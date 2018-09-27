Турция начала покупать пшеницу за рубли

Зерновое агентство Турции на тендере 25 сентября закупило российскую пшеницу за рубли. Как сообщает аналитический центр «СовЭкон», компания Inter-Yug поставит 30 тыс. т высокопротеиновой пшеницы по цене 16550-16870 руб./т на базисе C&F.



Всего в рамках тендера Турция приобрела 252 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой 2-22 октября, самая низкая цена составила $232,9 за тонну. Половина закупленного объема — 126 тыс. т — пришлась на пшеницу с повышенным содержанием протеина (13,5%). «Крупнейшим поставщиком по итогам тендера стала ростовская компания «Астон», которая поставит 90 тыс. т пшеницы, в том числе 66 тыс. т с содержанием 13,5% протеина», — отмечают аналитики «СовЭкона».



В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, в том числе с Россией. О торговых отношениях шла речь на переговорах глав государств двух стран 17 сентября. По итогам встречи президент России Владимир Путин заявил, что их развитию «должно способствовать последовательное увеличение доли национальных валют в двусторонних расчетах». «По нашему с господином Эрдоганом мнению, это позволит минимизировать негативное воздействие внешней конъюнктуры», — сказал Путин (цитата по kremlin.ru).



Пока закупка пшеницы с расчетом в рублях проведена в тестовом режиме, комментирует президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан. «Сделка совершена, возможно, будет еще ряд сделок, по итогам которых участники рынка примут решение, в какой валюте им удобней торговать», — сказал «Агроинвестору» Балан. При этом он заметил, что подобные сделки имеют ряд преимуществ по сравнению с теми, которые совершаются в долларах или евро. «Благодаря расчету в национальной валюте участники сделки меньше теряют на конвертации, так как в традиционных сделках идет двойная конвертация: сначала в доллары или евро, затем — уже в свою национальную валюту. Также есть преимущества в скорости — в таких сделках нужен только банк-корреспондент между российским и турецким банками», — перечислил Балан, отметив, что давно ведутся разговоры о переходе на национальные валюты в расчетах с Китаем, также данный вопрос обсуждался в рамках БРИКС.



Кроме того, расчеты в национальных валютах не зависят от курса третьих валют, добавляет президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Это повышает предсказуемость и снижает риски от возможных резких скачков, например, доллара или евро», — сказал Злочевский «Агроинвестору». В то же время он предположил, что в ближайшей перспективе такие расчеты не станут массовыми. «В основном на мировом рынке все же торгуют в долларах», — напомнил он. Также скептически к переходу расчетов на рубли относится директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «Реальность такова, что сейчас основная валюта в мире — это доллар, затем евро», — отметил он.



Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать. Правда, признавала она, «это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью, с интересами наших компаний-экспортеров». «Но тем не менее это уже сейчас происходит, и, конечно, это перспективное направление», — приводит РИА «Новости» слова Набиуллиной.



Турция является крупнейшим покупателем российской пшеницы после Египта. Как следует из данных Федерального центра оценки качества и безопасности зерна, с 1 июля по 25 сентября в эту страну из России экспортировано 1,2 млн т, в Египет — 2,2 млн т. На третьем месте — Вьетнам с 978 тыс. т. Всего с начала сезона из России вывезено 12,7 млн т пшеницы, что на 37% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода.

