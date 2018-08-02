Участники рынка жалуются на ограничение экспорта зерна

Российский зерновой союз (РЗС) направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения перевозок зерна в порты Прибалтики (копия есть у «Агроинвестора»). По информации союза, аграрии снова столкнулись с проблемами экспорта зерна в этом направлении, поскольку РЖД согласовывает лишь около 30% заявок, ссылаясь на «технические причины». Участники рынка считают это искусственным ограничением экспортного потенциала страны и дискриминацией, поскольку по другим видам грузов, направляемых в порты Прибалтики, таких ограничений не прослеживается, говорится в письме.

По прогнозу союза, урожай зерна в этом году может составить 105−114 млн т, что с учетом переходящих запасов на уровне 20,4 млн т, а также благоприятной конъюнктуры создает потенциал экспорта в 42−45 млн т. Для реализации такого потенциала требуется высокая эффективность и диверсификация экспортных отгрузок, при этом в прошлом сезоне через порты Прибалтики было отгружено 1,76 млн т зерна, оценивает союз. По данным аналитического центра «Русагротранса», по сравнению с 2016/17-м объемы увеличились примерно в 2,6 раза. Российские балтийские порты за прошлый сезон нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т. Сейчас они физически не готовы обеспечить перевалку зерна и продуктов переработки в требуемых объемах и на конкурентных условиях, поскольку инфраструктура не достроена, следует из письма РЗС. При этом зарубежные глубоководные порты Балтийского моря, в первую очередь Латвии (Лиепая, Рига, Вентсплис) традиционно ориентированы на экспортную перевалку российского зерна. Их использование российскими компаниями РЗС называет вынужденной и необходимой мерой.

О проблеме с доставкой зерна в порты Прибалтики Российскому зерновому союзу сообщали участники рынка, такая информация стала поступать несколько дней назад, уточнил «Агроинвестору» автор письма — вице-президент союза Александр Корбут. В сложившейся ситуации главный риск он видит не том, что какой-то объем зерна не удастся поставить на экспорт, а в том, что сельхозпроизводители не смогут восстановить свою экономику после сложного прошлого сезона. «Если не будет поставок через Прибалтику, то отгрузки зерна будут идти через другие порты — на юге. А при увеличении нагрузки на одни порты, цены за перевалку растут во всех. Из-за этого возникают существенные риски, что цены для сельхозпроизводителей снизятся (поскольку экспортеры будут закладывать в свои расходы повышенные затраты), а нам этого не хочется, — пояснил Корбут. — Не в обиду будет сказано экспортерам и перевозчикам, но мы заботимся не столько о них, сколько о сельхозпроизводителях. Нужно, чтобы у них восстановилась экономика после прошлого не очень веселого года».

В ограничениях экспорта нет смысла, если у нас есть потенциальные клиенты, продолжает Корбут. Например, Орловская область — далеко не самый экспортный регион — в этом сезоне планирует поставить за рубеж до 450 тыс. т зерна, поскольку баланс позволяет это сделать. В прошлом сельхозгоду область отгружала зерно как раз через порты Балтии, поскольку это логистически удобнее, рассказывает эксперт. «Наш порт Усть-Луга пока не работает в нужном режиме, поэтому приходится искать варианты, и порты Прибалтики — самый очевидный из них. Причем никаких подводных камней тут нет — это исключительно в интересах сельхозпроизводителей», — отмечает Корбут.

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на «Infoline-Аналитику», РЖД ограничивает отправки в порт Лиепая, который за первое полугодие увеличил отгрузку зерна (преимущественно российского) на 52,6%, до 1,72 млн т. По доле отклоненных заявок через Латвию зерно лидирует. В ответ на запрос «Агроинвестора» пресс-служба РЖД ответила, что принимает необходимые меры по обеспечению вывоза всего объема предъявляемого к перевозке груза. «РЖД согласовывает все предъявляемые объемы грузов, исходя из пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры и обеспечивая недискриминационный доступ к услуге перевозки для всех грузоотправителей», — отметил представитель РЖД. Он также добавил, что погрузка зерна в адрес стран Балтии в первом полугодии выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля зерна в общем объеме экспорта в адрес Латвии также кратно увеличилась (объемы не уточняются). В целом погрузка зерна на сети РЖД в январе—июле возросла на 51,8% до 15,9 млн т, ранее сообщала монополия. На вопросы о том, по каким причинам могут отклоняться заявки, и какая доля из них сейчас не согласовывается, представитель РЖД не ответил.

Реакции на письмо союза пока не было — еще рано, уточняет Корбут, добавляя, что РЗС надеется, что решение, как и в прошлом году, будет принято и даст позитивный результат.

Весной 2017-го участники рынка уже сталкивались с проблемой перевозки зерна в порты Латвии, тогда к концу мая доля отказов по заявкам достигала 100%. Президент РЗС Аркадий Злочевский оценивал, что из-за невозможности отгрузки на прибалтийские порты Россия недопоставила за рубеж 1,5−2 млн т зерна за сезон. Тогда союз обращался с просьбой к РЖД обеспечить поставки зерна в Прибалтику и получил ответ, что ограничения связаны с ремонтом дорог по этому направлению.