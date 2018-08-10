62% российского экспорта зерна пришлось на 10 стран

В завершившемся сезоне-2017/18 Россия увеличила экспорт зерновых агрокультур в 1,5 раза до 53,2 млн т. Из них 32,8 млн т или 62% пришлось на 10 стран, следует из данных аналитического центра «Русагротранса».



Как и годом ранее, крупнейшим покупателем российского зерна стал Египет. В прошлом сельхозгоду он импортировал из России 8,8 млн т, что на 31% больше сезона-2016/17. Второе место сохранила Турция, куда было отправлено 7,4 млн т зерна. Это в 2,2 раза больше прежнего показателя (3,4 млн т). Увеличил закупки Иран, занявший третью строчку с объемом 2,6 млн т зерна, что в 1,5 раза больше, чем сельхозгодом ранее. Замыкают первую пятерку Вьетнам, нарастивший поставки в три раза до 2,3 млн т, а также Саудовская Аравия, показавшая двукратный рост до 2,3 млн т.



В топ-10 стран-импортеров российского зерна также вошли Бангладеш (2,2 млн т), Судан (2,2 млн т), Нигерия (1,8 млн т), Ливан (1,6 млн т) и Индонезия (1,5 млн т). По данным «Русагротранса», все страны из первой десятки расширили поставки. При этом наибольший рост показала Индонезия, закупки которой по сравнению с прошлым годом увеличились в 4,6 раза — в предыдущем сельхозгоду российский зерновой экспорт в эту страну составлял лишь 330 тыс. т. Также в относительном выражении значительную динамику показала Латвия — с 419 тыс. т до 1,2 млн т, Филиппины — с 15 тыс. т до 370 тыс. т. Еще 516 тыс. т в завершившемся сельхозгоду было отправлено в Венесуэлу, в то время как в сезоне-2016/17 поставки в эту страну не производились.



Из общего объема экспорта российского зерна 35,9 млн т было отгружено через глубоководные порты Азово-Черноморского бассейна (включая рейдовую перевалку в порту Кавказ). Как ранее отмечал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, совокупная мощность российских портов в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т.



Еще одной особенностью завершившегося сезона стал рост объемов железнодорожных перевозок зерна на экспорт, особенно во второй половине периода. В результате объемы, вывезенные во второй половине сезона (10,4 млн т), впервые превысили показатель первых шести месяцев (8,4 млн т). По словам Павенского, такая динамика обусловлена вывозом зерна из регионов, удаленных от портов. 20 декабря премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано постановление № 1595 о предоставлении субсидий «Российским железным дорогам» на экспортный вывоз зерна из 13 регионов. В федеральном бюджете на 2018 год по этому направлению было предусмотрено 1,99 млрд руб. В результате, по данным Минсельхоза на конец мая, во второй половине сезона-2017/18 были согласованы заявки на субсидируемую перевозку 2,1 млн т зерна.



Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС ранее оценивал вывоз зерновых агрокультур в прошлом сезоне на уровне 52,4 млн т, что на 47% больше предыдущего сельскохозяйственного года. В том числе объем экспорта пшеницы за сезон, согласно данным аграрного ведомства, вырос в 1,5 раза до 40,4 млн т, ячменя — в два раза до 5,8 млн т, кукурузы — на 11% до 5,8 млн т. В новом сезоне, начавшемся 1 июля, вывоз зерна к 8 августа составил 5,6 млн т, что на 51% больше аналогичного периода прошлого сельхозгода. Из них 4,6 млн т пришлось на пшеницу (рост в два раза), 683 тыс. т — на ячмень (снижение на 19%) и 288 тыс. т — на кукурузу (-35%). По итогам текущего маркетингового года Минсельхоз прогнозирует отгрузки на уровне 44−45 млн т, «Русагротранс» — примерно в 42 млн т.

