточно много кандидатур. Среди самых известных — возглавляющий Росрыболовство замминистра Илья Шестаков, его кандидатура активно обсуждалась до последнего времени, — знает эксперт. — Также казалась весьма вероятной перспектива прихода в агроведомство губернатора Тверской области Игоря Рудени, были и другие кандидаты из губернаторского корпуса». Кроме того, рассматривался сценарий, что назначенный вице-премьером Алексей Гордеев будет совмещать две должности. Не сбрасывали со счетов и прежнего главу агроведомства Александра Ткачева.



Для политолога, доцента кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман удивительным стало не назначение в Минсельхоз Патрушева, а уход его предшественника. «Александр Ткачев был не простым министром. Бывший губернатор Краснодарского края — сердца аграрного юга страны, региона, очень богатого и успешного в отстаивании своих интересов в федеральном центре и крайне своеобразного в смысле политической культуры. Это был министр с историей, с прошлым, со связями и с возможными дальнейшими политическими перспективами, — отмечает она. — Поэтому странно не столько то, кого назначили, а то, что Ткачева в принципе сняли». Ранее Ткачеву прочили должность полпреда президента по Южному федеральному округ. Однако к середине июня о том, где он продолжит свою карьеру, не сообщалось. В отрасли ходят разговоры, что чиновник взял паузу, чтобы решить проблемы со здоровьем.



Что же касается аспекта назначения Патрушева, который привлек максимальное медийное внимание, — его родственных связях — то это не вызывает большого удивления, продолжает Шульман. «Действительно, это первое назначение прямого потомка госслужащего (формально должность директора ФСБ приравнивается к министерской) на государственную же должность, в этом есть некоторый элемент новизны. До этого все сыновья высоких чиновников, если они вообще работали в России, то занимали посты в госбанках, госкорпорациях или в компаниях, которые получают господряды», — комментирует политолог, приводя в пример сыновей Сергея Иванова, Михаила Фрадкова и генпрокурора Юрия Чайки. При этом Шульман добавляет, что не видит принципиальных различий между управлением госбанком и министерством. «Патрушев руководил — не будем говорить, хорошо или плохо и насколько эффективно — крупным госбанком. По сути, это та же начальственная работа в государственной структуре. Не думаю, что по менеджерским компетенциям это принципиально отличается от того, чем занимается министр», — отмечает эксперт.



У Дмитрия Патрушева есть опыт госслужбы: в 1999—2002 годах он работал в Министерстве транспорта, правда, не уточняется, в какой должности. В любом случае отсутствие у нового министра серьезного опыта работы на госслужбе — это не проблема, а даже некоторый плюс, уверен исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Отрасли нужны свежие кадры, потому что сельское хозяйство развивается по инерции с тех пор, как Алексей Гордеев заложил основы госпрограммы, и мы почти 15 лет живем в одной парадигме, хоть и правильной, — отмечает он. — Сейчас очень важно здоровое оживление, современная молодая команда и опытный вице-премьер могут дать хороший сплав». К тому же с бюрократическим опытом в Россельхозбанке, поскольку это государственная структура, наверняка все в порядке, соглашается Белов с Екатериной Шульман. Юрий Панасик считает, что поскольку вице-премьером стал Гордеев, а глава Россельхозназора Сергей Данкверт сохраняет свой пост, эти люди с большим бюрократическим опытом в каком-то смысле могут страховать нового министра.



Сам Патрушев говорит, что АПК для него — знакомая история, и он в целом представляет, какие задачи сейчас стоят перед Минсельхозом. Однако в соцсетях его назначение комментировали неоднозначно, намекая на династийность власти и то, что он получил должность не за знания или опыт, а потому что его отец — давний соратник Путина. Нередкими были и сравнения нынешней политической системы с феодальным строем, причем аграриев называли крепостными, которых передали по наследству, а также ирония по поводу прихода контрразведки в АПК.







Убытки РСХБ Оценить, насколько эффективно Дмитрий Патрушев руководил Россельхозбанком, не так просто. Весной сведения о проблемных займах РСХБ были засекречены по линии второго отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, которое осуществляет контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирует Центробанк. Разрыв между кредитным портфелем банка и величиной его капитала оценивается в 0,7−1 трлн руб., писал «Коммерсантъ». Тем не менее при Патрушеве банк стал более прозрачным: изменились принципы внутреннего управления и подходы к анализу рисков, банк консолидировался и перестроил принципы управления филиалами. Патрушев быстро сменил руководителей большинства филиалов, против 11 из них были возбуждены уголовные дела. В целом же против сотрудников РСХБ с приходом Патрушева возбудили 68 дел, еще свыше 1,4 тыс. — против клиентов. Общий ущерб от их действий Патрушев оценил в 23,5 млрд руб., сообщали «Ведомости». Тем не менее участники рынка не раз отмечали, что кредиты в банке стали менее доступными, в частности для небольших предприятий. Патрушев решил часть проблем РСХБ, но не смог сделать его действительно универсальным.

Отрасль в целом не против

Тем не менее эксперты и участники рынка тоже видят в назначении Патрушева определенную логику. «Круг людей, которые подходят для сегодняшнего этапа развития АПК в целом и мясной отрасли в частности, не такой широкий, как может показаться. И, безусловно, в этот круг входил как нынешний министр Александр Ткачев, так и Дмитрий Патрушев», — комментирует руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, назначение Патрушева логично: он хорошо знает о состоянии как целых отраслей, так и конкретных предприятий, которые также кредитуются в Россельхозбанке. Кроме того, возглавляя банк, Патрушев активно участвовал в различных отраслевых совещаниях на высшем уровне, в конференциях, форумах, где обсуждались вопросы, стоящие перед АПК. «Изучать с нуля, что происходит в отрасли, ему явно не придется», — отмечает Юшин.



Патрушев регулярно присутствовал на совещаниях у премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина, когда обсуждались проблемы животноводства и, в частности, производства свинины, подтверждает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Уже одно это позволяет человеку почти сходу входить в курс дел. То, что мы не тратим время на то, чтобы с нуля заново формулировать проблемы отрасли — большой плюс», — уверен он. Логика назначения Патрушева в Минсельхоз простая: Россельхозбанк — крупнейший банк, кредитующий агросектор, поэтому его бывший глава хорошо разбирается в тематике, проблемах, рисках отрасли, вторит им Белов. «Проекты, которые финансировал банк, должны вписываться в рынок, поэтому РСХБ комплексно смотрит на различные сектора АПК с учетом их потенциала, — говорит он. — Так что назначение Патрушева кажется мне разумным и здравым решением».



По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, назначение Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства не стало большой неожиданностью. За годы работы в Россельхозбанке он погрузился в отрасль и ее проблемы, побывал практически во всех регионах страны и владел информацией о положении дел в компаниях и различных секторах АПК. «За последние три-четыре года у него был очень серьезный прогресс в области знания нюансов развития сельского хозяйства в стране, это было заметно, наверное, именно поэтому было принято решение о его назначении», — добавляет Хайруллин.



Назначение Дмитрия Патрушева в Минсельхоз отрасль в целом восприняла позитивно, оценивает замгендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. Это финансист высокого уровня, хорошо знакомый со спецификой сельского хозяйства, говорит он. Возглавляя РСХБ, Патрушев много сделал для обеспечения доступности кредитных ресурсов для агропредприятий, хорошо знает их беды и проблемы. «В связке с Алексеем Гордеевым молодой и энергичный министр наверняка сможет принести много пользы для российского АПК», — думает топ-менеджер. «Он пришел из бизнеса, прекрасно понимает стратегические и текущие задачи и возможности для развития АПК», — соглашается гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов (цитата по «Коммерсанту»). Работая в Россельхозбанке, Патрушев изучил сельское хозяйство, и, возможно, как раз он решит существующие финансовые проблемы отрасли, предполагает гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. «Сегодня важно, чтобы министр сельского хозяйства был человеком системным, понимающим математику и умеющим распределить ресурсы не кому достанется, а по определенным критериям», — уверен руководитель.



С точки зрения отрасли назначение Патрушева может означать усиление контроля над господдержкой — постоянной и заметной долей госбюджета, предполагает финансовый директор свердловской агрокомпании «Старт» Евгений Коковин. Результат этого контроля может оказаться как положительным, так и отрицательным для участников рынка. «Нельзя исключать, что мы увидим усиление дисбалансов в отрасли и все большую концентрацию денежных потоков у узкого круга получателей, — обращает внимание он. — Хотя мы надеемся, что получателей господдержки, наоборот, станет больше, усилится субсидирование малых и средних производителей. В период работы Ткачева многие жаловались, что основной объем средств уходит к крупным агрохолдингам. Возможно, более эффективным будет проектный подход к госпрограмме, который развивался в последний год».



22 млн рублей в июле 2017-го Дмитрий Патрушев потратил на акции Газпрома. Его вознаграждение за работу в совете директоров компании за 2016 год превысило 25 млн руб.

Надежды на Гордеева

При этом отраслевое сообщество, хотя и признает необходимость «свежей крови» в руководстве Минсельхозом, но возлагает большие надежды на возвращение в АПК Гордеева. «Мы не сомневаемся, что в непростой экономической ситуации огромный опыт и системный подход, которым известен Алексей Васильевич, придадут новый импульс не только развитию отечественного сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, но и смежным отраслям», — говорит Ерыженский.



Гордеев не понаслышке знает, что такое сельское хозяйство: будучи главой Минсельхоза, а затем губернатором Воронежской области, он на деле показал, что разбирается в проблемах АПК, а не просто что-то декларирует, комментирует гендиректор холдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев. «Это человек, который любит и ценит агросектор, верит в него, — считает топ-менеджер. — А о новом министре говорить пока рано — время покажет. Сложно судить о нем по первым поступкам, в ближайшие полгода станет более понятно, что изменится в отрасли с его приходом».



Гордеев связан с самой идеологией господдержки агросектора: именно при нем был запущен Нацпроект развития АПК и первая госпрограмма, по которым отрасль впервые начала получать системную господдержку, отмечает Коковин. «Но что касается стратегии управления сельским хозяйством, думаю, ему еще только предстоит себя проявить, — говорит он. — Задачи, которые стояли перед АПК в 2005 году и сейчас — совершенно разные». Коковин рассчитывает, что курирующий отрасль вице-премьер сможет обеспечить баланс интересов между участниками рынка и что споров по поводу мер господдержки станет меньше. Хайруллин тоже надеется, что симбиоз опытного финансиста Патрушева и Гордеева, который не один год проработал в отрасли, позволит АПК развиваться еще более высокими темпами. Гордеев был неплохим министром и хорошо себя проявил, соглашается Неженец, однако он не видит необходимости, чтобы на таких высоких постах было два человека, занимающихся сельским хозяйством. «Это мне малопонятно, кажется, что может возникать некоторое дублирование. Для меня было бы достаточно одного Гордеева», — делится он.



Однако с назначением Гордеева на должность вице-премьера была воссоздана система управления, в которой потенциально заложен конфликт, поскольку нет четкого разделения функционала между ним и министром. Ранее подобный тандем первого вице-премьера Виктора Зубкова и Елены Скрынник распался довольно быстро. Впрочем, их противостояние началось еще в период ее руководства «Росагролизингом». Немаловажным может оказаться и принадлежность Гордеева и Патрушева к разным политическим группам.



Хотя Екатерина Шульман полагает, что не стоит искать каких-то потенциальных противоречий в узком кругу высшего административного класса. «Там все достаточно по-семейному независимо от того, кто чей сын, это все одна группа, — говорит она. — Внутренняя конкуренция существует, но она скорее ситуативная, чем носит какой-то принципиальный идеологический характер». Вряд ли у Патрушева и Гордеева будут какие-то расхождения во взглядах на то, как должна развиваться отрасль, а вот разногласия относительно направлений финансовых потоков вполне могут быть, рассуждает она.



В нынешней структуре кабинета министров Патрушеву, вероятнее, отводится роль исполнителя, предполагает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Создана связка Гордеев — Патрушев, то есть будет вице-премьер по сельскому хозяйству со стратегической функцией и исполнитель в лице Патрушева (хотя он представитель довольно влиятельного клана, и винтиком в машине его не назовешь), — комментирует он. — Теперь отрасли стоит ждать программных предложений, так как сельское хозяйство — одна из тех отраслей, которая может обеспечить как выполнение пункта президентского майского указа о значительном увеличении экспорта, так и рост ВВП». Однако здесь все будет зависеть от государственной поддержки — не только финансовой, но и институциональной, добавляет Миронов.



Наблюдать за динамикой взаимодействия между профильным вице-премьером с учетом его опыта и новым министром в перспективе будет интересно, считает Юрий Панасик. Вероятно, Гордеев будет достаточно плотно «опекать» деятельность Минсельхоза, особенно в первое время, предполагает он. «Для нового министра приоритетными станут вопросы контроля и обеспечения эффективности мер господдержки АПК, прежде всего финансово-бюджетного плана», — думает эксперт.



Будущий преемник? Позиция министра сельского хозяйства для самого Дмитрия Патрушева выглядит как тестовая. В случае успеха он может рассчитывать на повышение вплоть до уровня вице-премьера, считает Юрий Панасик. Некоторые политологи и участники рынка склонны рассуждать и о том, что Патрушев в перспективе может оказаться преемником Владимира Путина на посту президента. «Сами разговоры о таком сценарии, вне зависимости от их связи с реальностью, говорят о том, что основным сюжетом, занимающим мысли как самой административной элиты, так и наблюдателей, является эта ярмарка преемников, — комментирует Екатерина Шульман. — Чем дальше от прошедших президентских выборов, тем больше об этом будут думать и говорить, в том числе чтобы кому-то повредить этими разговорами или, наоборот, — помочь».





Агросектор хочет стратегии

Президенту Российского зернового союза (РЗС) Аркадию Злочевскому понравилось, как новый министр провел первое совещание с отраслевыми объединениями: все проходило достаточно динамично. «Но я предпочитаю не делать поспешных выводов. То, как провел первое совещание экс-глава Минсельхоза Николай Федоров, мне в свое время тоже понравилось, но в итоге у меня сложилось крайне негативное отношение к нему как к министру», — рассказывает Злочевский. В ходе совещания эксперт озвучил стратегические вопросы, которые, по его словам, не решались годами, в частности, необходимость переформатирования аграрной политики. Нынешняя госпрограмма ориентирована на увеличение валового производства продукции, а не на сохранение доходности отрасли за счет расширенного воспроизводства, когда будет расти и вал. Это неправильно и неэффективно, акцентирует Злочевский. «В сезоне-2017/18 мы провалились по экономике, и это приведет к снижению валовых показателей в следующем сельхозгоду, потому что технологичность потеряна, денег не хватило, чтобы обеспечить ресурсами простое воспроизводство. А политика ориентирована на вал: увеличивай объемы независимо от того, есть ли рынок сбыта и сколько стоит продукция», — поясняет он.



Также РЗС не устраивает отсутствие хоть каких-то инструментов регулирования межотраслевых пропорций, отраслевой системы управления рисками, которую нужно создавать именно силами Минсельхоза. «Я пытался поставить в повестку дня эти вопросы с каждой командой министерства с 2009 года — Скрынник ими не занялась, Федоров и Ткачев — тоже. Патрушев услышал, дал поручение — будем обсуждать. Но что-то прогнозировать и делать выводы можно будет лишь тогда, когда начнут приниматься решения», — подчеркивает Злочевский. После Гордеева все руководители Минсельхоза делали выбор в пользу тактики, жертвуя стратегией, что сильно тормозит развитие отрасли. «Почему у нас не было министра лучше, чем Гордеев? Потому что он единственный, кто занимался стратегическими вопросами: закон о развитии сельского хозяйства, госпрограмма, доктрина продбезопасности — его заслуги, — напоминает Злочевский. — Все последующие министры выбирали тактику «поддержания штанов», хотя мы не раз ставили вопрос, что бюджетные деньги, которые получает отрасль, нужно разделить на средства поддержки и развития». В нынешних же условиях все финансирование уходит на поддержку, а на развитие ничего не остается.



Можно потратить сколько угодно денег на поддержку АПК, но если не будет системы сохранения доходности аграриев, то это все будет бесполезно, соглашается Айрат Хайруллин. Сейчас нам нужно развивать животноводство, учиться потреблять больше зерна, регулировать продовольственный рынок, чтобы не допускать серьезных падений закупочных цен, перечисляет он. «Справедливые закупочные цены лучше, чем просто заливать отрасль субсидиями, когда сельхозпроизводители все равно продолжают жить в нищете. При стоимости хлеба в 30−40 руб. в нем зерна всего на 2 руб. — это неправильно», — говорит депутат.



Евгений Коковин тоже отмечает необходимость реформ и поддержки доходности производителей, а не максимального объема выпуска сельхозпродукции, как сейчас. Также он рассчитывает, что обновленное министерство будет больше концентрироваться на комплексном развитии сельских территорий и что между ведомством и Росагролизингом, Россельхозбанком, а также фондом развития малого и среднего предпринимательства станет больше взаимопонимания. В одном из первых заявлений в должности министра Патрушев сказал о необходимости повышать эффективность господдержки и увеличивать ее для малых хозяйств и фермеров.



После назначения Патрушева важно сохранить преемственность в той работе, которая началась еще при Гордееве в 2000-х годах и получила развитие при следующих министрах, считает Сергей Юшин. Сейчас это активная защита внутреннего рынка для стимулирования производства внутри страны и не менее активный выход на экспорт, борьба за присутствие на рынках многих стран. Также это обеспечение стимулов для дальнейшего развития всей отрасли и снижение избыточной административной нагрузки, которую отрасль продолжает испытывать, в то время как инициативы других ведомств дают основания сомневаться, что нам удастся достигнуть поставленной президентом планки в $45 млрд экспорта продукции АПК, перечисляет эксперт.



То, что фактически удвоение экспорта сельхозпродукции стало стратегической задачей отрасли на ближайшие шесть лет, позволит консолидировать усилия различных госорганов для достижения этой цели и станет приоритетом для новой команды Минсельхоза, считает Юрий Ковалев. «По свиноводству нам предстоит увеличить объемы вывоза в четыре-пять раз, иначе дальнейшее развитие сектора будет очень затруднительным», — отмечает он. Для этого в том числе предстоит решить вопрос с африканской чумой свиней, распространение которой ограничивает возможности внешних продаж. Важно то, что власть осознает масштаб проблемы и ее последствий, и системная работа в этом направлении ведется. «Штаб по АЧС ранее возглавлял Аркадий Дворкович, поскольку у нас запросили актуализировать данные по работе, думаю, штаб сохранится, и, вероятно, теперь его возглавит Алексей Гордеев, — говорит Ковалев. — А поскольку в сферу его влияния теперь будет входить и Минприроды, надеюсь, споры между ним и Минсельхозом по вопросам депопуляции кабана станут более конструктивными». Также эксперт рассчитывает, что будет упорядочено содержание свиней в ЛПХ. «Это острая социальная тема, электорально значимая. Поскольку президентские выборы прошли, хочется верить, что теперь вопрос будет решен», — добавляет он. В июне Минсельхоз в очередной раз предложил ввести обязательную маркировку животных, правда, законопроект, видимо, снова не пройдет — его не поддержало Минэкономразвития, поскольку не были учтены сделанные ранее замечания.



В отличие от других секторов, которые только ждут первых конкретных действий от нового министра, молочная отрасль их уже увидела. Для готовой молочной продукции планируют отменить обязательную электронную ветсертификацию, которая должна была начаться с 1 июля, заменив ее маркировкой. «Союзмолоко» и крупные производители — в частности, PepsiCo и Danone — критиковали идею сертификации с момента ее возникновения в 2014 году. Правда, до 27 июня приказ должен был проходить оценку регулирующего воздействия, однако Артем Белов рассчитывал, что проблем не возникнет. «Это позитивное и правильное решение, очень хорошо, что новой команде удалось быстро разобраться с этим вопросом», — доволен эксперт. Однако, например, Дмитрий Матвеев, наоборот, разочарован, что такой шаг был сделан: «Кабош» (компания производит и перерабатывает молоко, в частности выпускает сыры) давно тестирует систему «Меркурий», она готова к работе в молочном секторе. «Вынужден признать, что тут сработало лобби самых крупных игроков рынка, — сожалеет он. — Пока получается, что на первом месте у нас стоят интересы не покупателей, а крупных и не всегда добросовестных компаний. Я не ожидал такого решения и считаю, что оно еще более негативно скажется на качестве молочных продуктов».



Также для дальнейшего развития молочного сектора нужно решить вопросы, связанные с фальсификацией продукции: ужесточить штрафы за ее производство и оптимизировать поставки по госзакупкам — именно в этом сегменте наиболее часто встречается фальсификат, продолжает Белов. Кроме того, предстоит сбалансировать взаимоотношения с Белоруссией, сформировать систему долгосрочных контрактов между российскими производителями и переработчиками, чтобы гарантировать и тем и другим приемлемый уровень доходности, развивать экспорт молочной продукции, поскольку потенциал сектора очень высок. «Еще один важный момент: отрасли нужна подпрограмма развития, которая дала бы инвесторам уверенность в долгосрочности и прогнозируемости господдержки, — добавляет Белов. — Должны быть сохранены действующие меры и обозначены новые — нефинансовые, о которых говорилось выше. Это позволит сохранить позитивную динамику как в сырьевом секторе, так и в переработке». Хайруллин тоже рассчитывает, что господдержка молочного сектора расширится, чтобы в стране было больше качественной и конкурентоспособной молочной продукции. В стране, которая зависит от импорта, сырое молоко не может падать в цене, как происходит в этом году, а его производители не могут быть убыточными, тем более что в рознице цены не снижаются. «Мы ждем, что Патрушев как молодой и прогрессивный министр проявит себя в этом направлении», — заключает он.



«Свои» люди в министерстве Когда в мае 2010-го Дмитрий Патрушев перешел с должности старшего вице-президента на пост председателя правления Россельхозбанка, в последнем сменился и высший менеджмент: вместе с новым руководителем в банк пришли другие выходцы из ВТБ. Возглавив Минсельхоз, Патрушев также стал привлекать в ведомство «своих» людей. К 18 июня он сменил двух глав департаментов: департамент правового обеспечения возглавила Светлана Ходнева, до этого руководившая правовым департаментом РСХБ, директором административного департамента назначена Ольга Гатагова. Прежде она занимала должность заместителя директора административно-хозяйственного департамента РСХБ. Также в Минсельхоз на пост заместителя министра перешел Дмитрий Сергеев, бывший первым замом Патрушева в банке. В свою очередь, ведомство покинули два замминистра — Евгений Громыко, давний соратник Александра Ткачева, который пришел в министерство вслед за ним, а также Евгений Непоклонов, который ранее был заместителем главы Россельхознадзора.

Также Патрушев назначил себе двух советников. Елена Фастова в 2000—2009 годах уже работала в Минсельхозе, возглавляя департаменты бухгалтерского учета и отчетности, затем финансов и отчетности, а также финансов и бухгалтерского учета. После ухода из министерства Фастова занимала должность управляющего директора, члена совета директоров холдинга «Молочный продукт». Юрий Косован с апреля прошлого года занимал пост директора департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций РСХБ, а до этого был заместителем гендиректора по теле- и кинопроизводству «Главкино».



Базовый сценарий — все фигуры, связанные с Ткачевым, покинут министерство, полагает Юрий Панасик, уточняя, что вряд ли Патрушев сможет тотально обновить команду Минсельхоза. «Вполне вероятен приход людей, связанных с новым министром, на значимые позиции и замыкание на них ключевых направлений в деятельности ведомства, — рассуждает эксперт. — Вместе с тем в министерстве, скорее всего, останутся фигуры, представляющие другие федеральные группы интересов. Более того, не исключены варианты назначений по рекомендации Алексея Гордеева». Такая практика была характерна, когда вице-премьером был Аркадий Дворкович, напоминает Панасик. В частности, замминистра Елена Астраханцева до назначения в ведомство в 2015 году до этого восемь лет работала в секретариате Дворковича.



«Посмотрим, что будет дальше, но хочется верить, что в Минсельхозе будет сохранена преемственность и резких всплесков из-за смены руководителей ведомства не будет», — комментирует Артем Белов. Айрат Хайруллин видит позитивный сигнал в том, что Патрушев оставил в ведомстве ключевых заместителей и руководителей департаментов — преемственность не будет нарушена. Прежней команде ведомства удалось многое сделать, и важно сохранить все хорошее. Юрий Ковалев тоже считает важным, что подавляющее большинство прежних заместителей министра продолжают работу в ведомстве. Это минимизирует риски переходного периода, уверен эксперт. Преемственность в ведомстве важна, поскольку заместители министра — не просто функционеры, которые заменяют руководителя, когда его нет на месте, а кураторы направлений и значимые люди для отрасли и участников рынка, отмечает Екатерина Шульман. «Сельское хозяйство — сектор чрезвычайно больших денег и крайне своеобразных нравов. Это богатая и растущая отрасль с очень большим политическим влиянием и лоббистским потенциалом. В ряде регионов крупные агрохолдинги, по сути, воплощают власть, поскольку являются там основными работодателями и налогоплательщиками», — говорит она.



В подготовке статьи участвовала Екатерина Дятловская.

